Bij het aankleden zit mijn lange haar in de weg en ik knoop het vast in een lage paardenstaart.

Rood is de haarkleur. Al fietsend ga ik naar een afspraak en er komt een Surinaamse man naast mij rijden. Hij zegt: „Meisje er ligt een dode vos in je nek.”

Hij fietst verder, kijkt om en zegt ook nog: „typisch Hollands.”

Ik heb alle varianten over mijn haarkleur gehoord, deze was nieuw en goed voor een hele dag lol.

