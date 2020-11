De nieuwe kardinalen moesten eerst in quarantaine

Meestal is het een feestje, de ‘creatie’ van nieuwe kardinalen. Familie en vrienden komen ervoor naar Rome, en na de plechtigheid zijn er recepties, beleefdheidsbezoeken en diners. Maar de mannen die zaterdagmiddag in de Sint-Pietersbasiliek knielend voor de paus hun scharlakenrode biretta opgezet kregen, de ceremoniële hoofdbedekking die bij de functie hoort, zijn de eerste coronakardinalen.

Er zijn dertien nieuwe kardinalen bijgekomen, maar niet iedereen kon naar Rome reizen. De vicaris in het sultanaat Brunei, Cornelis Sim, en aartsbisschop José Fuerte Advincula uit de Filippijnen moesten wegens de Covid-beperkingen verstek laten gaan. Zij woonden de ceremonie virtueel bij. Voor de andere nieuwe kardinalen gold voorafgaand een quarantaine van tien dagen in Casa Santa Marta, het hotel van het Vaticaan, waar ook paus Franciscus verblijft. De beleefdheidsbezoeken zijn afgeschaft, en iedere nieuwe kardinaal mocht maximaal tien mensen meenemen. Ook de traditionele vredeskus is geschrapt.

Meer dan de helft

Het is de zevende keer dat paus Franciscus nieuwe kardinalen creëert. Sinds zijn aantreden in 2013 heeft Franciscus een honderdtal nieuwe kardinalen aangesteld. Van de nieuwe kardinalen, de ‘prinsen van de kerk’, zijn er negen jonger dan tachtig. Meer dan de helft van het totale aantal kardinalen die onder de tachtig jaar zijn en daarom mee mogen stemmen in een conclaaf, is nu door Franciscus gekozen.

Dat is te zien in de samenstelling van de nu 128 mannen tellende groep stemgerechtigde kardinalen. In 2013 kwam nog meer dan de helft uit Europa, onder de Argentijnse paus is dit geslonken naar 42 procent. Nog niet eerder is het college van kardinalen zo divers geweest op het gebied van ras, taal en cultuur. Een van de nieuwkomers is de aartbisschop van Kigali, Rwanda, Antoine Kambanda.

Paus Franciscus, die heeft gezegd dat de kerk als een veldhospitaal moet zijn, heeft bij zijn keuze voor nieuwe kardinalen ook zwaar laten meewegen hoe zij hun priesterroeping invullen. Van de zes nieuwe Italiaanse kardinalen hebben er drie zich onderscheiden met hun werk voor armen en achtergestelden.

De nieuwkomer die misschien wel de meeste aandacht heeft gekregen is Wilton Gregory, de aartsbisschop van Washington. Hij is de eerste Afro-Amerikaanse kardinaal. In juni had hij openlijk stelling genomen tegen de laconieke houding van president Trump tegenover racisme. Gregory vertelde persbureau AP in een Zoomgesprek dat hij ondanks de quarantaine toch zijn kardinaalskleren had kunnen laten maken door de beroemdste kerkelijke kleermaker in Rome, Gammarelli. Zijn maten had hij in Washington laten opnemen en laten doorsturen naar Rome. Eerder deze week waren de kleren bij hem afgeleverd. „Ik heb ze. Ze passen.”