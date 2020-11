Muggenziekte bestrijden met extra muggen

In elke plastic doos zoemen een paar honderd muggen hun rondjes. En de stellingkasten in het laboratorium van het World Mosquito Program staan helemaal vol met zulke dozen. Hier kweken ze kolonies speciale antidenguemuggen.

Eén van de werknemers is bezig om muggeneieren te oogsten. Ze vist het bakje waarin de muggen hun eitjes hebben gelegd uit de kubus. Met een pincet plukt ze uit dat bakje voorzichtig de kleine repen oranje stof vol eitjes. Voor de paar muggen die wisten te ontsnappen, is ze even later meedogenloos. Met een elektrisch racket zwiept ze in het rond om ze te pakken.

Deze speciale muggen, Aedes aegypti-muggen geïnfecteerd met de Wolbachia-bacterie, blijken een verbazingwekkend effectief middel tegen de verspreiding van infectieziekten als dengue, zika en gele koorts. In Yogyakarta, gelegen in het midden van het Indonesische eiland Java, is vooral dengue een probleem. De ziekte komt wereldwijd steeds vaker voor maar er bestaat geen medicijn of vaccin tegen. Hier heeft het World Mosquito Program de eerste langetermijnonderzoeken met geïnjecteerde muggen gedaan en het resultaat is veelbelovend.

Broedplaatsen weghalen

Het gaat om een randomized controlled trial, een onderzoek waarbij Yogyakarta is opgesplitst in clusters. Twaalf gebieden kregen Wolbachia-muggen en in twaalf andere bleven ze gewone antidenguemaatregelen uitvoeren, zoals foggen (vernevelen) met insecticiden en de bevolking aanmoedigen om de broedplaatsen van muggen weg te halen. Zulke broedplaatsen bestaan uit plasjes (regen)water en die kunnen zich overal bevinden: in lege bloempotten, speelgoed of een stapel autobanden.

In de clusters met Wolbachia-muggen daalde het aantal denguegevallen met 77 procent ten opzichte van de gewone clusters, over een periode van drie jaar. Het onderzoek werd een paar maanden eerder stilgelegd vanwege de verspreiding van het coronavirus; één van de laboratoria waarvan het World Mosquito Program gebruikmaakte moest nu voor coronatesten zorgen. Maar de onderzoekers hadden al genoeg data verzameld en hun artikel ligt nu bij andere wetenschappers voor een peerreview. Ze verwachten het begin volgend jaar te publiceren.

Yogyakarta was een perfecte locatie voor dit onderzoek, vertelt Riris Andono Ahmad. Zijn bijnaam is Donnie en hij is één van de onderzoekers van het World Mosquito Program (WMP). Yogyakarta is één van de tien provincies in Indonesië die de afgelopen jaren het zwaarst getroffen zijn door dengue. Het stedelijke gebied is vrij homogeen: de buurten lijken op elkaar. Veel meer dan bijvoorbeeld in hoofdstad Jakarta, waar de verschillen tussen arme en rijke buurten groot zijn.

Honderd jaar drager

Die daling van 77 procent viel hoger uit dan verwacht, zegt Donnie: „We hadden op ongeveer 50 procent gerekend. En het mooie is dat de Wolbachia-muggen zich goed voortplanten en generaties lang meegaan. Sommige van onze studies voorspellen dat de muggen wel honderd jaar drager kunnen blijven.” Ze hebben uitgerekend hoeveel Wolbachia-muggen je per wijk ongeveer vrij moet laten om ervoor te zorgen dat hun muggen dominant worden in de populatie.

Alleen: de inwoners van Yogyakarta keken raar op. Want waarom zou je een lading extra muggen in je omgeving accepteren, als je altijd hebt geleerd om muggen zoveel mogelijk te bestrijden? Buurvrouw Supriyati bijvoorbeeld maakte zich ongerust toen ze over het project hoorde: „Ik was bang. Ik vond het een vervelend idee dat we méér muggen zouden krijgen in plaats van minder.”

Kweeklab van World Mosquito Program.

Foto WMP Kweeklab van World Mosquito Program.

Foto WMP In het kweeklab van het World Mosquito Program.

Foto WMP

De buren wisten natuurlijk wel dat ze goed moeten opletten op stilstaand water en de broedplaatsen moeten weghalen, en tegen zonsondergang smeren met antimuggenspul. Maar zulke voorzorgsmaatregelen vereisen discipline, en die hadden ze niet echt. Dus hebben ze in haar buurt elk jaar wel een paar denguegevallen, vertelt Supriyati, soms twee, drie, vijf. Zelf heeft ze het nooit gehad, maar ze weet van buren en vrienden hoe vervelend de ziekte kan zijn. „Hoge koorts, duizelig, diarree, hoofdpijn en pijn aan je gewrichten.”

Na uitleg van de staf van het World Mosquito Program was ze overtuigd en nu heeft ze een emmertje met muggeneitjes aan een roestige spijker voor haar deur hangen. Op ongeveer anderhalve meter hoogte, zodat de kinderen er niet mee aan de haal gaan. Om de zoveel meter zie je hier de witte emmers verschijnen: tussen de groene potplanten, bij een ton water om je handen te wassen tegen Covid-19, op de grond bij een muur vol houten vogelkooien. Elke twee weken komt iemand van het project nieuwe eitjes brengen en het water in de emmer vervangen. Zelf durft ze er echt niet aan te zitten, giechelt Supriyati.

