‘Iedereen kent hier wel een zieke’

De meesten zitten in hun eentje achter een speelautomaat, maar bij elkaar opgeteld zijn er al gauw honderden gokkers in het Jackpot Junction Casino, aan de rand van het Lower Sioux reservaat in Minnesota. Sommigen hebben hun jas aangehouden; het vriest buiten. De elektronische temperatuuropnemers bij de ingang raken ervan in de war. Bezoeker na bezoeker krijgt van de robotstem te horen: „Je lichaamstemperatuur is te laag.”

Binnen zitten de spelers etend, rokend, drinkend achter machines die Buffalo Blaze heten, of Reel ’em in. Serveersters lopen met dienbladen en koffiekarretjes tussen de rijen gokkasten door. De meeste bezoekers, meer vrouwen dan mannen, zijn op leeftijd. Heel soms rinkelt een belletje: jackpot! Een vrouw met korte grijze krulletjes tipt haar askegel in een casino-asbak. Een man met een tang aan zijn riem zet een biertje aan de lippen. En al die tijd hangt het verplichte mondkapje ergens onderaan hun kin.

In een zijzaaltje, tussen de loketten met de kassiers en de Sports Bar die wegens besmettingsgevaar is afgesloten, maar waarvan de reusachtige tv-schermen nog wel op sportwedstrijden zijn afgesteld, zit Ashley Straumann achter een schraag met een stapel beddengoedsetjes, cadeau voor trouwe casinogangers. De een na de ander geeft een kaartje af en steekt het setje onder de arm.

Het casino moest van staatswege dicht van maart tot half juni. Het hele land zette zich aan het begin van de uitbraak schrap voor een virus dat destijds vooral aan de oost- en de westkust bleef woeden. In de stad New York werden vier-, vijfduizend mensen per dag ziek. In heel Minnesota waren het er in die maanden nooit meer dan achthonderd. Nu blijken in deze staat op sommige dagen meer dan achtduizend mensen tegelijk besmet te zijn met het Covid-19-virus. November is een rampmaand voor de plattelandsstaten in het midden van het land.

In de toptien van staten die de afgelopen week relatief het hoogste aantal besmettingen telden, staan alleen maar namen uit de Midwest, staten met veel meer platteland dan grote stad, staten waarvan de grafiek eruitziet als een tabakspijp: lange, smalle steel in de eerste maanden, grote piek in oktober en november. Het vrijwel lege North Dakota staat bovenaan, met relatief vijf keer zoveel besmettingen als de staat New York. Minnesota staat op nummer vijf.

En toch is het Jackpot Junction Casino nu wél open. „Nog maar drie weken geleden droeg niemand hierbinnen een mondkapje”, zegt bezoeker Wayne Bollingmo, terwijl hij en zijn vrouw twee setjes beddengoed pakken. „Ik ben blij dat ik niet op de speelvloer hoef te werken”, zegt Ashley Straumann. We doen echt ons best, zegt ze: elke gokkast wordt na gebruik meteen afgelapt, bezoekers kunnen op verzoek een stift krijgen zodat ze de toetsen niet met hun vingers hoeven aan te raken, werknemers moeten ieder apart pauze nemen, nooit tegelijk. Maar moet je nou kijken, wijst ze naar de hoofdzaal. Omdat alle cafés sinds een week verplicht dicht zijn, de restaurants alleen nog afhaalmaaltijden verstrekken, de sportscholen gesloten zijn en de kerken gelovigen in ploegendiensten van telkens een kwart van de zitplaatsen toelaten – daarom trekken alle zielen uit de wijde omgeving naar het casino. Straumann: „Het is hier schokkend druk.”

Het is alsof ze het nog niet echt kunnen geloven, de inwoners van Redwood County. Iets meer dan 15.000 mensen wonen er, op woensdag meldde de lokale krant The Journal dat er 827 besmettingsgevallen waren. Daarmee staat het rustieke Redwood sinds een week op nummer 6 in de corona-ranglijst van de 87 districten van Minnesota. Relatief raakten hier de afgelopen week tweeënhalf keer zoveel mensen besmet als in het district waar de grootste stad Minneapolis in ligt. Chris Wood, eigenaar en enige werknemer van All Phase Electric, haalt zijn schouders op. In zijn gele werkvest leunt hij tegen de achterklep van zijn truck, geparkeerd tegenover de begraafplaats bij de Whipple Mission kerk, achter het casino. Zijn eigen vrouw, verpleegster in een verzorgingshuis, is zondag ziek geworden. Ze testte positief op Covid-19. „Stelt niet zoveel voor”, zegt Wood. „Vroeger zat ik in de koeien, die kregen ook allemaal coronavirussen.” Hij heeft geen zorgverzekering, hij haalt geen griepprik – allemaal manieren waarop de overheid controle op de Amerikanen probeert uit te oefenen, zegt hij. „Ze willen ons gewoon schrik aanjagen.”

