Wim zat graag alleen in zijn tuinhuisje aan het water

‘Ik krijg zo’n pijp in mijn keel, net als op tv”, zei Wim Gieselbach (67) aan de telefoon vanuit het ziekenhuis. Samen met zijn vrouw Wyneke (64) had hij de maanden ervoor de beelden gezien van mensen die werden opgenomen. Zijn ziektebeeld ontwikkelde zich als de ergste coronagevallen: eerst een gewone verkoudheid, verlies van smaak. Na vier dagen ineens helemaal gesloopt, moeilijk ademhalen. Wyneke belde de huisarts, die een ambulance stuurde om Wim op te halen. Ze was zo in de war dat de deuren van de ambulance al dicht waren toen ze afscheid wilde nemen.

Af en toe leek het even beter te met Wim gaan, maar na drie weken op de intensive care belde de arts. De arts, die altijd heel meelevend was, sprak duidelijke taal. Wyneke: „Die zei: ‘Het is een klotezooi.’”

Wim woonde met Wyneke in een knusse straat in Naaldwijk in Zuid-Holland, vlakbij de kassenzee van het Westland en pal aan vaarwater. Verderop in de straat wonen zoon Dennis (42), schoondochter Daniëlle (48) en hun kinderen van 13 en 15. In de zomer is het bij het gezin een zoete inval, ook dochter Joyce (39) uit Den Haag is dan vaak in de tuin te vinden.

’s Zomers ging Wim varen met vrienden en legden ze hun lange veilingschuit aan bij het huis, voor een bierpauze. In de winter verzamelden bekenden zich in de door Wim zelf getimmerde serre. Toen Dennis en Joyce klein waren, was dat de plek waar alles mocht. Er lag een matras waar je op mocht springen en er hing een dartbord, waar vooral de volwassenen mee speelden.

Wim is de oudste uit een arbeidersgezin van vier kinderen. Zijn moeder zorgde voor de kinderen en was schoonmaker, zijn vader werkte „in de bollen”, onder meer als peller. Wim had soms moeite met protserige ondernemers die er in het Westland veel zijn. „Hij hielde niet van branieschoppers”, zegt Wyneke. „‘Wees jezelf want er zijn al andere genoeg’, zei hij vaak.” Zelf had hij in loondienst als timmerman gewerkt, jarenlang bij een fijn bedrijf.

Uitsmijter

Wyneke en Wim leerden elkaar 46 jaar geleden kennen in de Wip-in, een bruine kroeg in de buurt. Om geld te sparen voor de verbouwing van het nieuwe huis dat ze later kochten, werkte Wyneke als barvrouw in de kroeg waar Wim als uitsmijter voor de deur stond. Wim heeft altijd veel gesport en had een imposant lijf. Tot een paar weken voor zijn dood op 25 oktober ging hij wekelijks naar de fitness.

Wyneke vroeg zich wel eens af of Wim genoeg te doen zou hebben na zijn pensioen, want zijn werk was erg belangrijk voor hem. Maar toen hij bijna drie jaar geleden stopte, ging hij meteen als vrijwilliger aan de slag bij de lokale voetbalvereniging, terwijl hij zelf niet eens voetbalde. En als Wyneke er nog eens over nadenkt, had hij allerlei clubs waar hij deel van uitmaakte: de tennisclub, het ‘bluesgroepje’ waar ze concerten mee bezochten. Middenin de huiskamer in Naaldwijk ligt nog steeds het grote bloemstuk, waarin het zeil is verwerkt van het schip waarmee Wim en zijn vrienden eropuit trokken.

Hoewel Wim zich graag met mensen omringde, was hij geen groot prater, en zat hij ook graag alleen in het tuinhuisje aan het water. Daar schilderde en beeldhouwde hij. In maart en november gingen Wyneke en Wim al jaren twee weken naar een surfers- en vissersdorpje op Fuerteventura. Binnenkort heeft Wims dochter een huis in Griekenland. Joyce: „Daar had pap in de tuin moeten zitten.”

Niet lang geleden werd bij Wim lymfatische leukemie geconstateerd, een bloedziekte die vaak goed te behandelen is. Die ziekte hoeft niet snel tot de dood te leiden, maar heeft er misschien wel aan bijgedragen dat Wim aan corona stierf.

Niemand weet hoe Wim ziek is geworden, want hij hield zich goed aan de maatregelen. Wyneke: „Misschien de supermarkt, zei een van de zorgverleners. Ik vind het nog onprettig om boodschappen te doen.”

Anders dan tijdens de eerste golf, mogen in veel ziekenhuizen nu wel mensen op bezoek, vaak één per dag. Terwijl Wim in slaap aan de beademingsapparatuur lag, bezochten zijn zoon Dennis en diens vrouw hem vaak. Wyneke is er twee keer geweest, ze vond het aanvankelijk erg spannend, omdat hij thuis ineens zo slecht was geworden. Joyce vond het ook moeilijk, maar toen ze een foto van hem met de beademingsapparatuur had gezien, voelde ze zich voorbereid. Ze knuffelde en masseerde haar vader. „Hij leek wel een beer, zijn snor en sik waren gewoon doorgegroeid.”

Vanwege de coronamaatregelen mochten er vier mensen bij zijn tijdens Wims overlijden, maar het gezin inclusief partners is met vijf en koos ervoor om samen in de wachtkamer elkaars handen vast te houden, nadat ze hem om de beurt een laatste knuffel gaven. De verpleegkundige die de apparatuur stopzette, hield Wim in hun naam vast. „De verpleegkundigen en artsen droegen mondkapjes en brillen. Ik zou ze niet herkennen als ik ze tegen zou komen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 november 2020