Kerstverlenging

Het seizoen is van slag en ditmaal eens niet door klimaatverandering. Vrij intens merk je dat op de parkeerplaats van tuincentrum De Driesprong in Zoetermeer. Uit laadkleppen en zijraampjes steken dennenboomtoppen. Karren met trillende massa’s naaldbomen, ingesnoerd in netten, rijden af en aan.

Binnen is er één lange slingerroute langs kilometers kerstmagie, die ik verken met mijn dochter. Een sprookjesland met zwanenboot en elfjes, traag wentelende kerstbomen, immense koepels van lichtslingers.

„Ik ga nu toch echt nog geen kerstboom optuigen”, zegt een schuifelende vrouw vóór ons. Ze hanteert het karretje als rollator. Haar dochter: „Bij Hans en Inge staan er al twéé.”

Dit vat de posities wel samen. Sint, Kerst, Nieuwjaar – bij de stapstenen die we verzonnen om de winter te overbruggen leeft dit jaar de neiging om ze op te rekken. Toch botst dat met de biologische feestklok, als pepernoten in april. Bovendien tikt onder de weelderig gedekte tafels de bom van een superspreading event.

Het personeel draagt plastic gezichtsschermen, bezoekers mondkapjes. Bij de dozen met kunstkerstbomen (‘Arctic spruce, made in Thailand’) discussiëren twee ouders over het verlengen van de kerstvakantie. Ze hebben gelijk, de cijfers schieten omhoog onder middelbare scholieren. Maar of het helpt ze thuis te houden? Vast wel een beetje. Maar daarna zal de curve onverbiddelijk weer oplopen. Strompelend, kruipend gaan we in 2021 naar de immuniteit. Vóór die tijd blijft het aanmodderen.

Bij een show met drie zingende pinguïns in een winterlandschap gaan stemmen op om die kerstvakantie vooral naar vóren te verlengen, in de hoop zo de kerstpiek te remmen. „Ja, tenzij ze dan allemaal bij elkaar gaan zitten hokken.”

Ze weten het niet. Ook de virologen, pedagogen en gedragswetenschappers heb ik er totaal uiteenlopende analyses over horen verkondigen, bedenk ik bij de kassa’s, waar de lange rijen van elkaar gescheiden zijn door wiebelende lappen plexiglas, alsof we een wasstraat door moeten.

Buiten, bij de oliebollenkraam, hoor ik in de verte het vertrouwde vuurwerkgeknal. Ook al vervroegd. Twee auto’s vechten om een vrijgekomen parkeerplekje. Misschien willen we die gezellige stapstenen wel helemaal niet vergroten. Misschien willen we er alleen maar zo snel mogelijk overheen zijn, die hele rommelwinkel van heerlijk avondje tot prettig uiteinde zo snel mogelijk binnen takelen, doorslikken en voorgoed vergeten. Kom maar op, vervroeg die kerstvakantie maar.

Een vrouw snauwt tegen twee kinderen die een kerstboom in haar Fiatje proberen te proppen. Uit alle macht staan we aan de kalender te trekken in de hoop dat die zich naar onze mentale gesteldheid plooit. Als iemand die ’s avonds om acht uur in bed kruipt, het licht uitknipt en besluit dat het nacht is.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 november 2020