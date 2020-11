‘Aantal klachten over discriminatie door politie stijgt’

Het aantal klachten over discriminatie door de politie is dit jaar met bijna 25 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij de Nationale Politie. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn 168 klachten binnengekomen bij de politie, tegenover 135 over heel 2019. De politie wijst de meeste klachten af.

Behalve klachten zijn in de afgelopen jaren ook 54 aangiftes ingediend tegen agenten wegens discriminatie. Geen enkele agent is daarvoor vervolgd, aldus RTL Nieuws. Alle zaken werden door het Openbaar Ministerie geseponeerd.

Sinds 2016 handelde de klachtencommissie van de politie zeventig discriminatiezaken af. Daarvan verklaarde zij er twee gegrond, aldus RTL Nieuws. Ook weet de politie niet hoeveel zaken tot tevredenheid van de klager zijn afgehandeld, terwijl ze wettelijk verplicht zijn die gegevens bij te houden.

De Nationale Politie zegt tegen RTL Nieuws dat de klachtenprocedure niet hoeft te worden aangepast. Die is „deugdelijk”, aldus een woordvoerder. Volgens de politie komt de toename door de recente aandacht voor racisme, nadat de zwarte Amerikaan George Floyd in mei door politiegeweld in Minneapolis om het leven kwam.

