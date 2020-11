Wij waren zelf de wegbereiders van Baudet

Met grote ogen kijken ze hun Messias aan. Elk woord dat hij uitspreekt, elke kwinkslag wordt gretig opgezogen door zijn volgelingen, die daarmee hun zielen voeden. De Messias is Thierry Baudet en zijn volgelingen de jonge partijleden. Ik heb het over de JFVD ‘borrellezing’ op 3 november 2017. Aan collega-intellectuelen van allerlei pluimage die bij mij over de vloer komen, laat ik altijd fragmenten uit deze borrellezing zien. Want de beelden fascineren mij. Baudet zit vrijuit te orakelen. Zonder spreektekst in zijn hand. Zonder ingestudeerde oneliners. Maar de inhoud van zijn speech is consistent met wat hij al jarenlang schrijft en poneert in het publieke debat.

Voor de goede verstaander was het allang duidelijk dat Baudet vist uit het repertoire van het nationaal-socialisme. ‘Atonale muziek’ was een kernpunt van de nazi-kritiek op ‘Entartete Kunst’ (ontaarde kunst). De afkeer van moderne architectuur evenzeer. ‘Omvolking’ is de basis van de antisemitische samenzweringstheorie dat ontwortelde globalistische Joden het Arische ras willen vervangen via massa-immigratie. Europa „dominant blank” willen houden zou verder geen uitleg moeten behoeven. De term ‘boreaal’ betekent ‘noorderlijk’, maar is onder anderen door antisemiet en Holocaust-ontkenner Jean-Marie Le Pen in het politieke discours ingebracht als een codewoord voor ‘Arisch’.

We worden „ondermijnd” door de media, kunstenaars, leraren, wetenschappers en de linkse politiek, zegt Baudet steeds. Onlangs nog noemde hij vrijwel alle politieke partijen onderdeel van de „cultuurmarxistische linkse mainstream” die eropuit is om „Nederland te vernietigen”. Dat was het consistente verhaal van Hitler vanaf de jaren twintig. Zo plaatste hij zich buiten de gevestigde orde en verklaarde hij de democratie failliet. Dat laatste doet Baudet dan net niet openlijk. Want vergeet niet dat de jonge generatie extreem-rechtse politici in Europa begrijpt wat marketing is.

Wat mij op mijn volgende punt brengt: waarom waren er expliciete verwijzingen nodig naar Hitler in appjes van JFVD’ers die net hun puberale puisten zijn ontgroeid, om te snappen dat Baudet extreem-rechtse politiek bedrijft?

De lamlendigheid van het Nederlandse publieke debat is daar debet aan, meer nog dan Baudet zelf. Want niet alleen Baudet sputterde altijd, met veel theater, tegen als je hem wees op zijn extreem-rechtse ideeën, maar ook intellectuelen. Luister bijvoorbeeld naar historicus Chris van der Heijden die in een uitzending van het Met het Oog op Morgen zei dat Baudet niet zozeer extreem-rechts is, „maar romantisch-conservatief”. Dat gebeurt vaak op de typisch Nederlandse ambtelijke wijze, gericht op de papieren werkelijkheid: Baudet noemt Joden nergens expliciet dus je kunt zijn ideeën niet antisemitisch of extreem-rechts noemen.

Terug naar de borrellezing van 2017. Op een gegeven moment staat een vroegkale twintiger op uit het publiek. Aan zijn accent te horen komt hij uit een klein dorp. Een boerenjongen die denkt dat hij zich elitair heeft gekleed. Maar met zijn goedkope paarse bretels ziet hij er belachelijk uit – een afgeprijsde paljas. Zijn vraag gaat over iets tegen ‘links’. Baudet onderbreekt hem om hem te complimenteren met zijn „geweldige outfit”. De jongen leeft direct op.

Dat jonge mannen houvast, ideologie of waardigheid nodig hebben, snap ik. Maar waarom zovelen – vijfduizend jonge leden is niet niks voor een politieke partij – er voor kiezen om zo jong die houvast te laten bepalen door rancune, zal ik nooit begrijpen.

Ja maar, die jongeren hebben helemaal geen historisch besef, zult u wellicht denken. Maakt dat het minder erg? Stel, er was nooit een Holocaust geweest, zou het dan wel prima zijn om dat soort ideeën aan te hangen? En zijn wij, met onze lamlendige cultuur, waar je racisme of antisemitisme alleen mag benoemen wanneer het pas expliciet, het liefst via hakenkruizen in privé-appjes, naar voren komt, niet net zo veel de wegbereiders van de Baudets van ons land? Baudet zal waarschijnlijk blijven, met enkele zetels. Maar het potentieel van bijna dertig zetels voor extreem-rechts, zolang het in verhulde taal is en een stabiele leider heeft, ook.

Zihni Özdil is historicus.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 november 2020