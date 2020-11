Lucie Horsch en de Bachvereniging maken een volmaakt reisje naar de Italiaanse barok

Om ons collectieve gevoel van opgeslotenheid tijdens de semi-lockdown wat te compenseren heeft de Nederlandse Bachvereniging een ‘reisconcert’ opgezet met blokfluitiste Lucie Horsch. Met Horsch maken we een muzikaal reisje langs het zeventiende- en achttiende-eeuwse Venetië, Napels en Rome; drie steden met destijds flink verschillende muziektradities.

In de Grote Kerk in Alkmaar probeerden acht warmtelampen donderdag verwoed een comfortabel Italiaans klimaat na te bootsen. Horsch speelde geweldig. Haar accentuering in snelle stijgende en dalende lijnen: geweldig. Horsch strooit met trillers alsof het kinderlijk eenvoudig is.

Eerste violist Shunske Sato leidt een klein, maar goed ensemble. Alles staat strak en onverminderd energiek en opzwepend onder elkaar.

Geen nootje gaat hoorbaar mis. ‘Man of the match’ is Wouter Verschuren, invallend op dulciaan - een voorloper van de fagot. Waanzinnig dubbelt hij flinke delen van Horsch’ virtuoze passages en permitteert zich daarbij verrukkelijke snerpmomentjes, alsof hij een moderne saxofoon bespeelt.

Alles energiek

Net als de warmtelampen doen de musici misschien iets té hard hun best. De avond is perfect, maar de keerzijde van perfectie is dat het geheel na een halfuur ook een beetje saai wordt. Of het ensemble nou wild of sereen speelt, alles klinkt even energiek en strak. Het verschil tussen de drie steden is in speelwijze nauwelijks hoorbaar.

Alleen vlak voor het laatste stuk, het Concerto Grosso in D van Arcangelo Corelli, moet Horsch onverwachts diep zuchten. Er gaan wat onverklaarbare opgelaten blikken heen en weer tussen haar en Sato. Gaat wat nu komt moeilijk worden? Ja, het concert blijkt het meest virtuoze stuk tot nu toe. Trillers vliegen door de kerk. Om de hoogste noten te controleren, moet Horsch haar knie optillen en het uiteinde van de fluit al spelende in haar been zetten.

En het fijnste is: het gaat bij niemand helemaal perfect. Eindelijk ademruimte, menselijkheid. Eindelijk leven.

Klassiek Een muzikale reis door Italië: Nederlandse Bachvereniging met Lucie Horsch (blokfluit). Gezien: 26/11, Grote Kerk, Alkmaar. Tournee afgezegd, wellicht herneming in februari. ●●●●●