Trump: ‘Ik verlaat Witte Huis, als Biden meeste kiesmannen krijgt’

Donald Trump zal het Witte Huis verlaten als de verkozen president Joe Biden de meeste kiesmannen achter zich krijgt. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd tijdens een ontmoeting met de pers in het Witte Huis. Niet eerder heeft Trump zich in zulke specifieke bewoordingen uitgelaten over de presidentiële machtsoverdracht.

Hoewel hij zijn verlies niet toegaf en zonder bewijs te leveren herhaalde dat er fraude was gepleegd bij de verkiezingen, zei Trump dat hij zal vertrekken „als blijkt dat mijn tegenstander de meeste kiesmannen achter zich heeft vergaard”. Of hij de inauguratie van Biden op 20 januari zal bijwonen wilde de president niet zeggen.

Op 14 december stemmen kiesmannen in hun eigen staat. Biden won bij de presidentsverkiezingen 306 kiesmannen, Trump won er 232. De afgelopen tijd probeerde het team van Trump nog via rechtszaken de uitslagen in verschillende staten aan te vechten, steeds zonder resultaat. Eerder deze week gaf Trump al wel de opdracht aan de General Services Administration (GSA), die de overdracht overziet, om fondsen beschikbaar te stellen voor de transitie naar het presidentschap van Biden.

