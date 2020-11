MessageBird, het nieuwe Nederlandse techsucces, vliegt altijd met 200 kilometer per uur

‘Momentje, ik sta nog voor de slagboom,” zegt Robert Vis aan de telefoon, ondertussen via de intercom pratend met de portier. De oprichter van techbedrijf MessageBird houdt niet van wachten – ‘inefficiënt’ is een woord dat hij vaak gebruikt – maar dit keer komt hij er niet onderuit.

De 36-jarige Amsterdamse ondernemer komt niet direct zijn eigen hoofdkantoor binnen omdat de huurauto niet herkend wordt. Zijn eigen auto staat stil met een corona-accu: zo leeg dat de deuren niet meer opengaan.

Ook het kantoor, vier verdiepingen in het Amsterdamse Rivierstaete, is door corona leeg. „Het ziet er wat troosteloos uit”, zegt Vis, oprichter en topman van MessageBird. Hij leidt rond langs de curved lcd-schermen die staan te wachten tot de 300 Nederlandse medewerkers hier weer hun laptops inpluggen. Maar voorlopig werkt iedereen vanuit huis.

Vis is blij met deze plek voor het hoofdkantoor: een prachtig uitzicht over zijn geboortestad, maar geen duur grachtenpand: „Dat zou een onhandige plek zijn. Alleen maar voor de status.”

Hij laat foto’s zien van de plek waar MessageBird tien jaar geleden begon, in wat garageboxen aan de Baarsjesweg. Tientallen medewerkers zaten in een ruimte met veel ambitie en weinig toiletten. Startup-romantiek, goed voor de teambuilding: „Mijn bestbetaalde engineer deed de afwas. Dat was precies de bedrijfscultuur die ik zocht, maar niet erg efficiënt natuurlijk. Hij moet die tijd gebruiken om code te schrijven.”

In de beginjaren legde MessageBird zich toe op het versturen van sms’jes: massaal, bijvoorbeeld voor het uitsturen van amber alerts. Of als extra veiligheidsmaatregel, om tijdelijke codes te verzenden voor banktransacties. „We zagen onszelf meer als identiteitsmanagement.”

Daaruit ontwikkelde Vis een nieuw soort dienst: het stroomlijnen van de communicatie tussen bedrijven en hun klanten. Van ziekenhuisafspraak tot pakketbezorging en retourzendingen: dat wat normaal gesproken gepaard gaat met eindeloos heen en weer bellen en mailen, belooft MessageBird drempelloos te koppelen aan berichtendiensten als WhatsApp, Instagram, iMessage of sms. Alles om de helpdesk te helpen beter te worden.

MessageBird heeft nu 15.000 bedrijven als klant en een jaaromzet van 300 miljoen euro. Het bedrijf kreeg in oktober een investering van 200 miljoen dollar van het Amerikaanse Spark Capital.

„Dat geld ophalen ging snel”, zegt Vis. „Ik schaam me er bijna voor hoe makkelijk het ging. In tien dagen was het geregeld. Als je aan de goede kant van de markt zit, kun je je hand omhoog steken en komt het geld vanzelf.”

Robert Vis (Amsterdam, 1984) begon MessageBird in 2011. Daarvoor was hij samen met Adriaan Mol mede-eigenaar van betalingsbedrijf Zaypay. Dat bedrijf verkocht hij in 2011. Dankzij het startkapitaal kon MessageBird lang zonder externe financiers. De eerste financieringsronde, in 2017, leverde 60 miljoen dollar op. Vis doet aan vechtsport, waaronder Krav Maga, Jiujitsu en Muay Thai (Thaise variant op kickboksen). Is dat om de agressie af te reageren? „Gecontroleerde agressie komt veel harder aan, zegt mijn vechtsportleraar.”

Onder de goede kant van de markt verstaat Vis de techbedrijven die zich bezighouden met financiële dienstverlening en communicatie. Dankzij de coronacrisis weet elk bedrijf de waarde van een geoliede helpdesk. Dat merkt ook MessageBird-concurrent Twilio. De koers van dit Amerikaanse bedrijf verdubbelde in een jaar tijd tot 50 miljard dollar. CM.com, uit Nederland, is een stuk kleiner met een waardering van 675 miljoen euro. Qua maat zit MessageBird daar tussenin, met de belofte veel groter te worden. Vis reisde de wereld rond en stichtte ‘vogelnesten’: MessageBird-kantoren in onder meer Shanghai, Sydney, San Francisco en Bogotá. De laatste twee jaar bracht hij door in Silicon Valley.

