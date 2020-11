Schuldgevoel en corona - het spijt me dat ik je besmet heb

Foto Annabel Oosteweeghel Foto Annabel Oosteweeghel

‘Ze kon alleen maar huilen’

Angelique Henselmans (56) woont met haar man en 21-jarige dochter in Valkenswaard.

„Corona is in onze regio begonnen. Mijn ouders waren niet bang, maar ze zochten het ook niet op. Mijn vader was 88 en had prostaatkanker. Hij bleef binnen, mijn moeder deed een keer per week boodschappen. Op een zaterdag eind maart belde mijn moeder, ze voelde zich niet lekker.

„Voor de zekerheid heb ik die zondag boodschappen voor hun deur gezet. ’s Maandags belden ze via Skype. Ze hadden de huisarts gesproken, die had gezegd dat het corona kon zijn. Er werd bijna niet getest, en alleen tot een bepaalde leeftijd. De huisarts had gevraagd: als het erger wordt, willen jullie dan naar het ziekenhuis? Want dan heb je kans dat je elkaar niet meer ziet. Ze waren er beduusd van. Mijn moeder was nog steeds ziek, mijn vader was gevallen maar had verder niets. De volgende dag viel mijn vader uit bed en hij is niet meer op de been gekomen.

„Met mijn man, mijn dochter en mijn broer heb ik voor mijn vader gezorgd. We droegen handschoenen en een mondkapje. Die vrijdag al kreeg hij de ziekenzalving en op zaterdag is hij overleden. Ik heb mijn moeder niet eens geknuffeld, omdat we afstand moesten houden. Toen ik koorts kreeg op de dag van de uitvaart en geen eten meer binnen hield, dacht ik dat het buikgriep was. Een week later werd ik per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Mijn dochter ging met me mee en belde mijn moeder.

„Ik heb mijn moeder de volgende ochtend vanuit mijn ziekenhuisbed gebeld. Een week lang kon ze alleen maar huilen als ik haar belde, ze voelde zich zo schuldig. Ze zei: je dochter heeft je nog zo hard nodig. Ik zei steeds: het is niet jouw schuld. Dit doe je niet expres. Dit is domme pech. Toen we elkaar op Moederdag voor het eerst weer zagen, had ze bloemen voor me mee, en ik voor haar.”