Mike Tyson vond zichzelf opnieuw uit en stapt de boksring weer in

Lachend stapt ‘T he Master of Disaster’ die negende oktober 1985 in het Trump Casino in Atlantic City de ring in, met een vette knipoog naar de tv-camera. Donnie Long, een 28-jarige bokser uit Ohio, begint ontspannen aan zijn gevecht tegen Mike Tyson. Opmerkelijk, want zijn negentienjarige tegenstander uit Brooklyn beleeft in zijn debuutjaar een bliksemcarrière als zwaargewicht. Ook Long weet dat Tyson de meeste van zijn acht eerdere tegenstanders in de eerste ronde met een knock-out heeft uitgeschakeld. Toch bulkt hij van zelfvertrouwen. „Ik ben een betere bokser dan Tyson”, zegt hij voor het gevecht. „Ik houd hem in het midden van de ring, mijn punches zijn beter.”

Tyson laat vooraf zijn statistieken spreken. 88 seconden heeft hij nodig om zijn tegenstander een plekje in de boksgeschiedenis te geven. Als Long voor de derde keer neergaat, vindt scheidsrechter Frank Cappuccino het genoeg. De winnaar blaast een handkus naar de televisiecamera, de verliezer ontwaakt in het ziekenhuis, 5.000 dollar en een illusie rijker; terug bij af, met het gevoel dat hij weer een loser is geworden. Tot de dag van vandaag kan Donnie Long zich van het gevecht niks meer herinneren.

Dat is wat Mike Tyson in zijn beste jaren aan de lopende band met zijn tegenstanders doet.

De toeschouwers bij zijn gevechten weten dat ze beter niet met hun ogen kunnen knipperen; het kan elk moment voorbij zijn. In november 1986 is het niet anders als hij als jongste bokser de wereldtitel in het zwaargewicht verovert, een record dat niet is geëvenaard. In ronde twee verslaat hij Trevor Berbick, de Jamaicaan die in 1981 Muhammad Ali vernederde in diens laatste gevecht, het ‘Drama in the Bahamas’. Ali is erbij als de twintigjarige Tyson hem, zijn grote voorbeeld, wreekt.

Een nieuwe versie van de bokser van toen is nu opgestaan, vijftien jaar na zijn laatste wedstrijd. Zaterdagavond staat Mike Tyson weer in de ring, een half jaar nadat hij in een filmpje op Instagram de wereld verbaast met een stotenreeks tijdens een training in de gym. De afgetrainde bokspensionado laat zien dat hij nog snoeihard kan slaan – mokerslagen zijn het, met de imponerende geluiden die daar bij horen. Dat filmpje wordt in korte tijd miljoenen keren bekeken – Tyson heeftop Instagram 13,5 miljoen volgers – en al snel wordt gespeculeerd op een comeback. En zelfs geluchtfietst dat ‘De Nieuwe Tyson’ zelfs de zwaargewichten van deze tijd aan zou kunnen.

De comeback van Tyson is werkelijkheid geworden. Tegenstander in Los Angeles is zijn drie jaar jongere landgenoot Roy Jones jr., die wereldtitels bezat in verschillende gewichtsklassen. Deze keer staat een andere Mike Tyson in de ring dan de beul die in 1985 een glorieuze entree maakte als prof en die er twintig jaar later mee stopte, geen schim meer van de schijnbaar onoverwinnelijke wereldkampioen die hij was. Roy Jones jr. treft een nieuwe Mike Tyson, de Mike Tyson die zijn leven op orde heeft. De weg naar die nieuwe versie van zichzelf – volgens het toonaangevende bokstijdschrift The Ring van „boksende psychopaat tot een cannabistycoon met een witte baard” – was lang.

