‘Zeer dodelijke’ corona door virologen weggehoond

In gedachten zien bezorgde virologen de vetgedrukte krantenkoppen al voor zich: „Dodelijke super-stam van SARS-CoV-2 in opmars.” Zeker 80 procent van de patiënten die de pech hadden besmet te zijn met deze mutant zou zijn overleden. Dat concludeert een team van Christoph Lange (Harvard) in een nog niet officieel gepubliceerde preprint.

Maar dat „wordt totaal niet onderbouwd door de data”, waarschuwde de Schotse virusepidemioloog Andrew Rambaut deze week op Twitter. „Ik ben bang dat dit opnieuw paniek zal zaaien over een dodelijke mutant.”

Rambaut had zich eerder al bij de auteurs van het artikel gemeld toen zij twee weken geleden een eerste versie online zetten. Hij had hen gewezen op de manco’s in hun onderzoek. Maar ze hadden niet naar hem geluisterd, sterker nog, ze hadden een nieuwe versie op bioRxiv gezet.

Dat was voor Rambaut het signaal om zijn kritiek breder te delen. In een draadje van twaalf tweets maakt hij de conclusies met grond gelijk. Team Lange had in de internationale databank van GISAID alle coronavirussen opgespoord met de V1176F-mutatie en vervolgens gekeken wat het lot was van de patiënten bij wie deze virussen waren gevonden. Ze vonden er 168 en daarvan kwamen er 160 uit Brazilië. Van deze 160 stonden er 131 te boek als overleden. Het sterfterisico van deze variant komt zo dus uit op 81 procent.

Enorm hoge sterfte

Maar Rambaut zocht uit dat 147 van de 160 Braziliaanse mutanten waren gesequenced door het Instituto Adolfo Lutz (IAL), en dat álle 131 doden in de dataset van dit instituut zaten. Het IAL verzamelde ook de sequenties van 62 virussen zonder de V1176F-mutatie, en daar bleek de sterfte ook enorm hoog: 75 procent. Dat wijst volgens Rambaut op „ofwel een eenzijdige manier van dataverzamelen ofwel een gerichte opzet van de studie om juist virussen van overleden patiënten te sequencen”.

Reacties van andere virologen waren ook vernietigend. Hoe bestaat het dat je bij zo’n extreem sterftecijfer niet even een seconde nadenkt of er andere verklaringen kunnen zijn?, twitterde Kristian Andersen.

Lange antwoordt desgevraagd per e-mail dat de analyses zijn herhaald, rekening houdend met Rambauts kritiek. Echter, schrijft hij: „De signalen blijven. [...] En er zijn nog meer data bijgekomen. De associaties in Brazilië werden sterker en we zien nu ook overleden patiënten met deze mutatie in de VS en Tsjechië.” Een invitatie tot discussie daarover werd door Rambaut „vrij lomp” afgeslagen, meldt Lange.

Iedere week bespreekt de redactie wetenschap hier ophef in de wetenschap