MessageBirds’ waarde wordt geschat op 3 miljard dollar. Dat maakt Robert Vis, op papier, een van de jongste techmiljardairs van Nederland. Het is een omschrijving die hij niet erg op prijs stelt. „Alle gedreven techondernemers die ik ken, doen het niet voor het geld”, zegt hij.

Hij bijt in een broodje kalfskroket. Dat heeft-ie gemist, want de afgelopen maanden bracht Vis – werkend, uiteraard – door in Italië, Spanje en Groot-Brittannië.

Werken op afstand is voor hem gebruikelijk maar niet voor de rest van het bedrijf. Door corona gooide hij het roer om: sinds september geldt het principe ‘work from anywhere’ bij MessageBird. „Ook al zit je op een eiland of op het strand. Met de bestaande kantoren als hubs waar je nog altijd naartoe kunt.”

De coronatijd heeft aangetoond dat het werkt, zegt Vis: „Mensen kunnen hun tijd beter indelen, nog even met het gezin eten. Dat is beter voor de werk-privébalans en efficiënter. Je kunt niet verwachten dat medewerkers elke dag een uur in de trein of de bus zitten.”

Voordien werd er nooit uit huis gewerkt?

„Nee. En ik heb spijt dat ik work from anywhere niet eerder ingevoerd heb. Achteraf gezien was het oneerlijk – ik die van afstand werkte en de wereld rondreisde, de rest die op kantoor zat. Dat was niet vervelend bedoeld, juist positief: we probeerden zo onze bedrijfscultuur op te bouwen. We wilden niet dat mensen op vrijdag vanuit huis werkten terwijl we dan de vrijdagmiddagborrel houden.”

Is die bedrijfscultuur zo cruciaal?

„We willen eerlijk zijn over onze cultuur, net zoals Netflix dat doet. Samen met operationeel directeur Mayke Nagtegaal – we zien onszelf als de mama en papa van het bedrijf – doen we hier alles met 200 kilometer per uur, al tien jaar lang. We zoeken mensen die dat aankunnen.”

„Ik ben zelf een millennial, maar ik ben tegen de millennialcultuur. Tegen die vanzelfsprekendheid om drie dagen per week te werken. Tegen die stijl van: ‘ja, laat mij mijn ding maar doen, dan komt het vanzelf goed’. Ik wil weten waarom iemand iets doet. Maar het lijkt alsof duidelijkheid krijgen al een vies begrip is.”

Zou u zichzelf als een micromanager omschrijven?

„Tja... met dat soort quotes moet je uitkijken. Ik vind details belangrijk. We leven in een tijd waarin je alles kunt weten, dus waarom zou je niet alles willen weten? Dat is een van onze waarden: Google it first! Als ik geld ga ophalen voor mijn bedrijf, dan wil ik het proces snappen. Het is van levensbelang voor mij en mijn collega’s. Ik verdiep me in investeerders. Niet in hun succesverhalen, maar in hoe ze zich gedragen als het misgaat. Dat is veel belangrijker. Helpen ze je, of zitten ze alleen maar te schreeuwen als je het niet goed doet? Het is toch een huwelijk. En in een echt huwelijk kun je nog scheiden, maar van een investeerder is dat lastig.”

Zat die gedrevenheid er altijd in?

„Ik was als kind absoluut niet makkelijk. Ik zat op de internationale school in Amsterdam en ben er op mijn zestiende vanaf gegaan. Ik wilde impact maken, creatief zijn. Rond 1999, 2000 ben ik bedrijven gaan oprichten. Heel creatief, maar ik was all over the fucking place. Die focus kwam later pas, bij Messagebird. Een kwestie van discipline.”

„Ik ben oprecht jaloers op Aad.” [Vriend Adriaan Mol is mede-oprichter van Messagebird en drijvende kracht achter de betaaldienst Mollie, red.] „Hij is in staat om ook in andere dingen te investeren. Ik zou dat wel willen, maar als ik vijf dingen tegelijk doe, kan ik niet één ding heel goed doen. En alles draait om de executie, de uitvoering van het idee. ”

Botst dat weleens ?

