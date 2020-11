Kopstoter kan meer eten

Rupsen van de monarchvlinder zien er lief en grappig uit in hun gestreepte pyjamapakje, maar onderling kunnen ze behoorlijk ruw zijn. Vooral als er te weinig te eten is. Dan geven ze elkaar kopstoten.

Naam: Monarchvlinder Wetenschappelijke naam: Danaus plexippus Leefplek: Noord- en Midden-Amerika. Uiterlijk: De rupsen zijn fel gestreept en de vlinder is zwart-oranje – signalen van zijn giftigheid aan vijanden. Eet: Bladeren van de zijdeplantfamilie. Opvallend: Monarchvlinders staan bekend om hun seizoenstrek, waarbij tientallen miljoenen vlinders duizenden kilometers afleggen.

Neurobioloog Alex Keene van de Florida Atlantic University zag dit opmerkelijke gedrag voor het eerst in zijn tuin. Hij besloot het verder te onderzoeken in de gecontroleerde omstandigheden van het laboratorium. De resultaten verschenen in iScience. De rupsen bleken het vaakst agressief vlak voor het verpoppen. Ze kunnen zijdeplanten, hun favoriete waardplant, helemaal kaalvreten, dus zijn gewend aan het principe „op is op”. De agressieveling is in het voordeel zo bleek, die bleef bij de worsteling meestal zitten op het blad terwijl het slachtoffer er vaker vanaf viel.