Als dat zo is, dan doen de lokale kranten mee: alle dagen staat de epidemie op hun voorpagina’s. ‘Tweede golf raakt bejaardenhuizen’. ‘Ziekenhuizen tot het uiterste beproefd’. ‘Scholen gaan over tot thuisonderwijs’. Shandra Bavier, sociaal werker op de middelbare school van Redwood Falls, zegt dat de school deze halve week voor Thanksgiving is gesloten om de leerkrachten de gelegenheid te geven het onderwijs-op-afstand goed te organiseren. Haar spreekuur weerspiegelde het verloop van de epidemie, zegt ze. Eerst kwamen kinderen vooral omdat ze nerveus werden van de onzekere situatie. De laatste maand zijn er een paar echt in de knel geraakt. Doordat hun ouders ziek werden, of hun baan kwijtraakten. „Iedereen kent nu wel iemand die ziek is of in quarantaine thuiszit.”

Melissa Jahnke moet elke dag de gaten in het rooster opvullen. Ze is manager bij Casey’s, het supermarktje bij het tankstation aan de rand van Redwoods Falls. Ze wordt voor 40 uur per week betaald, ze werkt nu zo’n 65 uur. Elke ochtend rijdt ze om half vijf weg uit haar dorp Sleepy Eye, tussen de zwart omgeploegde maisvelden en de enorme silo’s door, om de deur open te doen voor de bakker met zijn verse donuts. In de laatste twee maanden kwam het zelden voor dat ze vier werknemers in de zaak had. „Ik kan niet wachten tot dit jaar voorbij is.”

Doodziek

Ten oosten van het casino, achter het plaatsje Morton, strekt zich het reservaat van de Sioux Nation uit. Langs wegen die Reservation Highway 3 of Dakota Trail heten, wonen iets meer dan driehonderd nazaten van de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Alles rond het reservaat is deinend boerenland, akkers en boerderijen met Scandinavisch aandoende rode, houten schuren ernaast. Het reservaat zelf is een strook vlak land langs de Minnesota-rivier, waar de bewoners in lage, trailer-achtige bouwsels wonen. De Native Americans zijn zelden boer. Er is een constructiebedrijf, veel families werken in het leger. Als er al mensen buiten verschijnen in de vrieskou van november, dan lopen ze in camouflagekleding haastig naar hun auto. Gesprekken zijn kort, meestal bekrachtigd met het ophalen van de schouders.

De stamleden zijn wantrouwig, zegt Darin Prescott, directeur van de kleine kliniek die aan de rand van het reservaat ligt. „Ze komen pas naar het ziekenhuis als ze doodziek zijn.” In zijn kliniek wel wat eerder, zegt hij: „Hier zien de medewerkers eruit zoals de patiënten.” Het is lastig om de Native Americans ervan te overtuigen zich laten testen. Het betekent dat de epidemie deels onzichtbaar woekert.

De Lower Sioux kliniek heeft volgens Prescott net als andere kleine klinieken op het platteland te kampen met tekorten die nijpend worden nu het aantal patiënten zo sterk stijgt. „We hebben zes weken moeten wachten op een beademingsapparaat. Veel van onze extra handschoenen en beschermende kleding komen uit de nationale voorraad. Fijn, maar ze zijn vaak over de datum.” Het grootste probleem is het personeel. Niet alleen zijn medewerkers zelf ziek geworden, Prescott heeft ook besloten dat sommigen nuttiger zijn als veredelde bezorger. „Wij brengen medicijnen, eten en boodschappen naar mensen die hun huis niet meer uit kunnen.”

De indigenous lopen, net als zwarte en Latino Amerikanen, bovengemiddeld grote risico’s door de Covid-epidemie. Dat ligt ook aan hun leefomstandigheden, zegt Prescott. „Ze wonen in kleine huizen, vaak met veel familieleden bijeen. Ze hebben vaak maar één badkamer. Het is lastig een zieke in zo’n huishouden te isoleren.” Het hangt ook samen met een erfelijke achterstand in fysieke conditie. Prescott ziet bovengemiddeld vaak ademhalingsproblemen bij deze patiënten. „Soms zijn mensen al zeven dagen in quarantaine en dan ineens zakt het zuurstofgehalte in hun bloed onder de 90 procent.”

De grafstenen bij de Whipple Mission-kerk laten iets van die achterstand zien. Tussen de stenen van witte Amerikanen ligt een reeks van de familie Good Thunder – allemaal oorlogsveteranen met een ster bij hun graf, vrijwel allemaal gestorven als dertiger, veertiger of hooguit vijftiger. Hetzelfde geldt voor de broers Wabasha en de familie Columbus, op wier stenen indianensymbolen en -gebeden zijn gegraveerd: ‘Stijg op, mijn zoon.’

Tegenover het kerkhof stapt Lauren Rojas in haar auto. Ze is sociaal werker in het buurthuis aan Reservation Highway 1. Veel mensen in het reservaat zijn ziek, zegt ze. „Ook in mijn familie. Al zijn het milde gevallen, de schrik zit erin. Het beïnvloedt het leven van alle bewoners, het sluit mensen buiten de samenleving.” Twee collega’s stappen in haar auto. „We gaan op familiebezoek in het reservaat”, zegt Rojas. „Ziekenbezoek.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 november 2020