Bekeerd tot de islam

Terug naar de vorige eeuw. Nadat hij de jongste wereldkampioen is geworden, slaagt Tyson erin om ruim drie jaar ongeslagen te blijven – in totaal acht wedstrijden. Volslagen onverwacht verliest hij op 11 februari 1990 in Tokio zijn titel aan de zes jaar oudere James ‘Buster’ Douglas. Voor Tyson is de ‘biggest upset in the history of boxing’ in zijn 38ste gevecht het begin van een periode met vooral dieptepunten. In maart 1992 gaat hij de gevangenis in voor verkrachting in zijn hotelkamer in Indianapolis van Desiree Washington, Miss Black Rhode Island. In maart 1995 komt hij er weer uit, bekeerd tot de islam en verwelkomd door bokspromotor Don King. Een jaar later herovert Iron Mike een van zijn wereldtitels door de Brit Frank Bruno te verslaan, later in 1996 verliest hij zijn eerste van twee gevechten van Evander Holyfield. In juni 1997 staan beide Amerikanen andermaal tegenover elkaar en zorgt Tyson voor tumult door Holyfield in beide oren te bijten, goed voor onvergetelijke beelden én diskwalificatie. Tussen 1999 en 2005 bokst hij tien partijen, en wint er vijf. In 2005 eindigt in Washington Tysons carrière glansloos, na een nederlaag in zijn 58ste gevecht, net voor zijn 39ste verjaardag.

Weggeweest uit de publiciteit is hij nooit. Na zijn afscheid bokst hij demonstratiepartijen om schulden af te lossen en is hij in het nieuws wegens rijden onder invloed (van drugs) en cocaïnebezit. Hij geeft toe dat hij verslaafd is en in 2007 gaat hij nog één keer de cel in. Niet een jaar, zoals geëist, maar 24 uur. Volgens de rechter omdat Tyson hulp heeft gezocht om van zijn verslaving af te komen.

Tyson verovert de wereldtitel in het zwaargewicht in 1986, in het gevecht tegen Trevor Berbick (links). Foto The Ring Magazine

Neppenis

Nieuwe glorie wacht hem na zijn bijrol in 2009 in de succesvolle filmkomedie The Hangover, met de stoere tatoeage op zijn gezicht (hij wilde eerst hartjes) die hij zes jaar eerder heeft laten zetten, vlak voor zijn laatste overwinning. Het is alsof hij met de documentaire Tyson, in 2008 in Cannes in première gegaan, afscheid heeft genomen van zijn oude ik – en op langere termijn van zijn overgewicht. 2009 is tevens het jaar waarin hij zijn vierjarige dochter Exodus verliest door een ongeval. Kort daarna begint Tyson aan zijn derde huwelijk, met Lakiha ‘Kiki’ Spicer, een oude vriendin. Zij heeft, tot de dag van vandaag, een positieve invloed op hem. Meer dan voorheen is Tyson vader en echtgenoot.

Ook al kampt hij nog enkele jaren met een alcoholverslaving, Tyson is nog zelden negatief in het nieuws. In 2011 wordt hij met onder anderen Sylvester Stallone (‘Rocky’) opgenomen in de International Boxing Hall of Fame, een jaar later lanceert hij de Mike Tyson Cares Foundation, voor kinderen uit gebroken gezinnen, en brengt hij in Las Vegas een onemanshow: Mike Tyson – Undisputed Truth. Net als zijn grote voorbeeld Ali staat hij op Broadway, en een jaar later maakt hij met het vertellen van zijn levensverhaal – geholpen door filmregisseur Spike Lee en echtgenote Kiki – een tournee door de Verenigde Staten. Waar zijn optreden als bokser soms nog geen twee minuten duurde, weet hij als verteller anderhalf uur lang zijn publiek aan zich te binden. De autobiografie Undisputed Truth verschijnt en hij is in het voorjaar van 2014 klaar voor een Europese theatertournee, waarbij hij ook Carré in Amsterdam zal aandoen, in de stad waar Ali niet verder kwam dan een rondvaart door de grachten. Maar omdat hij als gevolg van zijn strafblad het Verenigd Koninkrijk niet in mag, wordt de hele tournee afgeblazen. Dat jaar begint ook de tv-animatieserie Mike Tyson Mysteries, een 70-delige reeks die loopt tot het voorjaar van 2020 en waarin Tyson en zijn partners, waaronder een pratende duif, misdaden oplossen.

