Wereldwijd 45 arrestaties rond internationaal drugsnetwerk

Bij gelijktijdig uitgevoerde huiszoekingen zijn vrijdagochtend op drie continenten 45 arrestaties verricht rondom een internationaal drugsnetwerk. Dat heeft politieagentschap Europol vrijdag bekendgemaakt. Het zou gaan om een Braziliaans netwerk dat jaarlijks minstens 45 ton cocaïne Europese zeehavens binnensmokkelt en per zes maanden gemiddeld zo’n 100 miljoen euro winst maakt.

Het criminele netwerk zou in contact staan met drugskartels in Brazilië en andere Zuid-Amerikaanse landen. Ook zou het netwerk zich bezighouden met witwaspraktijken. Bij de huiszoekingen, 179 in totaal, werd 52 ton cocaïne in beslag genomen. Van de arrestaties vonden er 38 plaats in Brazilië, vier in België, twee in Dubai en één in Spanje. Bij de invallen werd ruim 12,5 miljoen euro in verschillende valuta buitgemaakt, waarvan 12 miljoen euro in Portugal. Agenten namen ook 70 luxe voertuigen, 167 woningen en 37 vliegtuigen in beslag.

Lees meer over het EncroChat-onderzoek: Hoe een telefoon-hack narcostaat Nederland feilloos blootlegt

Europol werkte samen met lokale politieafdelingen. „De omvang van de uitdaging waar de politie vandaag de dag voor staat, vraagt om een gecoördineerde aanpak om de drugshandel op alle continenten aan te pakken”, aldus de Nederlandse adjunct-directeur van Europol Wil van Gemert. „De toezegging van onze partnerlanden om via Europol te werken, ondersteunde het succes van deze operatie en dient als een voortdurende wereldwijde oproep tot actie.”

De verdachten konden geïdentificeerd en opgespoord worden met behulp van het Nederlandse onderzoek naar EncroChat, een encryptiedienst die veel criminelen gebruiken. De Nederlandse politie maakte eerder dit jaar bekend de dienst gehackt te hebben. Zij kon zo naar eigen zeggen honderden arrestaties verrichten, meerdere liquidaties verijdelen en duizenden kilo’s aan harddrugs in beslag nemen.