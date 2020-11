Datahack wielerbond KNWU: gegevens 90.000 leden gestolen

Bij een datahack zijn de betaal- en persoonsgegevens van 90.000 (oud-)leden van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) gestolen, meldt de wielerbond zaterdag. Het gaat volgens de bond om een hack in het oude systeem van de site. De hackers eisten losgeld in de vorm van bitcoins, maar daar is de KNWU niet op ingegaan.

De bond ontdekte de hack woensdag, maar betaalde het losgeld niet zegt Margo de Vries, directielid van de KNWU tegen persbureau ANP. „Een expert zei dat we zeker niet moesten betalen.” Er waren back-ups van de gestolen gegevens en met het betalen van het losgeld was er volgens De Vries geen zekerheid dat de data niet alsnog gebruikt zouden worden voor andere doeleinden. De KNWU heeft aangifte gedaan bij de politie en de hack gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De gegevens die gehackt zijn komen uit een oud MijnKNWU-systeem, waar leden konden inloggen en hun gegevens konden inzien. Sinds januari kent de KNWU een nieuw ledenportaal. Alle 90.000 betrokken zijn volgens de bond geïnformeerd over de hack. Zij worden verzocht hun gebruikersnaam en wachtwoord zo snel mogelijk te veranderen.

