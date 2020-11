Wat is normaal in oorlog?

‘De man had zijn handen omhoog toen een van onze soldaten hem twee keer door zijn borst en een keer door zijn hoofd schoot. Alsof het een schietoefening was.” Aldus getuigt een Australische soldaat in de documentaire Killing Field van het Australische actualiteitenprogramma Four Corners. De soldaat kwam naar Afghanistan in de hoop verandering te bewerkstelligen; maar in plaats van trots terug te kijken op zijn tijd in het leger is hij een van de bad guys geworden. Een moordenaar.

Niels Roelen is schrijver en was officier bij de Koninklijke Landmacht.

Na een onderzoek van vier jaar concludeerde de militaire inspectie in Canberra vorige week dat Australische special forces tussen 2009 en 2013 vermoedelijk 39 Afghaanse burgers of krijgsgevangenen hebben vermoord. „Beschamend”, concludeerde de Australische generaal Angus Campbell naar aanleiding van het rapport: „Van de mensen die onwettig zijn gedood, vormden geen bedreiging. Het ging om gevangenen, boeren en burgers”.

„Het is de eerste keer dat een van de deelnemende landen aan de oorlog in Afghanistan zijn eigen troepen zo publiekelijk en op het oog genadeloos van wangedrag beschuldigt”, schreef NRC terecht in een hoofdredactioneel commentaar. Het onderzoek dat werd aangezwengeld door Four Corners, waar de militairen in eerste instantie vrijuit leken te gaan, veranderde dat toen het programma in bezit kwam van beelden die met helmcamera’s van de Australische special forces zijn gemaakt.

De executies door de Australische special forces zijn niet het eerste schokkende verhaal in een oorlog – en ook niet het laatste. Ik denk aan een videofilmpje uit 2012 waarin een aantal Amerikaanse mariniers zich laat filmen, terwijl ze, uitgelaten als kleine jongens die voor het eerst tegen een boom plassen over de lichamen van drie Taliban-strijders staan te pissen.

Realistisch en relaxed

Maar de Aussies zijn geen cowboys. Op mij maakten ze in 2007, tijdens mijn eigen missie in het Afghaanse Uruzgan, een zeer professionele indruk. Ik maakte destijds deel uit van de Nederlandse troepen die daar waren gestationeerd en we werkten er regelmatig samen met Australische eenheden. Wat mij opviel was hun relativerende humor – daarmee bleven ze ook onder moeilijke omstandigheden realistisch en vooral relaxed.

Kijkend naar de documentaire zie ik plekken die mij terugbrengen naar mijn missie. Naar die novembernacht in de woestijn bijvoorbeeld, tijdens operatie Spin Ghar, wachtend op een helikopter. Bij het ‘schoonvegen’, een prachtig eufemisme trouwens, van de Baluchi-vallei is een aantal vermeende Taliban-strijders gevangengenomen. Ze zitten nu op enige afstand van mij. Vier Afghaanse mannen die niets kunnen zien door de verduisterde skibrillen die wij hun hebben opgezet en wier handen we met tie-wraps op hun rug hebben vastgebonden. Om hun schouders hangen foliedekens tegen de kou en toch rillen hun lichamen.

Er is er één die, sinds hij hier zit, angstig huilt en zeurt. Zijn gejammer irriteert me. Als ik de tolk vraag te vertalen wat hij zegt, weigert deze in eerste instantie. In plaats daarvan spuugt hij minachtend voor de voeten van de gevangene op de grond. „Dat stuk stront”, laat hij me na aandringen weten, „beweert dat hij onschuldig is en hoopt op de genade van Allah”.

„Tjep sa! Smoel houden”, bijt ik onze krijgsgevangene toe, terwijl ik de behoefte onderdruk om deze vermeende bommenmaker een handje te helpen door hem een klap met de kolf van mijn geweer te verkopen.

Vijandelijke aanvallen

Het voorval vormt een schril contrast met een ander voorval, twee maanden eerder. Tijdens een kort verblijf op patrouillebasis Volendam in Uruzgan word ik geconfronteerd met een peloton dat vanaf zijn aankomst vrijwel constant in gevecht is met de Taliban. Op een dag gaat er iets mis tijdens het onschadelijk maken van een bermbom. De bom explodeert; een sergeant is op slag dood. Door de invallende duisternis en de kans op meer bermbommen, kunnen de militairen zijn lichaam echter niet veiligstellen en dus houden ze vanaf een strategische positie de wacht over het lichaam.

De nacht begint rustig, maar de geur van het gehavende lichaam trekt wilde dieren aan en dus zijn de mannen vooral bezig met het afschieten van beesten die hun collega proberen aan te vreten.

Doorgaans komen de vijandelijke aanvallen hier vanuit de ‘Chutu Crossing’, tot voor kort een politiepost bij een rivierovergang in de uithoek van de provincie, maar nu al enige tijd in handen van de Taliban. Vanaf patrouillebasis Volendam, waar ik de nacht doorbreng, is Chutu Crossing niet zichtbaar.

