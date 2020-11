Kerst met kalkoen en laptop op tafel

‘Kabinet durft nog niets over Kerst te zeggen’, stond er op 18 november op de voorpagina van nrc.next. „Stel dat deze krant via een wormgat een jaar te vroeg was bezorgd”, zei een collega. „Hoezo zou het kabinet iets moeten zeggen over Kerst?” Stap uit de coronabubbel en je ziet hoe bizar het is, dat iedereen zich ineens met deze privé-aangelegenheid bemoeit. Kerst was in de precoronatijd al ingewikkeld genoeg. Straks vraagt Rutte ook nog: wat eten we eigenlijk met Kerst?

Als je wilt weten wat Nederlanders zélf van plan zijn met Kerst, moet je bij Albert Heijn zijn. De supermarkt peilt elk jaar wat Nederlanders eten met de feestdagen en nam dit jaar meteen maar even mee hóé we dat gaan doen. In elk geval ‘anders’, zei 21 procent. Voor 77 procent zal dat met minder mensen zijn, „wat men jammer vindt, maar men legt zich erbij neer”, zegt AH. 9 procent slaat Kerst over, er is een deel dat een blokjeskerst overweegt en een kwart spreidt het bezoek, ook over de dagen voor en na Kerst.

Van de ondervraagden is 14 procent van plan nu eens lekker ingewikkeld te gaan koken, wat niet verbaast, als je ziet dat veel mensen zich sinds de horecalockdowns sowieso al enorm uitsloven thuis. Van de supermarkt, zegt AH, verwachten ze nu meer culinaire luxe.

Albert Heijn ziet de bui al hangen. Het is de hele coronaperiode al drukker dan normaal, het kon weleens een gekkenhuis worden, eind december. 250 winkels gaan daarom tot middernacht open en de bezorgbusjes rijden ook op zondagen en Tweede Kerstdag. Alles om de drukte een beetje te spreiden (oja, en om geen omzet mis te lopen).

Terwijl de wereld op een rare, nieuwe manier doorraast en de supermarkten proberen vat te krijgen op het veranderende koopgedrag van consumenten, hebben we eenmaal aan tafel juist een enorme hang naar het oude normaal, naar traditie. En ook dat kun je gerust aan Albert Heijn overlaten.

Ouderwets gezellig

Twee jaar geleden dachten ze nog dat het een goed idee was om ‘Feest’ op de cover van huisblad Allerhande te zetten, in plaats van ‘Kerst’. En om uit te pakken met een veganistisch menu. Het Twitterstormpje dat dat uitlokte was genoeg om de redactie weer terug te krijgen aan de klassieke kerstdis. Dit jaar is het weer ouderwets gezellig in Allerhande (oplage circa 2 miljoen). Garnalencocktail, carpaccio, ragout, beenham, biefstuk, rollade, varkenshaas, eendenborst, kalkoen. Eén groot feest van herkenning – het hangt af van je eigen herinneringen of dat goed of slecht nieuws is.

Een feest voor dieren is het in elk geval niet. Op 25 vleesverpakkingen is niet vaker dan vier keer een Beter Leven-ster te vinden. Eentje maar, voor iets meer dierenwelzijn. Biologisch vlees doet al helemaal niet mee. Hert moet van Nieuw-Zeelandse boerderijen komen om hier voor wild door te gaan. Groente is meestal een bijgerecht.

Wie deze Allerhande door een wormgat krijgt aangereikt, kan uit weinig afleiden dat we in 2020 zijn aanbeland. Of het moeten de foto’s zijn waarop de laptop op tafel staat, met zwaaiende familieleden. Die wonen niet in het buitenland, die houden zich aan Ruttes corona-advies.

