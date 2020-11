Autoriteiten VS voeren planning voor vaccindistributie op

Amerikaanse gezondheidsautoriteiten houden begin volgende week een noodvergadering om aan te bevelen dat het vaccin tegen het coronavirus eerst aan medewerkers in de gezondheidszorg en bewoners van verzorgingshuizen zal worden verstrekt. Die aankondiging van de gezondheidsdienst Centers for Disease Control en Prevention (CDC) wijst erop dat het groene licht voor distributie van het vaccin nadert, meldt Reuters.

Het adviescomité van de CDC op het gebied van inentingen stemt dinsdag over een aanbeveling om het vaccin in eerste instantie aan zorgverleners en mensen in risicogroepen te verstrekken, een advies aan de Food and Drug Administration (FDA), liet een woordvoerder vrijdag weten. De FDA moet toestemming geven voor het gebruik van het langverwachte vaccin.

Luchtvaartmaatschappij United Airlines is inmiddels begonnen met distributie van het vaccin, geproduceerd door Pfizer, over het land via chartervluchten. Doel is ervoor te zorgen dat het snel kan worden verspreid zodra het is goedgekeurd.

Een startsein voor gebruik van het vaccin zou welkom nieuws zijn voor Amerikanen, die kampen met een drastische toename van besmettingen en beperkende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ongeveer 90.000 mensen liggen in de VS in ziekenhuizen met Covid-19, een verdubbeling ten opzichte van een maand geleden en het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.

Lees ook: ‘Iedereen kent hier wel een zieke’

Autoriteiten in Los Angeles hebben vrijdag openbare en privé-bijeenkomsten voor zeker drie weken verboden en inwoners opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Alleen religieuze bijeenkomsten en protesten zijn van dat verbod uitgesloten, in verband met grondwettelijke bescherming.

Een dag na Thanksgiving was het vrijdag wegens coronabeperkingen rustiger in Amerikaanse winkelcentra op de traditionele Black Friday dan in andere jaren. Expert wijzen er op dat cijfers over nieuwe gevallen de komende dagen misleidend kunnen zijn, omdat minder mensen zich tijdens het lange weekend laten testen. Een mogelijke daling van gevallen kan later in de week dan ook worden gevolgd door een nieuwe piek, waarschuwen zij.

Volgens cijfers van Johns Hopkins University in Maryland zijn in de VS ruim 13 miljoen besmettingen vastgesteld. Ongeveer 265.000 mensen zijn er aan de ziekte overleden.