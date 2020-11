‘Aantal meldingen discriminatie hoger onderwijs neemt fors toe’

Het aantal meldingen van discriminatie in het hoger onderwijs is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat meldt EenVandaag zaterdag op basis van een rondgang langs hogescholen en universiteiten. Op universiteiten nam het aantal discriminatiezaken toe van 42 in 2017 naar 98 in 2019, op hogescholen van 62 naar 72.

In totaal lag het aantal meldingen in het hoger onderwijs in 2017 op 104. In 2018 was dat 142 en vorig jaar 170. Zowel medewerkers als studenten kunnen melding maken van discriminatie. De meerderheid van de zaken gaat volgens EenVandaag over discriminatie op basis van ras, seksuele voorkeur, religie of een handicap.

Het is onduidelijk of de groei in het aantal meldingen te maken heeft met toenemende bekendheid van de meldpunten of met meer discriminatie. De Landelijke Studenten Vakbond noemt de stijging (LSVb) op Twitter in reactie op de berichtgeving „een hardnekkig probleem”. Volgens de bond laten de meldingen slechts „het topje van de ijsberg” zien. LSVb-voorzitter Lyle Muns roept universiteiten daarom op anoniem melden mogelijk te maken en te zorgen voor „heldere en makkelijk vindbare meldprocedures”.

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) zegt tegen EenVandaag dat de toename juist een teken is dat de universiteiten op de goede weg zijn. Volgens de vereniging is die toename te verklaren doordat er de afgelopen jaren voor is gezorgd dat studenten de meldpunten beter weten te vinden. Universiteiten hebben onder meer geïnvesteerd in informatiecampagnes, meer vertrouwenspersonen en diversiteitsmedewerkers, aldus de VSNU.