Ethiopisch offensief op hoofdstad Tigray is begonnen

Ethiopische regeringstroepen zijn zaterdag begonnen met een offensief op Mekelle, de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Dat melden een Tigray-militieleider en een lokaal televisiestation, aldus persbureaus Reuters en AP. Een diplomaat die in contact staat met bewoners van Mekelle bevestigt tegenover Reuters het nieuws. De Ethiopische regering heeft alle communicatiekanalen afgesloten en berichten uit Tigray bereiken slechts mondjesmaat de buitenwereld.

De Ethiopische regering probeert door de aanval de decennialang autonoom opererende leiding van Tigray tot overgave te dwingen. Premier Abiy Ahmed is uit op arrestatie van de lokale leiders, gevestigd in Mekelle, een stad met een half miljoen inwoners. De regering gaf hen vorige week een ultimatum om zich over te geven, terwijl de internationale gemeenschap - onder meer de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties - Abiy Ahmed opriep de vrede te bewaren. Het ultimatum verstreek afgelopen woensdag, waarna de aanval nog even werd uitgesteld.

De leiders van Tigray hadden lange tijd inspraak in de federale regering. Dit veranderde in 2018 onder Abiy Ahmed, die de lokale Tigray-regering niet erkent. De premier weigert met de leiders van Tigray, een provincie met zo’n vijf miljoen inwoners, te onderhandelen. Sinds deze maand voeren regeringstroepen dagelijks bombardementen en beschietingen uit op Tigray. Hoofdstad Mekelle werd tot zaterdag ontzien. Abiy Ahmed had inwoners opgedragen de stad te verlaten voordat de aanval zou beginnen.

In Tigray zijn tienduizenden mensen gevlucht voor de aanvallen. Naar schatting kwamen meer dan duizend burgers en militairen om. Deze aantallen zijn niet heel precies als gevolg van de gebrekkige communicatiemogelijkheden.

