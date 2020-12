Wat je moet onthouden van de verhoren over de toeslagenaffaire

Twee weken lang zaten ambtenaren en (oud)bewindspersonen in de verhoorbankjes van de commissiezaal van de Tweede Kamer. Het onderwerp: de toeslagenaffaire. Wat leverde het op?

In deze Haagse Zaken praten we je bij over de verhoren door de parlementaire ondervraging commissie Kinderopvangtoeslag. Philip de Witt Wijnen en Derk Stokmans vertellen je wat zo’n parlementair verhoor inhoudt, en hoe het instrument van de Kamer zich verhoudt tot bijvoorbeeld een parlementaire enquête. Je hoort ook welke rol deze heeft in de controlefunctie van de kamer, wat het onthouden waard is.