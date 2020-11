Nederlandse Syriëganger meldt zich in Turkije en wordt waarschijnlijk uitgeleverd

Een Nederlandse Syriëganger heeft zich met haar zoontje gemeld bij het consulaat in Istanbul. De 25-jarige vrouw wil terugkeren naar Nederland en zit momenteel in Turkse detentie, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag. Het ministerie verwacht dat Turkije haar uitlevert. Dan zal ze onder begeleiding van de marechaussee terug naar Nederland vliegen. Bij aankomst wordt ze opgepakt en zal ze vervolgd worden, aldus Buitenlandse Zaken.

Volgens De Telegraaf gaat het om Angela B. uit Soesterberg, de echtgenoot van een man die executievideo’s maakte voor Islamitische Staat (IS). De krant schrijft vrijdagochtend dat ze ontsnapte uit Syrië dankzij geld dat is ingezameld door de Nederlandse terrorist Samir A., die sinds juni vastzit voor terrorismefinanciering. Met het ingezamelde geld van A. zouden mensensmokkelaars zijn betaald. Eerder zou B. uit het Syrisch-Koerdische kamp Al-Hol zijn ontsnapt en naar Idlib zijn gevlucht. Volgens De Telegraaf verbleef ze daar met andere Nederlandse jihadbruiden in een gezamenlijk gehuurde villa, waarna ze erin slaagde de grens over te steken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet zeggen hoe ze in Turkije is gekomen.

Vorig jaar vertelde B. in een interview met documentairemaker Sinan Can vanuit Al-Hol dat ze niet mocht weten wat haar echtgenoot, de Portugees Fabio Pocas, deed bij Islamitische Staat. Pocas werkte voor de media-afdeling van de terreurgroep en zou hebben meegewerkt aan executievideo’s. Zo zou hij verantwoordelijk zijn geweest voor de beelden waarin een Jordaanse piloot levend werd verbrand in een kooi. Pocas werd gedood bij een drone-bombardement. Na zijn dood bevestigde IS dat hij voor de media-afdeling werkte.