Woning in Arnhemse wijk Geitenkamp afgesloten om verkoop vuurwerk

De burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch heeft vrijdag een woning in de Arnhemse wijk Geitenkamp afgesloten omdat de 31-jarige bewoner van het pand zwaar illegaal vuurwerk verhandelde. Dat meldt de burgervader op Twitter. Volgens Marcouch was de sluiting nodig om de buren te beschermen. De schade zou volgens hem „niet te overzien” zijn geweest als iets zou ontploffen.

ahmedmarcouch Ahmed Marcouch Het kan, dus het moet. De woning afsluiten is hard voor de daders en zacht voor hun buren; de bewoners die met hun gezinnen naast de opslag wonen van drugs, wapens, mortieren, shells en ander illegaal en gevaarlijk vuurwerk. https://t.co/lovA1Fw9Gi 27 november 2020 @ 20:43 Volgen

De bewoner van het pand is woensdag al opgepakt. Ten tijde van zijn arrestatie had hij zes kilo zwaar vuurwerk bij zich en in zijn woning vond de politie nog eens zeven kilo aan illegaal vuurwerk. Het ging onder meer om Italiaanse bommen, Cobra’s, nitraatbommen, mortierbommen en zogenoemde sinks en screams. Volgens Marcouch leek het vuurwerk net „oorlogsmaterieel”. Alles is in beslag genomen.

In de Arnhemse wijk Geitenkamp is het al meer dan een week onrustig door vuurwerkoverlast. Tot dusver zijn meer dan twintig mensen opgepakt die illegaal vuurwerk zouden hebben afgestoken of agenten zouden hebben belaagd. Marcouch kondigde donderdag al aan dat hij mensen die zwaar vuurwerk in bezit hebben of verhandelen, uit huis zou zetten.

