Opnieuw nederlaag voor team-Trump in rechtszaal Pennsylvania

Het campagneteam van president Donald Trump heeft vrijdag opnieuw een nederlaag geleden in een rechtszaal in Pennsylvania. In hoger beroep heeft de rechter net als in eerste aanleg besloten een zaak over vermeende verkiezingsfraude in de staat te verwerpen vanwege gebrek aan bewijs, meldt persbureau Reuters. Het team van Trump maakte kort na dit oordeel bekend in cassatie te gaan en hoopt zo alsnog de verkiezingswinst van Trumps Democratische rivaal Joe Biden in Pennsylvania terug te kunnen draaien.

„Voor aanklachten zijn specifieke aantijgingen nodig en vervolgens bewijs”, legde rechter Stephanos Bibas het oordeel van de driekoppige rechtbank uit. „We hebben geen van beide.” Hij stelde dat „aantijgingen van oneerlijke verkiezingen serieus zijn” vanwege het belang van vrije verkiezingen voor de democratie. „Maar alleen zeggen dat verkiezingen oneerlijk zijn, maakt ze nog niet oneerlijk.”

Het team van Trump had aangedragen dat medewerkers van de stembureaus in Pennsylvania briefstemmen op inconsistente wijze hadden verwerkt. De eerste rechter die de zaak verwierp, Matthew Brann, zei dat de aantijgingen gebaseerd waren op „gespannen juridische argumenten en speculatieve beschuldigingen”. Brann voegde toe niet de bevoegdheid te hebben „het stemrecht aan één persoon, laat staan aan miljoenen burgers te ontnemen”.