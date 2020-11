Niet alle druppels zijn eender

Lang geleden is in deze rubriek nagedacht over de koffievlek, over de vlek die koffie na het indrogen achterlaat als ze is gemorst op zoiets als een plastic tafelblad, een glazen plaat, geglazuurde tegels, geverfd hout of linoleum. Altijd is de ingedroogde morsing aan de buitenkant het donkerst, daar ging het om. Hetzelfde geldt voor thee, vulpeninkt, Coca-Cola, bloed, urine en de hete tranen die op brillenglazen vallen. Altijd aan de buitenkant het dikst. Voor de hand ligt dat niet want een gemorste druppel staat meestal bol en is dus juist in het midden dik. Tot een goede verklaring kwam het destijds niet.

Vijf jaar later, het was inmiddels 1997, liet Robert Deegan uit Chicago in Nature (23 oktober) zien wat er precies gebeurde. Zijn artikel over het ‘coffee-stain effect’ is later eindeloos geciteerd. Deegan mengde water met microscopisch kleine polystyreen bolletjes, bracht een kleine, bolronde druppel van deze ‘suspensie’ op een microscoopglaasje en liet het indrogen. Na afloop zaten alle styreenbolletjes in de buitenring, de laatst gearriveerden het minst netjes geordend.

Voor zijn verklaring nam Deegan aan dat de buitenrand van de druppel tijdens het indrogen op zijn plaats bleef en zich dus niet naar binnen terugtrok (dat heet een ‘pinned contact line’) en beredeneerde hij dat de verdamping aan de periferie het sterkst was. Daardoor moest wel water vanuit het centrum richting periferie gaan stromen. Dat nam de korreltjes mee. De gemiddelde watersnelheid neemt in de inzakkende druppel gaandeweg toe, daardoor landen de laatste korreltjes soms wat rommelig.

De verklaring betrof niet echte oplossingen maar zogenoemde ‘colloïdale oplossingen’ en ‘suspensies’ van kleine deeltjes in water (en niets anders dan water). Ze gold ook niet voor zuigende ondergronden als papier en textiel, daar gaat alles anders.

Grotere morsingen

De AW-redactie merkte destijds op dat Deegans uitleg kennelijk alleen opging voor heel kleine druppeltjes en niet voor grotere morsingen, want die zag je vaak binnen een stel concentrische ringen opdrogen. Dat was bijvoorbeeld het geval toen in 2002 na een gelag in het AW-lab rode wijn was achtergebleven in een omgevallen wijnglas. Een plasje leidingwater dat op dezelfde manier in een liggend glas opdroogde liet ook al van die concentrische ringen zien, het bleek afgelopen week moeiteloos te reproduceren. Zie het plaatje. Frappant is de ophoping van witte kristallen in het centrum van de vlek. Sterke thee droogde weer iets anders op, meer zoals Deegans koffievlek, maar toch verschenen ook daar ringen en belandde veel pigment in het centrum van de vlek. Zo ontstond het gevoel dat Deegans bevindingen minder algemeen gelden dan kennelijk wordt aangenomen. Of ze gelden alleen voor minuscule druppeltjes.

Bellen met Detlef Lohse. Lohse, hoogleraar aan de Universiteit Twente, doet toonaangevend onderzoek aan vallende, landende en opdrogende druppels met het oog op allerlei technische toepassingen. Geldt het koffievlekeffect wel zo universeel? Nee, zegt hij onomwonden, dat is niet het geval. Het hangt af van de aard en ruwheid van het substraat, thermische effecten kunnen een rol spelen en selectieve verdamping uit een mengsel van vloeistoffen, zoals alcohol en water, kan ook een invloed hebben. „Het kan alle kanten op.”

De concentrische cirkels bij indrogend leidingwater zijn sporen van plotselinge terugtrekking van de contactlijn waarbij de hoek tussen vloeistof en ondergrond (de ‘contacthoek’) werd hersteld. Ook niets bijzonders.

Grillige stromingen

Lohse stuurde een reeks artikelen die meer of minder met de koffievlek te maken hadden en waarvan een flink deel de AW-redactie flink boven de pet ging. Eén artikel sprong eruit, dat was het stuk in Physical Review Letters (2016) waarin Hyoungsoo Kim beschrijft hoe druppels whisky (Glenlivet) altijd egaal opdrogen en hun kleurstof niet, zoals koffie, in de periferie afzetten. Whisky is een binair mengsel van 35 procent alcohol en 65 procent water maar als zodanig bleek dat mengsel het effect niet te kunnen opwekken, toonden proeven met polystyreen korreltjes aan. Weliswaar ontstaan in een opdrogend alcohol-watermengsel woeste, grillige stromingen door de concentratieverschillen die de verdampende alcohol opwekt (Marangoni-effect) maar dat leidde niet tot een egale neerslag. Er zat iets extra’s in de Glenlivet dat het ’m deed. Uiteindelijk bleek dat de whisky een licht verlaagde oppervlaktespanning heeft dankzij de aanwezigheid van één of meer natuurlijke ‘surfactants’ (detergentia) én dat er een stof in zit die zich afzet op het substraat waardoor dat beter deeltjes vangt. Dit soort inzichten is van belang bij ontwikkeling van betere inkten en coatings.

Detlef Lohse zelf was betrokken bij onderzoek aan indrogende druppels ouzo (PNAS, 2016). Ouzo is een ternair mengsel van water, alcohol en een beetje anijsolie, nauw verwant aan pastis als Pernod en Ricard. De sterk variërende oplosbaarheid van de olie (voornamelijk anethol) in het water-alcoholmengsel leidt, zoals bekend, tot een melkwitte troebeling als water in ouzo wordt geschonken (‘ouzo-effect’). In een opdrogende druppel onverdunde ouzo ontstaat de troebeling langs een heel andere route. Het PNAS-artikel spreekt van een „uitzonderlijk rijk gedrag”.

Voor de aardigheid heeft de AW-redactie ook eens een ternair mengsel laten opdrogen in een liggend wijnglas: spiritus (water met 85 procent alcohol) waarin door stevig schudden wat olijfolie was opgelost. Een sterkere afwijking van Deegans koffievlek is nauwelijks denkbaar.