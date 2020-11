Waarom een ton het best rendeert in huis, pensioen of bv

Wat te doen met een ton aan vermogen? Daar zal menigeen weleens over fantaseren. De opties zullen variëren van extra aflossen van een hypotheek, de buit verdelen onder het nageslacht, aanschaffen van een mandje digitale bitcoins, baren goud, horloges of kunst, beleggen, vastgoed kopen of het geld veilig stallen op een slecht renderende spaarrekening. Of verbrassen natuurlijk.

Deze opties, behalve de laatste, zijn logisch als je kijkt naar de rendementen die ze historisch gezien hebben opgeleverd. Er staat een heel verschillend risico tegenover. En het maakt nogal verschil hoe die rendementen worden belast. Dus moet je ook naar de fiscus kijken om een antwoord te vinden op de vraag: hoe rendeert die ton nou het best?

Kort samengevat is het fiscaal gezien veel aantrekkelijker om te sparen via je huis, je pensioen of een eigen bv dan via de traditionele spaarrekening of een belegging. Dat heeft niet eens zozeer te maken met de verwachte rendementen, maar vooral met de fiscale behandeling van vermogen. Met een wirwar aan regimes stimuleert de overheid via belastingen namelijk het bezit van een eigen woning, pensioenopbouw en sparen in een bv.

Niet zo vreemd dus dat ruim 80 procent van de ruim 2.900 miljard euro aan Nederlands vermogen (2018) zit opgepot in die drie ‘zuilen’. Pensioen is verreweg de grootste, met ruim 1.300 miljard euro. In woningen zit bruto een soortgelijk bedrag, 1.300 miljard euro, maar daar staat een hypotheekschuld van ruim 700 miljard tegenover. Kapitaal in de eigen bv, ten slotte, is goed voor 400 miljard aan vermogen.

Belasten van vermogen

Als vermogen rendeert, levert dat de eigenaar inkomsten op. Die vermogensinkomsten worden in Nederland relatief laag belast. Gemiddeld heft de fiscus 14,4 procent belasting over al het inkomen uit vermogen, en daarmee zit Nederland aan de onderkant in Europa. Het gemiddelde Europese belastingtarief is 31,6 procent. Ook in de totale fiscale opbrengsten is het deel uit belastingen op vermogen in Nederland laag: 19,3 procent, tegen 21, 9 procent als Europees gemiddelde.

Die 14,4 procent belasting op kapitaalinkomen is een gemiddelde, en niet van toepassing op alle soorten vermogensinkomsten. In essentie wordt sinds 2001 een simpel onderscheid gemaakt: je hebt belastingbox 1 voor inkomen uit werk en woning, box 2 voor houders van een zogenoemd aanmerkelijk belang en directeuren-grootaandeelhouders (van een eigen bv) en box 3 voor inkomen uit vermogen. De overheid heeft het ingewikkeld gemaakt door de tarieven per box te laten verschillen én door niet alle vermogenssoorten als vermogen te belasten. Sparen, beleggen, eigen huis, eigen onderneming, pensioen en directeur-grootaandeelhouders worden fiscaal volkomen verschillend behandeld.

Ruim dertig experts deden eind 2019 voorstellen voor een beter belastingstelsel. Met name de heffing op kapitaal, arbeid en winst kan veel beter,

Waar zitten de gaten?

Wie wil snappen waarom de ene vorm van vermogen per definitie beter rendeert dan de andere, moet dus kijken naar de tarieven in de verschillende belastingboxen. En ook naar de manier waarop de overheid bepaalde vormen van vermogen bevoordeelt boven andere. Neem de combinatie van een huis en de keuze voor box 1 of box 3: als je vermogen opbouwt in de vorm van een groot huis, betaal je meestal veel minder belasting over dat vermogen in box 1 (via het eigenwoningforfait) dan als je datzelfde vermogen aanhoudt in ‘vermogensbox’ 3 en een kleiner huis hebt. Een erfenis die bestaat uit vermogen dat eerder in box 3 is opgebouwd, kent heel andere tarieven dan een erfenis die via box 2 is opgebouwd. En zelf sparen voor je pensioen in box 3 wordt wél belast, terwijl collectief sparen via een pensioenfonds zelfs gesubsidieerd wordt.

