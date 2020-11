Wegenaanleg valt komende jaren veel duurder uit dan verwacht

Er is nog geen meter asfalt gelegd maar de verbreding van de ring rond Utrecht (A12/A27) valt nu al veel duurder uit dan verwacht. De nieuwe ringweg gaat naar verwachting 1,49 miljard euro kosten: 265 miljoen duurder dan eerder gemeld. Het project is controversieel vanwege de mogelijke schade aan de natuur van het landgoed Amelisweerd, waarvan in 1982 ook al een deel werd gekapt voor de A27.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) noemde de kostenstijging donderdag in een brief aan de Tweede Kamer, waarin de investeringen in snelwegen, spoor en waterwegen voor de komende jaren staan. Ook wordt hierin verslag gedaan van overleg met lokale en regionale overheden voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Uit het MIRT-overzicht blijkt dat de hogere kosten voor de A12/A27 niet de enige tegenvaller is. „Er is sprake van forse kostenstijgingen bij lopende projecten”, schrijven de bewindslieden. Hoe hoog is nog onduidelijk. Ook de verbreding van de A15 Papendrecht-Gorinchem kost 375 miljoen euro meer dan begroot.

Onderhoud oude bruggen

Het beheer en het onderhoud van bestaande infrastructuur wordt steeds duurder, aldus Van Nieuwenhuizen. Het gaat onder meer om reparatie van bruggen, viaducten, tunnels en wegen die in de jaren zestig en zeventig relatief snel werden gebouwd. „De kosten voor instandhouding nemen de komende jaren toe”.

Nu trekt het kabinet 1,3 miljard euro uit voor onderhoud. Daar komt geld bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan eerder dan begroot beschikken over 700 miljoen euro extra voor beheer en onderhoud van wegen, vaarwegen en watersystemen. Voor spoor is 90 miljoen euro versneld vrijgemaakt. Zo laat het kabinet niet alleen achterstallig onderhoud plegen, maar steunt het ook de bouw die last heeft van de coronacrisis en de stikstofproblemen.

Voor nieuwe infrastructuur staat in het MIRT-overzicht circa 1,5 miljard euro geboekt. Dat gaat voor een fors deel op aan meer asfalt. Zo gaat er 830 miljoen euro naar de verbreding van de A2 tussen Vught en Deil.

Dergelijke investeringen zijn noodzakelijk, aldus de bewindslieden, omdat de bevolking blijft groeien en de vraag naar woningen toeneemt. De coronacrisis zorgt weliswaar voor meer thuiswerken en online-onderwijs, maar dat zal niet dagelijks zijn. Bovendien zullen burgers vermoedelijk vaker kiezen voor individueel vervoer (auto, fiets) dan collectief vervoer (trein, bus).

Naast bredere snelwegen steekt het kabinet ook geld in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld in „stations van de toekomst”. Zo krijgt het te drukke en door reizigers als onveilig beschouwde station Amsterdam Lelylaan een facelift, en wordt station Nijmegen aanzienlijk verbouwd. Op 46 stations worden de fietsenstallingen verbeterd.

Over grote infrastructurele projecten zoals de verlenging van de Noord/Zuid-lijn in Amsterdam naar Schiphol en Hoofddorp en de uitbreiding op de lijn Leiden-Dordrecht zijn nog geen besluiten genomen.

In het MIRT-overzicht noemen de bewindslieden het verlengen van de Noord/Zuid-lijn en het sluiten van de kleine metroring Isolatorweg-Amsterdam Centraal „effectieve opties”. Het idee is regionaal vervoer (naar Schiphol) en landelijk vervoer (snelle treinen naar het zuiden en oosten) te scheiden. De kosten worden geraamd op 4 tot 5 miljard euro.

De Vervoerregio Amsterdam en partners hebben zelf al 1 miljard euro bijeengebracht. De rest zou moeten komen uit het Nationaal Groeifonds (van ministers Wopke Hoekstra, Financiën, en Eric Wiebes, Economische Zaken). Ook in Zuid-Holland rekenen ze voor de verbetering van het OV tussen Leiden en Dordrecht op het Wopke-Wiebesfonds.