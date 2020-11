D66 schroeft ambities op tijdens online congres

Een D66-lid volgt het partijcongres vanuit de badkamer. Een ander zet tijdens het kijken de kerstboom op. Kamerlid Matthijs Sienot vertelt het en lacht breed naar de camera, die meters van hem af hangt. Als sidekick van presentatrice Sofie van den Enk onderhoudt hij contact met de leden: tientallen vierkantjes op een tv-scherm. Hun microfoons staan uit, maar ze mogen wel zwaaien.

Het is de setting van het partijcongres van D66, zaterdagmiddag vanuit een post-industriële loods in Halfweg. De congreszaal is een tv-studio, het partijcongres een tv-show en de leden zijn de kijkers. Vanwege de coronaregels mogen ze er niet bij zijn. Vijf camera’s registeren daarom alles, een regisseur met draaiboek in zijn handen en koptelefoon op zijn hoofd loopt druk rond. Overal hangen studiolampen, op deuren hangen bordjes om de aanwezigen tot stilte te manen.

Aan de talkshowtafel spreekt Van den Enk met partijprominenten als de Almeerse burgemeester Franc Weerwind en fractieleider Rob Jetten – over corona, over het verkiezingsprogramma, over de ledendemocratie. „Ongelooflijk”, roept ze uit als Wouter Koolmees – voorzitter van de programmacommissie – heeft verteld hoe de coronacrisis het programma heeft beïnvloed. „Wie wil hier nou níét op stemmen?”

Geen geroezemoes in de zaal

Het is een strakke show, en toch ontbreekt er iets: clubgevoel. De D66’ers die er wél bij mogen zijn – een handjevol mensen uit het campagneteam, een enkel Kamerlid, wat woordvoerders – missen de lange rijen voor de microfoons. In de coulissen spreken ze weemoedig over de grote discussies over kleine puntjes uit het verkiezingsprogramma die congressen doorgaans dagvullende bezigheden maken. Het geroezemoes achterin de zaal, het geluid dat partijcongressen normaliter verheft van procedurele bijeenkomsten naar essentieel samenzijn voor de partijdemocratie, ontbreekt.

Maar tussen de talkshowitems over inclusie en corona in, blijkt dat digitale partijcongressen niet tandeloos zijn. De discussies en stemmingen over het verkiezingsprogramma vonden de afgelopen week al plaats. De D66-leden hebben dat programma flink bijgestuurd: ze namen zo’n vierhonderd amendementen aan.

Zo wil de partij de verhuurdersheffing voor woningcorporaties nu helemaal afschaffen – in het concept-programma wilde de partij die enkel halveren. De klimaatambitie van de partij is aangescherpt naar zestig procent Co 2 -reductie in 2030 – dat was 55 procent. Er moet meer compensatie komen voor studenten die onder het leenstelsel vallen. Al in 2030, in plaats van 2035, moeten er één miljoen extra huizen gebouwd zijn. Tussen Amsterdam en Groningen moet een hogesnelheidslijn komen. De leden, klinkt het in de coulissen, „hebben weer veel geld uitgegeven”.

Kaag pleit voor ‘gematigdheid’

Dat is het programma waarmee lijsttrekker Sigrid Kaag „aan de slag” gaat, zegt ze. In haar toespraak keert ze zich tegen zowel populistisch-rechts als „radicale socialisten die uit de euro willen” (ze bedoelt de SP). Volgens haar heeft Nederland „gematigdheid” nodig, bijvoorbeeld om ongelijkheid aan te pakken. Volgens haar „hapert de Nederlandse belofte” - „dat verdienste en hard werk bepalen hoe ver je komt”.

Tijdens haar toespraak kijkt ze rond, de loods in, naar de teleprompter waarop haar speech geprojecteerd staat en ogenschijnlijk naar partijleden die er hadden kunnen, of moeten, zitten. Als ze klaar is, klinkt er geen applaus. De camera’s draaien alweer door naar een band. Als ook die uitgespeeld is en camera’s geregistreerd hebben hoe Kaag meedanste, zegt Kamerlid Matthijs Sienot tegen de kijkers: „Tot de volgende keer, stay safe!” De livestream komt ten einde. Twee producers slaan elkaar op de schouders: „goed gedaan!”