Tyson doet veel gastoptredens, van het nummer Iconic van Madonna, in 2015 („I’m the best the world has ever seen”) tot in een videoclip van Eminem, dit jaar, waarin hij de zanger tegen de grond slaat.

The Simpsons

Nergens figureert hij zo vaak als bij The Simpsons. In 1991 voor het eerst, als Drederick Tatum. In maart dit jaar voor het laatst, als eigenaar van een cannabis-imperium die Marge Simpson inzet om het gebruik van marihuana te promoten. „Business is booming”, zegt de slissende tekenfilmtyson.

De echte Tyson propageert cannabis sinds vorig jaar via zijn eigen podcast, Hotboxin’ with Mike Tyson. Bekende en minder bekende Amerikanen komen langs, onder wie Eminem, Roseanne Barr, oud-boksers Sugar Ray Leonard en Evander Holyfield, William Shatner, Piers Morgan, Dennis Rodman. Een paar weken geleden was te gast de man die als agent van drugsopsporingsapparaat FDA wielerkampioen Lance Armstrong aan het kruis nagelde, Jeff Novitzky, nu verantwoordelijk voor het antidopingbeleid van vechtsportorganisatie UFC. En ook voorstander van cannabisgebruik door sporters, een vergrijp waar Tyson in 2000 na een gewonnen gevecht op betrapt werd. Die podcastaflevering maakte nog nieuws: Tyson vertelde dat hij bij een dopingcontrole ooit een neppenis gebruikte, een whizzinator, met urine van zijn baby. Aan pikante anekdotes uit zijn ruige leven geen gebrek.

In zijn podcasts toont Tyson zich vaak kwetsbaar, nederig en emotioneel – niet zelden in een walm van wiet. Een aardige vent, een man die alles heeft meegemaakt, met oprechte belangstelling voor zijn gasten. Die liefde predikt, soms zweverig is en de podcasts samen met co-host Eben Britton, een voormalige American football-speler eveneens uit Brooklyn, niet zelden naar het niveau van een groepstherapie tilt. Een steeds terugkerend gespreksonderwerp is cannabis, dat hij ook aan de vooravond van zijn gevechten gebruikte. Omdat het hem naar eigen zeggen rust geeft, en van pijn verlost. Vanuit Las Vegas en Californië bouwt hij zijn cannabisbedrijf (Tyson Ranch) uit, profiterend van de legalisering van cannabis in steeds meer staten in de VS. Naast cannabis is er één ander geestverruimend middel waar Tyson lyrisch over is: ‘the toad’ - meer in het bijzonder het gif van de Colorado-rivier- of Sonoma-woestijnpad. Dichter bij God kun je volgens Tyson niet komen.

Maar dat is allemaal bijzaak, zaterdagavond in het Staples Center in Los Angeles, waar ring announcer Michael Buffer – ook vereeuwigd bij The Simpsons – beide boksveteranen het startsein zal geven met zijn oneliner ‘Let’s get ready to rumble’.

Verslaat Mike Tyson zijn tegenstander en smaakt dat dan naar meer? Komen beide vijftigers ongeschonden uit de strijd? De Amerikaanse sportjournalist Tim Dahlberg van het persbureau AP, die Tyson wereldkampioen zag worden en ook bij diens laatste gevecht aan de ring zat, prijst na het zien van de trainingsfilmpjes in een column diens fysieke verschijning, stootkracht en explosiviteit. „Maar”, schrijft hij ter relativering, „het ziet er ook indrukwekkend uit omdat niemand terugslaat.” Eén ding is zeker: in Los Angeles gaat dat wel gebeuren.