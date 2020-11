Temidden van chaotische en massale rouw vindt Maradona alsnog eeuwige rust

Met een roos in zijn hand en tranen in de ogen staat Lucas Osmán (40) voor de ingang van begraafplaats Jardín Bella Vista. „Diego, je bent mijn leven”, roept hij en kijkt op naar de gitzwarte hemel. Zijn 9-jarige zoontje Nazareno kruipt dicht tegen zijn vader aan. „Mogen we de rozen al neerleggen, papa?”

Een paar uur eerder, rond 7 uur ’s avonds lokale tijd, is hier Diego Maradona in besloten kring begraven, een dag nadat de Argentijnse voetbalheld op zestigjarige leeftijd overleed aan een hartstilstand. De grote mensenmassa’s zijn al vertrokken, na de grote hectiek waarin duizenden Argentijnen donderdag probeerden toch persoonlijk hun laatste eer te bewijzen.

Eerder op de dag was het ook onrustig rond het presidentiële werkpaleis Casa Rosada in Buenos Aires, waar Maradona opgebaard lag in een gesloten doodskist. Toen (een deel van) de familie haast bleek te willen maken met de uitvaart, braken onlusten uit onder rouwende fans die ontstemd waren dat zij geen kans kregen afscheid te nemen van hun held. Ook de linkse president Alberto Fernández, die had gehoopt mooie sier te kunnen maken met een grootse staatsbegrafenis, leek overvallen.

Een deel van de donderdag lag Diego Maradona opgebaard in het Casa Rosada, het presidentiële paleis in Buenos Aires. Duizenden kwamen afscheid nemen. Foto Leandro BLANCO / TELAM / AFP

Voor veel Argentijnen stond namelijk buiten kijf dat de ‘God van Argentinië’ een groots, meeslepend en onvergetelijk afscheid verdiende. „Hij zou gebalsemd moeten worden. Of op z’n minst in een mausoleum worden geplaatst”, zegt een vrouw die op een afstandje tuurt naar de haag van zwaar bewapende agenten die de wacht houdt voor de ingang van de begraafplaats.

„Links vooraan ligt hij”, weet Lucas Osmán uit de tv-beelden. Als hij iets te dicht bij de agenten gaat staan dwingen ze hem onmiddellijk door te lopen. De roos mag hij verderop tegen het hek aan leggen.

Teleurstelling onder fans

De razendsnelle, intieme begrafenis van Maradona en de chaos die er uitbrak tijdens de wake in het Casa Rosada hebben tot teleurstelling en ontgoocheling geleid bij veel Argentijnen. Ook Osmán is zwaar teleurgesteld. „Vijf jaar geleden verloor ik mijn vrouw, de moeder van mijn zoontje”, zegt hij. „Het is het ergste wat me is overkomen. De tweede grootste tragedie in mijn leven is het overlijden van Diego Maradona. Van mijn vrouw heb ik goed afscheid kunnen nemen, van Diego niet. Dit zal blijven knagen, voor eeuwig.”

Duizenden fans waren eerder op donderdag naar het Casa Rosada getrokken om afscheid te nemen van hun idool. Toen duidelijk werd dat velen niet meer bij de kist zouden komen, liepen de emoties snel op. Fans probeerden over de dranghekken te klimmen en het paleis binnen te komen. De politie greep in met traangas en rubberen kogels. Uiteindelijk werd de familie van Maradona, onder wie zijn ex-vrouw Claudia Villafañe en twee van zijn dochters, afgevoerd uit het Casa Rosada en ging de kist in een snelle stoet richting de begraafplaats.

Oproerpolitie moest ingrijpen tijdens onlusten rond het Casa Rosada. Foto Ricardo Moraes/Reuters

De emoties over Maradona liepen in Argentinië altijd al hoog op. Maar dat het de regering niet gelukt is zo’n belangrijke gebeurtenis ordelijk te organiseren, is ook veelzeggend voor de wankele stand van het door financiële crisis en corona getroffen land. Maradona overleed op een moment dat Argentijnen net uit een maandenlange lockdown komen. Dit lijkt te hebben bijgedragen aan een extra chaotische ontlading van de publieke rouw.

Rust voor Diego

„Gracias Diego”, staat er op lichtborden langs de snelweg. „Zijn leven was een godsgeschenk, maar er was ook veel strijd en leed”, zegt Milton Pérez, die met een biertje in zijn hand een dranghek opzij schuift en richting de ingang van de begraafplaats loopt. „Het is jammer dat hij zo kapot is gegaan aan de cocaïne. Maar wat hij voor ons Argentijnen heeft betekend, zal iemand die geen Argentijn is moeilijk kunnen begrijpen. Hij heeft ons eigenwaarde en trots gegeven. Hopelijk komt Maradona nu tot rust. Als hij daar in de hemel ook maar kan genieten van mooie vrouwen”, lacht Pérez.

Stilstaan bij Diego Maradona zullen de Argentijnen nog lange tijd. Hoewel hun held inmiddels ter aarde is besteld, zullen de emoties voorlopig nog intens blijven. Ook bij Lucas Osmán. „ Zolang we Maradona’s doelpunten nog op tv kunnen bewonderen heeft hij het eeuwige leven.”

