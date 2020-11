Ajax bouwt aan doelsaldo en zelfvertrouwen tegen Emmen

Ajax heeft zaterdagavond een eenvoudige overwinning geboekt op FC Emmen: aan de Oude Meerdijk werd het 5-0 voor de Amsterdamse bezoekers. Na een fel begin van de thuisploeg was het Ajax dat de druk opvoerde. Davy Klaassen opende na twintig minuten de score, en stond even later aan de basis van de tweede treffer. Op aangeven van hem tikte Zakaria Labyad met een prachtige volley de 2-0 over doelman Felix Wiedwald heen. Nog voor rust besliste Lassina Traoré het duel door de 3-0 te maken.

Ook in de tweede helft slaagde Emmen er nauwelijks in om onder de druk van Ajax uit te voetballen; keeper Onana hoefde niet één keer in actie te komen. Met goals van invallers Jurgen Ekkelenkamp (4-0) en Quincy Promes (5-0) werd het opnieuw een gunstige avond voor het Amsterdamse doelsaldo en het zelfvertrouwen richting het Europese treffen met Liverpool dinsdag in de Champions League.

De wedstrijd tegen FC Emmen was de derde van tien wedstrijden die de Amsterdammers in 31 dagen afwerken. Ajax-coach Erik ten Hag kon in de tweede helft rust gunnen aan een aantal sterkhouders; zo werden onder onderen aanvoerder Dusan Tadic, vleugelaanvaller Antony en rechtsback Noussair Mazraoui gewisseld. Nicolás Tagliafico en Daley Blind hoefden helemaal niet in actie te komen.