Politiek wacht zware klus om vertrouwen te herstellen na de toeslagenaffaire

Terwijl de ineenstorting van Forum voor Democratie het gesprek op en buiten het Binnenhof domineerde, werkte de Tweede Kamer in betrekkelijke rust door aan een onthullend parlementair onderzoek. De parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag hield de afgelopen twee weken hoorzittingen om een beeld te krijgen van de fouten die de Belastingdienst heeft gemaakt bij de aanpak van fraude met toeslagen. Het leverde verbijsterende verhoren op met ambtenaren en verantwoordelijke (oud-)politici. Het waren getuigenissen van ambtelijk, politiek én menselijk falen. Een rode draad: er gaat iets ernstig mis tussen de politieke wil om een misstand aan te pakken en de uitvoering van die wil. Nog een rode draad: signalen dat er iets misgaat, bereiken de ambtelijke en politieke top meestal niet. Burgers betalen de prijs.

De levens van duizenden onschuldige mensen zijn ernstig aangetast doordat de overheid hen als fraudeur zag en geld terugeiste. Daarbij heeft de maatschappij als geheel averij opgelopen. Het vertrouwen in politiek en overheid heeft door de toeslagenaffaire een knauw gekregen, en dat is voor iedereen slecht nieuws. Deze conclusie viel ook al te trekken uit het werk van de parlementaire onderzoekscommissie die vlak hiervoor het gebrekkige functioneren van uitvoeringsorganisaties onderzocht, waaronder de Belastingdienst, het UWV en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Ook hier kwam vaak naar voren dat de overheid burgers is gaan wantrouwen en met strenge regels fraude probeert te voorkomen. En áls de burger het vertrouwen van een instantie gewonnen heeft, wacht een minimaal ‘klantcontact’ – tijd kost geld. Je ziet er sporen in terug van de politieke mode van de afgelopen decennia – Zelfredzaamheid! Efficiency! Keiharde aanpak! Maar de les is dat een tegengeluid belangrijk is. Dat is niet gebeurd in de toeslagenaffaire, en ook niet bij de inrichting van andere uitvoeringsorganisaties.

Opvallend veel verantwoordelijken toonden zich de afgelopen weken schuldbewust. Er was verschrikkelijk veel misgegaan, erkenden hoge ambtenaren en politici. Sommigen raakten door emoties overmand, zoals de huidige directeur Toeslagen, Agaath Cleyndert. Voormalig minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher vindt, met de kennis van nu, dat hij „scherper [had] moeten doorvragen” bij ambtenaren. Voormalig hoofd van de Belastingdienst Hans Blokpoel had „heel veel buikpijn” gekregen van de manier waarop burgers financieel keihard gestraft waren na kleine administratieve foutjes.

In sommige verhoren bleken betrokkenen zich comfortabel weinig te herinneren of wezen ze naar anderen. Ergerlijk was het verhoor van premier Mark Rutte (VVD) op de laatste dag. Rutte verdedigde zijn doctrine dat veel communicatie tussen ambtenaren niet moet worden vastgelegd, zodat het nooit via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) naar buiten komt. Hij deed dat om ambtenaren te beschermen, maar had ook moeten erkennen dat juist de gebrekkige informatievoorziening een belangrijk deel van het probleem was. Het is winst dat er nieuwe inzichten en soms zelfs spijt geuit werden, maar het is laat en consequentieloos. Buikpijn zou tot actie moeten leiden, of in ieder geval tot een breder debat over de manier waarop ambtenarij en politiek elkaar soms gijzelen. Fouten zijn op ieder niveau gemaakt. Ministers en staatssecretarissen luisterden onvoldoende naar signalen van ambtenaren dat er zaken misgingen. Een cultuur waarin ambtenaren „grappend” (dixit Rutte) tegen elkaar zeggen dat informatie niet vastgelegd moet worden zodat de buitenwereld er geen weet van krijgt, nodigt niet uit tot zelfreiniging. Soms speelden bovendien inschattingen van individuele ambtenaren een grote rol, zoals die van het voormalig hoofd Toeslagen Gerard Blankestijn. Ambtenaren die regels over-interpreteerden maakten de zaak vaak alleen maar erger.

De Tweede Kamer zelf was lange tijd eenzijdig gericht op fraudebestrijding, en eiste harde maatregelen tegen de zogeheten ‘Bulgarenfraude’. In het onderzoek naar de uitvoeringsorganisaties bleek dat de Tweede Kamer bovendien weinig corrigerend vermogen heeft op overheidsbeleid. Het ontbreekt simpelweg aan de tijd, de energie en de menskracht om te kunnen controleren waar het misgaat. De toetsing van beleid vindt vaak niet plaats. Tegenover machtige ministeries kunnen Kamerleden met een kleine staf meestal weinig uitrichten. Ze komen niet toe aan grondig controleren – uiteindelijk hun grondwettelijke taak. Er waren twee parlementaire onderzoeken voor nodig om dit aan het licht te brengen. Ze smaken naar meer.