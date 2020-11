Ruim 700 bendeleden gearresteerd bij internationale operatie in Midden-Amerika

In El Salvador, Guatemala en Honduras zijn in een week tijd meer dan zevenhonderd bendeleden opgepakt in een grootschalige internationaal gecoördineerde politieactie tegen mensenhandel, drugssmokkel en bendegeweld. De operatie tegen de criminele organisaties werd ondersteund door het Amerikaanse ministerie van Justitie, die het nieuws vrijdagavond lokale tijd wereldkundig maakte.

In El Salvador arresteerden de autoriteiten ruim 570 verdachten, in Honduras tachtig en in Guatemala veertig. Ruim zeshonderd anderen worden nog gezocht. De arrestanten zijn leden van de internationale bendes MS-13 en Calle 18, die door Midden- en Noord-Amerika actief zijn. Ook zijn enkele corrupte agenten vastgezet.

De autoriteiten van El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico en de Verenigde Staten werken sinds 2017 samen in hun aanpak van georganiseerde misdaad. De internationale bendes maken zich onder meer schuldig aan afpersing, mensen- en drugssmokkel, illegaal wapenbezit en moord. Sinds de gezamenlijke aanpak van start ging in 2017 zijn in de verschillende landen meer dan elfduizend bendeleden opgepakt.

MS-13 (ook wel Mara Salvatrucha genoemd) en Calle 18 (ook wel 18th Street Gang) behoren tot de gevaarlijkste en meest gewelddadige criminele netwerken van Midden-Amerika. Ze hebben een groot aandeel in het geweld dat de regio teistert. Beide zijn ontstaan in de Amerikaanse stad Los Angeles, waarvandaan ze naar het zuiden zijn verspreid, waar ze nu voornamelijk opereren. Ze hebben elk naar schatting minstens tienduizend leden, Calle 18 waarschijnlijk een veelvoud daarvan.

