Intussen, in Lugano

In Nederland werd het gemis aan theater- en filmvoorstellingen deze week enigszins gecompenseerd door een spektakel in tientallen bedrijven. De mensen van Forum voor Democratie waren, karakteristiek, zo bezig met hun ‘positionering’ in de media dat ze even misten wat het nieuws beheerste in hun modelland in Europa, het soevereine Zwitserland. Het was een onderwerp waar ze anders wel raad mee weten: een jihadistische aanslag.

Die aanslag laat zien dat de jihad in Europa een nieuwe, zorgwekkende fase ingaat. En dat we daar iets mee moeten.

Een 28-jarige Zwitserse vrouw probeerde dinsdag in het warenhuis Manor, op de Piazza Dante in Lugano, een winkelende vrouw te wurgen. Ze stak iemand anders met een keukenmes. Omstanders overmeesterden haar. Ze werd later gearresteerd. De gewonden zijn buiten levensgevaar. De vrouw, die psychische problemen had, was bekend bij de politie. Ze had eens op internet haar hart verloren aan iemand van Islamitische Staat in Syrië, en was op weg naar hem door de Turkse politie teruggestuurd naar Zwitserland.

Aanslagen door individuen, lone wolves, komen steeds vaker voor. In september werd een passant in het Zwitserse Morges doodgestoken door een geradicaliseerde islamist. In Frankrijk onthoofdde een salafistische jongeman van Tsjetsjeense afkomst een leraar die met spotprenten van de Profeet de klas uitlegde wat vrijheid van meningsuiting is. Een Pakistaanse vluchteling verwondde twee mensen voor het voormalige kantoor van Charlie Hebdo. In Nice werden drie mensen in een kerk vermoord. In Wenen schoot een jongeman die in de gevangenis was geradicaliseerd vier mensen dood.

Zolang het Kalifaat in Syrië zat (2014-2019), pleegde IS veel aanslagen in Europa. IS indoctrineerde en trainde mensen, en stuurde ze met geld en grof geschut op pad. IS kweekte netwerken. Die pleegden de aanslagen op de Bataclan in Parijs en het Brusselse vliegveld. Politie en veiligheidsdiensten in Europa focusten op die netwerken.

Het Kalifaat is ter ziele. De netwerken verpieteren. Nu plegen eenlingen aanslagen. Men noemt dit weleens „stil islamisme” of „atmosferisch islamisme”. Het groeit in besloten gemeenschappen rond sportscholen en moskeeën, waar extreem rigide opvattingen van de islam heersen. Het is puur separatisme: deze extremisten hebben eigen circuits voor alles. Voor hen is de salafistische leer, gepropageerd via interne chatgroepen, de enige juiste. Wie deze leer niet aanhangt, moet dood – ook gematigde moslims. Wat zij willen, is Europa provoceren tot een oorlog tegen de islam. Ze willen dat we overreageren. Daar moeten we niet in tuinen.

Eenlingen zijn moeilijk op te sporen. En je kunt niet zomaar iemand arresteren zonder hard bewijs dat hij een aanslag beraamt. Overal zullen wetten worden aangescherpt. In Europa, waar burgers maximale bescherming eisen van de staat, maar op hun achterste benen staan als hun vrijheid wordt aangetast, wordt dit heel moeilijk. Een nieuwe veiligheidswet die het Franse parlement woensdag goedkeurde, verandert het land volgens sommigen in een politiestaat.

Dit ‘atmosferische’ vuur wordt bovendien van buiten aangewakkerd. Overal circuleert het onzinverhaal dat alleen moslimkinderen op Franse scholen een identiteitsbewijs krijgen. De Turkse president Erdogan greep een vertaalfout op Al Jazeera aan om de Franse president Macron „islamofobie” te verwijten, en riep op tot een boycot van Franse producten. Ook Pakistaanse leiders roerden zich. Erdogan heeft zichzelf met de re-islamisering van de Hagia Sophia uitgeroepen tot hoofd van het mondiale soennisme, zei de Franse politicoloog en islamkenner Gilles Kepel in de krant NZZ: voor Erdogan „belichaamt Frankrijk de gehate laïcité die hij uit de Turkse identiteit wil verdelgen. Het is allemaal zeer ophitsend”.

Suggestie voor alle Nederlandse talkshows: kunnen jullie de poseur van de Herengracht niet eens thuislaten, en een uitzending wijden aan de vrijheid van denken? En wat we moeten met al diegenen die deze vrijheid op welke manier ook bedreigen?