Sparen in box 3 is ook fiscaal vaak veel minder aantrekkelijk dan sparen in een eigen bv via box 2, de box voor directeuren-grootaandeelhouders en houders van een aanmerkelijk belang. Nederland telt zo’n 400.000 aanmerkelijkbelanghouders, mensen die minimaal 5 procent van een onderneming bezitten. Als zij zelf ook werkzaam zijn in die onderneming als directeur (voor 260.000 van hen is dat het geval), worden zij fiscaal aangeduid als directeur-grootaandeelhouder, ofwel dga.

De voordelen van de pretbox

Het onderwerp ‘dga’ wordt over het algemeen als fiscaal complex, saai en – gezien het geringe aantal ‘bewoners’ van deze box – politiek oninteressant afgedaan. Dat is niet terecht. In de speciaal voor deze groep opgerichte box 2 zit immers voor zo’n 400 miljard euro aan vermogen. Dat is bijna 14 procent van het vermogen van alle Nederlanders. In box 2 geldt een algemeen tarief van 25 procent op dividenduitkeringen en vermogenswinsten op de aandelen van de onderneming. Daarmee is zeker niet alles gezegd. Het regime is namelijk niet waterdicht, en biedt mogelijkheden tot verminderde belastingafdracht via winstuitstel en belastingarbitrage met box 1 en box 3. Niet voor niets heet box 2 onder fiscalisten ‘de pretbox’.

Grofweg zijn er drie kanalen om de belasting op vermogen in box 2 te drukken. In zijn algemeenheid geldt: hoe langer een ondernemer geld in z’n bedrijf kan houden (winst die terugvloeit in het bedrijf, wordt niet belast), des te groter het belastingvoordeel ten opzichte van zelf sparen in box 3. Het belastingvoordeel van sparen in de bv ontstaat zolang de vermogenswinsten op de aandelen van een bv niet worden verzilverd. Daarnaast worden opgepotte winsten in bv’s vaak veel milder belast dan winsten uitgekeerd aan dga’s die als vermogen worden belast in box 3.

Ten tweede kunnen ondernemers zichzelf een betrekkelijk laag inkomen toekennen uit hun onderneming. Dat wordt dan ‘gewoon’ als arbeidsinkomen belast in box 1. Het meerdere waarmee de ondernemer zich had kunnen belonen, blijft in het bedrijf en is dan veel lager belast kapitaalinkomen. Kapitaalinkomen wordt eerst via de winstbelasting belast en vervolgens via de algemene heffing in box 2. Maar die twee heffingen samen bedragen maximaal 43,8 procent. Dat is altijd lager dan het hoogste tarief in box 1, 49,5 procent.

Door alle verschillende fiscale regimes voor vermogen ontstaat welvaartsverlies

Een ondernemer kan ook nog geld lenen uit de bv, om bijvoorbeeld een huis of een auto mee aan te schaffen. Daarmee houdt hij het fiscale voordeel van sparen in de bv in stand, terwijl hij wel toegang heeft tot het in de vennootschap opgepotte vermogen.

Ook een erfenis in de vorm van een bv is vele malen voordeliger dan geërfd vermogen op je bankrekening krijgen. Vermogen dat via een erfenis wordt verkregen, is aan verschillende fiscale regimes onderhevig. In zijn algemeenheid geldt de successiewet, waarin tarieven zijn vastgesteld voor schenkingen en erfenissen. Afhankelijk van de relatie tot de schenker/overledene gelden tarieven en vrijstellingen. Tot 126.723 euro zijn erfenissen belastingvrij. Voor bedragen boven die vrijstelling betaalt een ontvanger tussen de 10 en 40 procent belasting, afhankelijk van de relatie tot de overledene.

Anders wordt het wanneer vermogen is ondergebracht in een bv die bij overlijden wordt overgedragen aan de erfgenamen. Omdat het hier fiscaal gezien gaat om bedrijfsopvolging, gelden lagere tarieven. De belastingderving tegenover ‘normale’ erfenissen bedraagt liefst 400 miljoen euro op jaarbasis, becijferde Financiën onlangs. Daarvan komt twee vijfde terecht bij de rijkste 2 procent Nederlanders. Over schenkingen binnen de Bedrijfsopvolgingsregeling wordt gemiddeld 1,1 procent belasting betaald.

