Overdrijven

Diego Maradona was overleden. Meest gestelde vraag in alle talkshows, je hoort hem altijd na het overlijden van een meer dan bekend persoon, ik zou weleens willen weten wie daar in Nederland toch mee is begonnen: „Waar was je toen je het hoorde?” Het is hooguit een kapstok om plechtig iets gewoons te zeggen.

„Ik was thuis, ik kreeg een appje.”

Het antwoord van de dag kwam van Erik Dijkstra, al sinds zijn negende Maradona-idolaat: „Ik zat de hele dag in de studio vanwege opnames van Per Seconde Wijzer.”

Nou ik zat gehurkt op de keukenvloer met een bord vol etensresten. Ik peuterde met Lucie (5) en Leah (3) van Roosmalen beefreepjes tussen de mie vandaan, die we aan Jozef en Olga, onze katten, voerden. Het is 2020, we gooien niets weg, zover ben ik al opgeschoten. De kinderen vinden het overigens heerlijk om met hun handen in eten te wroeten.

„Weet je wie er ook dood is?”, vroeg de vriendin die de afwasmachine aan het inruimen was. Ik zocht het dicht bij huis, het woordje ‘ook’ verwarde me.

Een van de buren? De barman van ons oude stamcafé? De juf van school?

Ze gaf geen krimp.

Toch niet mijn moeder?

„Nee, Diego Maradona. Een hartaanval.”

Ik stond op, je zoekt toch meteen je telefoon.

„Eerst je handen wassen”, zei ze.

Nou, dood inderdaad.

Ik zei maar meteen dat het niet als een verrassing kwam en begon aan een referaat over Diego. Die solo tegen Engeland, de hand van God, alle twee in de kwartfinale van het WK van 1986 in Mexico, waarvoor mijn ouders een kleurentelevisie bij Kranenborg in de Emmastraat kochten. En dat ik namens het tijdschrift Voetbal Magazine in 2009 met fotograaf Eric Verhoeven naar Argentinië was gezonden voor een achtergrondverhaal over Diego dat ook toen al tientallen keren was geschreven. We reisden naar Rosario voor de WK-kwalificatiewedstrijd Argentinië-Brazilië, Diego was bondscoach van de Argentijnen. De persconferentie na afloop was in een zaaltje, dat ook zomaar het gymlokaal van pak ’m beet gymnastiekvereniging Pro Patria in Zoetermeer had kunnen zijn. We waren met veel, het stonk naar zweet, ik stond op dertig meter, Diego Maradona zat achter een houten tafel.

De volgende dag belde de hoofdredacteur van Voetbal Magazine. Hij had me vanwege die ervaring duizend woorden extra toebedeeld.

Ik hoefde ze niet.

Hij antwoordde: „Je kunt Maradona niet genoeg overdrijven.”

Misschien was dat zo.

