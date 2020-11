Anita en Lisa willen weer de klas in

„Ik wil gewoon weer naar school”, zegt Lisa, een twaalfjarige scholier in Turijn. En haar vriendin en klasgenoot Anita: „Ik ben het beu. Ik wil niet weer maandenlang alleen maar online les krijgen.”

Maar onder de Covid-regels in hun regio mogen ze niet. Uit protest pakken ze daarom iedere doordeweeks dag een muts, handschoenen en een deken en installeren ze zich met een klaptafeltje en -stoeltje voor de met graffiti en oude posters bekladde Italo Calvino school, hartje Turijn. „We nemen onze tablet mee, de boeken die we nodig hebben, pennen, en dan volgen we het eerste of het tweede lesuur buiten vóór de school. Iedere dag”, zegt Lisa Rogliatti in een telefoongesprek. „En we geven niet op totdat de scholen weer opengaan.”

Haar vriendin Anita Iacovelli was, vergezeld door haar moeder, met deze protestactie begonnen toen op 6 november de scholen weer dicht gingen. Lisa schoof een paar dagen later aan. Samen hebben ze de vonk gegeven voor een scholierenprotest in heel Italie. In Milaan, Florence, Rome, Napels en andere steden zijn scholieren hun online lessen deels vóór hun gesloten school gaan volgen.

„We willen ons laten horen”, zegt Lisa. „Scholen zijn geen besmettingshaarden. Onderwijs is een recht. Daar kunnen we nu niet gebruik van maken zoals het zou moeten.”

Lang dicht in eerste golf

Italië heeft grote moeite met de combinatie school en corona. Nadat begin maart in de eerste besmettingsgolf alle scholen dicht gingen, zijn ze een half jaar dicht gebleven, tot half september. Nu, in de tweede golf, moeten de meeste leerlingen van de tweede en derde klassen van de middenschool en die van het voortgezet middelbaar onderwijs weer thuis blijven – het kan per regio verschillen.

Lisa en Anita zitten in de tweede klas, en ze hadden gehoopt dat ook voor hen de schooldeuren weer open zouden gaan nu hun regio, Piemonte, uit de rode gevarenzone is en met ingang van zondag oranje is geworden. Maar het regiobestuur acht de tijd nog niet rijp. „De gouverneur heeft besloten dat de scholen bij ons tot zeker 7 januari dicht blijven”, zegt Lisa verontwaardigd. In de regio’s Lombardije en Calabrië, die ook van rood naar oranje zijn gegaan, gaan de middenscholen wel weer voor alle klassen open. „Wij gaan daarom gewoon door met ons protest”, zegt Lisa.

Ze vertelt dat het wel koud is buiten, maar het is maar één lesuur. „En mensen die ons steunen, komen thee brengen, wat te eten soms.”

De twee meisjes, die deze zaterdag bij elkaar zijn en het mobieltje aan elkaar doorgeven, vertellen dat niet iedereen het met hun actie eens is. „Een meerderheid van mijn klasgenootjes vindt het niets”, zegt Lisa. „Ze zeggen dat we clowns zijn, dat we de wet overtreden. Maar ook sommige leraren moedigen ons aan om door te gaan, ook zij willen weer terug. De scholen zijn veilig, we houden afstand.”

Anita is blij met de steunbetuigingen uit andere steden. „Met hoe meer we zijn, hoe meer ze naar ons luisteren” Ze heeft ook een telefoontje gehad van de minister van Onderwijs, Lucia Azzolina. „Ze zei dat ze haar best zal doen om de scholen zo snel mogelijk weer te openen.”

Maar het kabinet en regionale en lokale bestuurders zijn verdeeld. Sommigen willen wachten tot na het feest van Driekoningen op 6 januari. Azzolina bepleit juist dat het voorgezet onderwijs zo snel mogelijk weer helemaal open moeten gaan, om te onderstrepen hoe belangrijk onderwijs is.

Vorige week heeft ze daarover overlegd met de burgemeesters van de grootste steden. Die zijn skeptisch. De burgemeester van Bari, voorzitter van de Vereniging van Italiaanse gemeentes, vatte de bedenkingen samen: het openbaar vervoer voor de scholieren moet dan beter worden georganiseerd, er moet een veel grotere spreiding komen van de begin- en eindtijden van de lessen, en er moeten meer snelle coronatesten beschikbaar komen voor scholieren en docenten. Het zijn drie voorwaarden waaraan tot nu toe niet is voldaan.

Intussen waarschuwen onderwijsdeskundigen en scholieren zelf voor de negatieve effecten van de langdurige sluiting van de scholen – in tegenstelling tot het voorjaar zijn de lagere scholen tijdens de tweede golf in vrijwel alle regio’s wel open gebleven.

„Ik kan me met de online lessen gewoon niet zo goed concentreren”, zegt Anita. „Als ik de leraar in het echt zie, leer ik meer dan wanneer ik op een schermpje kijk. Ik mis ook het contact met mijn leeftijdgenootjes. Bovendien hebben veel kinderen niet de ruimte en de spullen voor het onderwijs op afstand. Ook bij ons zijn er kinderen die geen computer hebben.”

Italiaanse media hebben Anita al de ‘Greta van het onderwijs’ gedoopt. Anita vindt dat wel leuk: „Zoals Greta zich inzet voor het milieu, zo wil ik me inzetten voor de school.” Maar, voegt ze daaraan toe: „Ik blijf wel Anita heten.” In Italië, waar iedereen het heroïsche leven van Anita Garibaldi kent, de vrouw van de bevrijder van Italië, is dat symbolisch genoeg.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 november 2020