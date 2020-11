‘Iraanse nucleaire topwetenschapper Fakhrizadeh geliquideerd’

De prominente, Iraanse nucleaire wetenschapper Mohsen Fakhrizadeh is vrijdag geliquideerd in de buurt van hoofdstad Teheran, melden Iraanse staatsmedia. Fakhrizadeh zou slachtoffer zijn geworden van een „gewapend conflict” waarbij ook zijn lijfwacht betrokken was. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit.

Eerder op vrijdag meldden de staatsmedia slechts dat Fakhrizadeh gewond was geraakt bij een aanval. De wetenschapper wordt gezien als het brein achter het nucleaire programma van Iran. Dankzij die rol wordt hij ook wel de vader van de Iraanse bom genoemd. De commandant van de Revolutionaire Garde van Iran heeft aangekondigd dat „het doden van wetenschappers zoals altijd gewroken zal worden”.

Het is niet de eerste keer dat een nucleaire wetenschapper uit Iran wordt geliquideerd. Tussen 2010 en 2021 werden vier prominente wetenschappers omgebracht en raakte een vijfde zwaargewond bij een aanval. Iran wees toen aartsvijand Israël als schuldige aan. Ook nu wordt gespeculeerd over Israëlische betrokkenheid bij de dood van Fakhrizadeh, omdat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de naam van de wetenschapper in de mond heeft genomen toen hij de Iraanse nucleaire plannen openlijk bekritiseerde tijdens een presentatie in 2018.