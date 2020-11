Vogelgriep ontdekt op Belgische boerderij, tienduizenden kippen geslacht

Bij een pluimveebedrijf in het Belgische Menen is donderdag een variant van de vogelgriep (H5N5) vastgesteld. Uit voorzorg zijn alle kippen van de betreffende boerderij geruimd, zo heeft het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bekendgemaakt. Daarnaast is vrijdag voor het eerst een variant van het virus (H5N8) vastgesteld bij een wilde vogel in Noorwegen, meldt persbureau Reuters.

Bij de boerderij in Menen, nabij de westelijke Franse grens, zijn volgens persbureau Reuters zeker 151.000 dieren geruimd. Alle boeren in een straal van drie kilometer van de betreffende pluimveehouder moeten hun vogels voor onbepaalde tijd binnenhouden. Voor alle bedrijven in een straal van tien kilometer geldt een vervoersverbod van de dieren. Daarnaast moeten zij een inventaris opmaken van het aantal vogels en de vogelsoorten die ze houden. In het zuiden van Noorwegen, waar een wilde gans besmet bleek met het virus, moeten boeren hun pluimvee ook binnenhouden.

Ook in Nederland werden de afgelopen weken meerdere bedrijven geruimd vanwege vaststelling van vogelgriep, in dat geval de variant H5N8. Volgens persbureau Reuters verspreidt de ziekte, afkomstig van wilde vogels, zich snel door Europa. Vogelgriep kan mogelijk ook gevaarlijk zijn voor mensen, als het overspringt van vogels. Dat is in het geval van de vogelgriep in Nederland nog niet gebeurd.