Emmers met muggeneieren

Zoals Supriyati waren er meer. Die aanvankelijk negatieve reacties van burgers hebben ervoor gezorgd dat het WMP de verspreidingsmethode heeft aangepast. Eerst lieten ze volwassen muggen los: ze schudden potjes vol muggen leeg in de struiken en bomen. Nu zijn ze overgestapt op de emmers met muggeneieren. Zo zien de inwoners niet precies wanneer de eitjes uitkomen, het is minder confronterend voor hen. Al worden ze nog altijd meer geprikt dan vroeger, zegt Supriyati. „Maar dan slaan we de muggen gewoon dood”, lacht ze.

Vandaar dus al die kolonies volwassen muggen in het laboratorium. Daar krijgen de kweekmuggen bloed van vrijwilligers te drinken: op elke doos zit een gaasje waar je je onderarm op kunt leggen zodat de muggen kunnen aanvallen. Een kwartiertje, twintig minuten per box is genoeg om alle muggen te voeden. De jongen die het even voordoet heeft na vijf minuten al een grote rode vlek vol bulten op zijn arm. In de kantine hangt een foto van geldschieter Bill Gates met zijn onderarm op zo’n doos, de lippen stevig op elkaar geklemd. „Bill Gates geeft de muggen eten”, is het bijschrift.

We kunnen niet eeuwig van filantropie leven Cameron Simmons directeur WMP

De Bill & Melinda Gates Foundation betaalt het programma. En dat is op termijn een probleem, zegt Cameron Simmons, één van de directeuren van het WMP in Australië. „We kunnen niet eeuwig van filantropie leven.” Het WMP is wereldwijd actief, van Indonesië tot Mexico en van Colombia tot Sri Lanka, maar alleen in Brazilië hebben tot nu toe externe partijen meebetaald. Ook in Yogyakarta gebeurde dat nog niet.

Punt is dat dengue internationaal gezien relatief weinig prioriteit krijgt, dat geldt voor zowel vaccinontwikkelaars als overheden. Alle aandacht voor de zoektocht naar een vaccin voor Covid-19 helpt natuurlijk ook niet mee. „En het probleem met dengue, als je het zo wilt noemen, is dat er relatief weinig mensen aan overlijden”, zegt Cameron Simmons. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt het sterftecijfer, als sprake is van goede gezondheidszorg, onder de 1 procent. In landen met slechtere zorg kan dat oplopen tot 20 procent.

Muggen worden in een huis met een soort stofzuiger verzameld.

Foto WMP Muggen worden verzameld en geïnspecteerd.

Foto WMP Muggen verzamelen en inspecteren.

Foto WFP

Bovendien komt dengue veel voor in de stedelijke gebieden in middeninkomenslanden als Brazilië, Indonesië en Vietnam. Voor die landen speelt mee dat vaccins niet langer automatisch gesubsidieerd worden via GAVI, een internationaal vaccinatieverbond dat het produceren van vaccins voor farmaceuten aantrekkelijk maakt, omdat ze met hun hulpprogramma’s voor ontwikkelingslanden afname garanderen. Simmons: „Zonder zo’n zekere afname is het investeren in een vaccin voor ‘big pharma’ minder aantrekkelijk.”

Een laatste drempel vormt de controverse rond het vaccin Dengvaxia op de Filippijnen. Farmaceut Sanofi Pasteur bracht Dengvaxia op de markt en in 2016 begonnen ze op de Filippijnen met een vaccinatieprogramma voor schoolkinderen. Maar bij sommigen verergerden de symptomen juist door het vaccin. Het bleek alleen effectief bij wie al eens dengue had gehad. Bij wie nooit eerder besmet was geraakt, steeg door de inenting juist de kans op de ernstige, levensgevaarlijke vorm van de ziekte. Honderden kinderen werden ziek. Rechtszaken en grote angst voor vaccinaties in het algemeen waren het gevolg.

Vier genetische varianten

Bij een nieuw vaccin liggen de eisen dus hoger dan normaal. Er zijn volgens de WHO nu ongeveer vijf andere vaccins in de maak, waar er twee van in de laatste fase zitten. Het lastige is dat er vier genetische varianten bestaan van dengue. Patiënten die een tweede of derde keer dengue oplopen, maar in een andere variant, hebben kans op de ernstige, acute vorm waar je van in shock kunt raken. Die verschillende variaties van de ziekte waren ook het probleem bij Dengvaxia.

Als je overal ter wereld de Wolbachia-mug loslaat, komt dan het einde van dengue in zicht? Zo simpel zal het niet zijn. De toename van dengue de afgelopen jaren is gigantisch en stijgt door: opwarming van de aarde en verstedelijking dragen bij aan de verspreiding. De officiële meldingen bij de Wereldgezondheidsorganisatie zijn in twintig jaar tijd verachtvoudigd, van 500.000 gevallen in 2000 tot 4,2 miljoen vorig jaar. Maar omdat de symptomen op griep lijken, blijven de meeste gevallen onder de radar. De WHO schat het werkelijke aantal besmettingen tussen de 100 en 400 miljoen per jaar.

De onderzoekers van het WMP zien hun methode als aanvulling op een vaccin of medicijn. Ze hebben hun onderzoeksresultaten naar de WHO gestuurd, zodat ze een officiële aanbeveling van hen krijgen. Dat moet overheden overtuigen om hun methode over te nemen. De kosten om een district met Wolbachia-muggen te bevolken komen neer op ongeveer een miljoen dollar, zegt onderzoeker Donnie. „Maar het is een eenmalige, langetermijninvestering. Met foggen blijf je bezig en het werkt niet eens.”