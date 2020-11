Met verbazing zie ik hoe onze grootgrutters uitpakken met reclame in deze Sinterklaastijd.

Ik zie weer voor me hoe we járen geleden voor onze zwartwit-televisie uitkeken naar een van de eerste reclames in ons land: op een bibberend beeld verschenen drie flessen frisdrank en op de achtergrond schreeuwden meerdere mensen hard „Herschi!!!”

En dat was het dan.

