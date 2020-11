110 doden bij aanslag in noorden van Nigeria

Bij een jihadistische aanval in het noordoosten van Nigeria zijn zaterdag zeker 110 burgers om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AFP zondag. De slachtoffers waren op dat moment aan het werk op een van de rijstvelden.

Gewapende mannen kwamen zaterdagmiddag op motorfietsen het dorp Koshobe, in de noordoostelijke staat Borno, binnengereden. De slachtoffers werden vastgehouden en vastgebonden, waarna hun keel werd doorgesneden. Tientallen slachtoffers zouden zijn onthoofd. „Een brute aanval op mannen en vrouwen die in de velden in Koshobe werkten”, citeert AFP een medewerker van de Verenigde Naties (VN), Edward Kallon. Volgens hem gaat het om de dodelijkste aanslag op burgers dit jaar in het noordoosten van Nigeria.

De president van Nigeria, Muhammadu Buhari, heeft de aanval zaterdag veroordeeld in een verklaring op Twitter. „Ik veroordeel de moord op onze hardwerkende boeren door terroristen in de staat Borno. Het hele land is gekwetst door deze zinloze moorden.”

Boko Haram is samen met de ISWAP (de regionale afsplitsing van IS) actief in de regio. In tien jaar tijd vermoordden extremisten meer dan dertigduizend mensen. Meer dan twee miljoen burgers moesten door het geweld noodgedwongen hun huizen verlaten. Met name houthakkers, boeren en vissers zijn steeds vaker het slachtoffer van aanslagen; ze worden beschuldigd van spionage en het doorsluizen van informatie aan militairen die vechten tegen jihadisten.