Bij een vermoeden van misstanden en oorlogsmisdaden kunnen we maar één ding doen: de norm stellen

„De Taliban mag daar geen rust krijgen”, wordt er in een overleg gezegd, „we moeten hun voorbereidingen verstoren met artillerievuur”. Maar alleen de zware granaten van de artillerie op kamp Hadrian, vijf kilometer zuid van ons, kunnen de Chutu Crossing bereiken.

„Welke meldingen komen er nu vanaf Chutu?”, wil ik weten. „Hebben we zicht op wapens?”

„We kunnen de crossing vanaf hier niet zien”, luidt het antwoord. „Misschien is er helemaal niemand, maar dat maakt ook niet uit. Als er iemand is, dan is het absoluut Taliban.”

„Begrijp ik goed dat we artillerievuur willen afgeven zonder dat we het doel in zicht hebben?”, merk ik verbaasd op. „Dat kan niet. Bovendien zijn de gevolgen niet te overzien als die gasten zich afvragen waarom we op een plek vuren waar niemand zit. Zodra ze doorhebben dat wij op goed geluk vuren, leggen ze een paar dode kinderen neer en verspreiden ze het verhaal dat ISAF [militaire NAVO-eenheden in Afghanistan, red.] kinderen neerschiet”.

Ik ben weliswaar de hoogste in rang, maar heb hier functioneel geen enkele bevoegdheid. Ik ben op visite, voel de groepsdruk en maak me die avond niet populair.

Glijdende schaal

Twee maanden later. Wachtend op de helikopter die de vier krijgsgevangen komt ophalen, sta ik op het punt waar de militairen op basis Volendam toen al stonden. Na vier maanden oorlog zijn mijn Nederlandse opvattingen over ‘normaal’ en de inhoud van de lessen ethiek op een glijdende schaal terechtgekomen. De urenlange colleges over het humanitair oorlogsrecht verstommen. De dilemma’s over de bereidheid om een krijgsgevangene te mishandelen als de informatie die dat oplevert hypothetisch duizenden levens redt, zijn vergeten. Dat geldt ook voor een documentaire over de vergeldingsacties in Vietnam, het debat over hoe het daar mis heeft kunnen gaan en het opstel dat ik heb geschreven over het verhullende taalgebruik van oorlog.

Militairen doden niet, ze ‘neutraliseren’ of ‘stellen vijanden buiten gevecht’.

Dat taal het eerste hellende vlak is op de weg naar het mogelijk maken van een missie, is mij lange tijd ontgaan. Om ons, de bevolking, te overtuigen van het nut van een oorlog kiest de politiek zorgvuldig voor woorden die onze tegenstanders dehumaniseren. Denk aan Saddam Hoessein, de Taliban, de wrede praktijken van IS. Wat zij doen, betogen ze, is onmenselijk. En dus zijn het beesten, vleesgeworden duivels die zich van middeleeuwse praktijken bedienen waar wij ons boven verheven voelen.

Zulke taal is de eerste stap die mij als militair vervreemdt van de werkelijkheid, van de absurde realiteit die oorlog is. Het zijn zulke woorden die ervoor zorgen dat ik, moreel verheven, bereid ben om de trekker over te halen. Wat volgt, is de tijd waarin ik me in die redeloosheid bevind. Tot slot zijn er de frustraties rond een vaak onzichtbare en dus laffe vijand, over het verlies van kameraden, over de angst en wil om te overleven.

„Ethiek”, zo beet ik een kritische vriend ooit over de mail toe, „is een luxe die jullie je in Nederland kunnen permitteren”.

Jullie, een onschuldig woord op een hellend vlak.

Fog of war

In een oorlog blijven balanceren op het koord van het juiste doen, vraagt veel van het individu, de groep en de commandanten. In verreweg de meeste gevallen gaat het goed. Soms verdwijnen ‘voorvallen’ in the fog of war, dan komen we er nooit achter. Maar soms ook bestaat er wel degelijk een vermoeden van misstanden en oorlogsmisdaden en dan kunnen we maar één ding doen: de norm stellen.

De Australiërs stelden de norm door een onderzoek in te stellen. Ze maakten de pijnlijke uitkomsten openbaar en klagen de schuldigen aan voor moord. Dat staat in schril contrast met bijvoorbeeld de Nederlandse Excessennota uit 1969. In vier maanden flanste een kleine commissie een rapport in elkaar waarin martelpraktijken, executies, plundering en verkrachtingen in Nederlandse-Indië in de periode 1945-1949 werden afgedaan als uitspattingen.

Uit het proefschrift De brandende kampongs van Generaal Spoor (2016) van historicus Rémy Limpach blijkt dat Nederlandse soldaten nauwelijks werden vervolgd voor het extreme geweld tijdens de zogenoemde politionele acties in Nederlands-Indië. De belofte van Spoor om dit geweld grondig te onderzoeken en streng te bestraffen, was vooral bedoeld om de indruk te wekken dat er iets gebeurde – niet om daadwerkelijk daders aan te klagen. Limpachs proefschrift laat zien dat Nederland nog veel van de Aussies kan leren.

Niet voor niets heb ik hen hoog zitten.