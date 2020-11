Aegon verkoopt Oost-Europese takken voor 830 miljoen euro

Verzekeraar Aegon heeft activiteiten in een aantal Oost-Europese landen voor 830 miljoen euro verkocht aan de Vienna Insurance Group. Dat heeft de verzekeraar zondag bekendgemaakt. Het gaat om activiteiten rond verzekeren, pensioenen en vermogensbeheer in Hongarije, Polen, Roemenië en Turkije.

Aegon zegt de de Oost-Europese takken te verkopen om de eigen „strategische focus” te verscherpen. „We richten ons daarbij op die landen en activiteiten waarmee Aegon de meeste waarde kan creëren”, aldus topman Lard Friese. De verkoop zou de verzekeraar 362 miljoen boekwinst opleveren.

Friese werd in mei aangesteld als topman om verbetering te brengen in de cijfers van het al kwakkelende Aegon. Bij zijn eerste cijferpresentatie in augustus impliceerde hij dat Aegon zou krimpen. Voor de verkoop van de Oost-Europese takken was de verzekeraar in meer dan twintig landen actief.

De eerste halfjaarcijfers van 2020 vielen tegen: de verzekeraar behaalde 202 miljoen euro winst, 67 procent minder dan in dezelfde maanden een jaar eerder. De verzekeraar deed het vooral relatief slecht in de Verenigde Staten, vanwege de verspreiding van het coronavirus daar. Het land is samen met het Verenigd Koninkrijk en Nederland een van de belangrijkste inkomstenbronnen van Aegon.

