Dringend gezocht, de digitale webrechter

Wie bedwingt de chanteurs, pakt de oplichters aan en jaagt de haters van het internet? De vraag wordt almaar dringender. Maar liefst 15 procent van de Nederlanders zegt slachtoffer te zijn dankzij internet. Dat varieert van diefstal, afpersing, reputatiebederf, sexting, kinderporno tot online shaming, haatzaaien, nepnieuws en terreurverheerlijking. Verkiezingen raken gecorrumpeerd, verhoudingen polariseren, maatschappelijke schade stapelt zich op.

Kan het recht daar überhaupt wel orde houden? Of staan we machteloos met wetten en regels uit pre-digitale tijden toen er nog mediaschaarste en grenzen waren? Toen eigenaren van zendmasten en drukpersen in het telefoonboek stonden? In november publiceerde het Instituut voor Informatierecht (IViR) een verkenning van oplossingen voor ‘internetpesten’. Dit dankzij een dito tv-programma van Peter R. de Vries dat in 2016 via een petitie een burgerinitiatief opleverde, een Kamerdebat en daarna een kabinetsplan.

Maar zicht op een praktische oplossing is er nog niet echt. Van alle juridische methoden om het internet leefbaar te houden, blijkt de één kansrijker dan de ander. Er zijn procedures die snel, eenvoudig en ‘schaalbaar’ zijn. En er zijn er ook die ‘voldoende rechtsstatelijke waarborgen bieden’. Maar „een combinatie van al deze kwaliteiten in één procedure lijkt uitgesloten”. Een zinnetje om even bij stil te staan. Dan is dus alles bekeken: van klagen bij de provider, aankloppen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tot dagvaarden bij de civiele rechter. De rechtsstaat heeft de oplossing nu gewoon niet in huis.

Het meest trieste is dat eigenlijk de gehele civiele rechtspleging afvalt, terwijl de gewone burgerlijke rechter traditioneel de ‘restrechter’ is. Bevoegd voor alles wat elders buiten de boot valt. Maar helaas. Op criteria als kosten, doorlooptijd, ‘schaalbaarheid’ en complexiteit scoren de belangrijkste civiele routes negatief. De bodemprocedure, het kort geding en het verzoekschrift. Ze zijn te duur, te moeilijk, te langzaam en ongeschikt voor intensiever gebruik. Alleen de tamelijk exotische ‘ex parte’ vordering uit het intellectuele eigendomsrecht, waarmee ernstige inbreuken op merkeigendom meteen stil worden gelegd, biedt hoop. Daar lijkt het kabinet mee verder te willen. En er is nog een lichtpuntje. Het kantonrechters-kortgeding, dat nog niet zo lang bestaat, zou met hulp van de Tijdelijke Experimentenwet Rechtspleging opgetuigd kunnen worden.

Maar feitelijk is schraalhans keukenmeester, net als bij de vorige grote opgave aan het civiele recht, de aardbevingsschade in Noord-Nederland. Ook daar wist de burger de deur naar de civiele rechter niet te vinden, om dezelfde redenen. De overheid kwam toen met ad hoc oplossingen: mediators en arbiters.

Even teleurstellend is dat het bestuursrecht, in de vorm van de Autoriteit Persoonsgegevens, die zich toch met de digitale omgeving bezighoudt, geen alternatief is. De AP heeft niet een echte publieksfunctie, is overbelast en ondergefinancierd. Vorige maand vroeg het om een verdubbeling van het budget om de ontwikkelingen bij te kunnen benen.

Nu wil ik hier niet ál te eigenwijs worden, maar er bestaat een innovatieroute die bewezen succesvol is. Geschikt voor grote aantallen claims, laagdrempelig, betaalbaar en bovendien web-based. Dat is het Canadese Civil Resolution Tribunal, opgericht in 2012. Dat is in de kern een digitaal loket dat adviseert, gidst, bemiddelt, coacht en tenslotte desgevraagd ook een bindend oordeel levert. Het sluit prima aan op het IViR-advies om een kenniscentrum of ‘meldpunt’ in te richten in combinatie met een laagdrempelige civiele spoedprocedure.

Bij de rechtspraak ritselt het nu van de initiatieven om met buurtrechters, regelrechters en schuldenrechters de rechter weer dichter bij de burger te brengen. Maar de rechtspraak is ook overbelast, onderbemand en digitaal niet bij de tijd. Advies en mediation zitten er ook niet in het systeem. Dus of die een digitale web(kanton)rechter kunnen ontwikkelen is de vraag. Maar dat er een toegankelijk, vlot en betaalbaar Internetconflicten Tribunaal dringend nodig is, dat behoeft geen betoog.