„Sommige mensen kunnen heel goed tegen die intensiteit en sommige mensen worden er helemaal leip van. Kijk, als je dertig medewerkers in dienst hebt, wil je dat iedereen je een aardige werkgever vindt. Maar met 400 mensen in dienst is, volgens de wetten van de statistiek, niet iedereen het met je eens.

„De eerste keer was pijnlijk. Ik had net een emotioneel betoog gegeven en toen kreeg ik als feedback: ‘Ik vond Robert niet zo authentiek – het leek alsof hij het had geoefend en het speelde’. Terwijl dit verhaal recht uit mijn hart kwam; ik stond met tranen in mijn ogen. Ach, vroeger ging ik dat analyseren. Nu is het ruis.”

Jullie werken met WhatsApp en Instagram, chatdiensten van Facebook. Ziet Facebook MessageBird als concurrent?

„Facebook heeft dezelfde visie: we leven in een message-first wereld. Maar ze zijn geen concurrent. Als je echt een bedrijf gaat bouwen, dan heeft Facebook niet het gereedschap dat wij bieden; ze bieden alleen de poort naar de klanten. ”

Ik ben wel blij dat we geen consumentenproduct maken, zoals Facebook of Twitter. Ik zou geen Mark Zuckerberg of Jack Dorsey willen zijn. Dat je je eigen merk bent... Ik wil in Amsterdam met mijn vrienden in de kroeg kunnen zitten. Of om twee uur ’s nachts door Bangkok lopen en op straat een stukje kip eten. En dan de volgende dag buikpijn hebben.”

Bleef Messagebird te lang onbekend?

„Ik vind dat de techsector meer aandacht verdient. Met bedrijven als Adyen, Takeaway, Elastic en Mollie en Booking.com is Nederland de belangrijkste techhub van Europa. Voor mezelf houd ik die aandacht liever op afstand, voor de sector is het goed om politieke invloed te creëren.”

Waarom?

„Je hebt de techsector nodig om competitief te zijn met je economie. In plaats van een brievenbussenland te zijn dat buitenlandse techbedrijven lokt, kunnen we het beter gemakkelijker maken om mensen aan te nemen, of personeel te belonen in aandelen. Medewerkers die ik aandelen geef, worden voor 50 procent belast. Zonde, toch? Je moet een systeem bouwen waarin mensen dat geld weer investeren.”

Wordt het een beursgang in Nederland of de VS?

„Daarover is nog geen beslissing genomen. Ik ben een nationalistisch persoon, maar voor de beursnotering maakt dat niet uit. Ik vind het belangrijk dat Nederland zijn concurrentiepositie houdt in de nieuwe wereld. Ik denk – net als Elon Musk – dat kunstmatige intelligentie de wereld ingrijpend gaat veranderen. Automatisering door diensten als Messagebird zal uiteindelijk ook banen kosten in de customer service. Aan de andere kant: veel mensen die nu in die sector werken, vinden het een rotbaan omdat de systemen waarmee ze klanten willen helpen, tekortschieten.”

Vis neemt een slok van zijn cola. „Misschien ben ik een pessimist, maar ik zou niet op mijn pensioen vertrouwen. Dat is gokken. We leven in een andere wereld dan vijftig jaar geleden. Ik zou, vanuit de techindustrie geredeneerd, eerder winstdeling en aandelen gebruiken als een vorm van pensioen.”

Nederlanders weten niet hoe verwend ze zijn, zo stelt Vis. „Ik heb veel gereisd en ik zie de kloof tussen arm en rijk overal ter wereld groter worden. Door de coronacrisis wordt het nog erger. Een enge gedachte, vind ik. Democratie moest ons meer gelijkheid brengen maar het tegenovergestelde gebeurt.”

Betrekt u dat op zichzelf? Zou u uw vermogen, net als Mark Zuckerberg of Bill Gates, in liefdadigheid steken?

„Daar heb ik over nagedacht, want wat moet je met al dat geld? Van een tiende kunnen al generaties leven.”

„Als dat vermogen ooit echt papier wordt, dan lijkt het me heel gaaf om iets met tech te doen waarmee je impact op de wereld hebt. 3D-geprinte huizen in Afrika bouwen, of zo. Ik zou het wel in eigen beheer willen doen – niet het geld geven aan iemand anders.

Stel dat dat over tien jaar gebeurt, dan ben ik nog vrij jong, met de energie om er vol voor te gaan. Ik ben wel zo arrogant om te denken: dat zou ik kunnen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 november 2020