Hoe meer er wordt gesleuteld aan de erfbelasting – een hoger tarief voor een hogere erfenis bijvoorbeeld – des te meer wint de bedrijfsopvolgingsregeling aan populariteit, schreven ambtenaren van Financiën in mei dit jaar. Zonder aanpak van box 2 heeft het geen zin om box 1 of 3 aan te pakken.

Los van box 2 zijn er andere manieren om onder de gangbare tarieven uit te komen. Die zijn gebaseerd op de tariefverschillen in box 1 en box 3. Dat huis en pensioenvermogens in principe niet belast zijn in box 3, biedt eveneens ontwijkingsmogelijkheden. Niet voor niets sparen Nederlanders het grootste deel van hun vermogen op via pensioen en huis. Dat zijn dan wel net twee categorieën waar je niet of nauwelijks bij kunt als je geld nodig hebt.

Weg met de lappendeken?

Hoogleraar economie Bas Jacobs publiceerde vorig jaar met zijn collega Sybren Cnossen een bundel met ideeën voor een beter belastingstelsel. In het hoofdstuk over kapitaalinkomen haalt Jacobs hard uit naar het „onlogische en inconsistente beleid” bij de belasting op vermogensinkomsten. Met deze lappendeken aan fiscale regimes verstoort de overheid de optimale verdeling van kapitaal en risico in de economie, aldus Jacobs. „Door de veelheid aan grondslagen en tarieven lokt de overheid belastingarbitrage uit: verschillende vormen van vermogen kunnen relatief eenvoudig in elkaar worden omgezet om zo de laagste belastingdruk te realiseren, bijvoorbeeld via allerhande constructies met bv’s in box 2.”

Door die verschillende fiscale regimes voor vermogen ontstaat welvaartsverlies en is de Nederlandse economie gevoeliger voor conjuncturele uitslagen. Als alle fiscale subsidies voor pensioen en huis (samen ruim 32 miljard) zouden verdwijnen, kan de belasting op arbeid met zo’n 8 tot 9 procentpunt omlaag in alle belastingschijven, becijferde Jacobs. En sinds de Franse econoom Thomas Piketty zijn boek Kapitaal in de 21ste eeuw publiceerde, weten we ook dat vermogensongelijkheid, in Nederland relatief groot, versterkt wordt door een te soepele fiscale behandeling van vermogens. Rijken worden steeds rijker.

Lees ook: Hoera, je erft een ton. En dan?

Jacobs heeft in zijn bundel een aantal voorstellen gedaan om de arbitragegevoelige kluwen aan fiscale regimes te ontwarren. Simpel gezegd zou al het vermogen, van huis tot pensioen en van belegging tot bedrijfsvermogen, in eenzelfde fiscaal regime met hetzelfde tarfief belast moeten worden. Dus geen subsidies meer voor collectief pensioensparen of hypotheken en een rigoureus einde aan alle belastingvoordelen in box 2.

Over dat laatste is Jacobs overigens sceptisch, omdat alle belastingadviseurs en waarschijnlijk ook alle partners bij de grote fiscale kantoren zelf dga zijn. Versobering van dat regime stuit dus steevast op een muur van lobbyisten die alle mogelijke bezwaren zullen aanvoeren tegen een wijziging. De laatste jaren zijn de regels voor bv’s eerder versoepeld dan aangescherpt.

Een onverwachte zware ingreep bij de fiscale behandeling van huizen en pensioenen zal tot paniek leiden, erkende Jacobs al eerder. Geleidelijkheid is dan ook het toverwoord. En tegenover een uniformering van de belasting op vermogensinkomsten (lees: een verhoging), zal dan ook een verlaging van de lasten op arbeid moeten komen te staan.

Laat daar met de afschaffing van al die verschillende fiscale vermogenstarieven nu net ruimte voor ontstaan.

Waar zit het vermogen, en hoe belast de staat dat?