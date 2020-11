Iedereen vindt het erg. Maar wie is er nu schuldig?

„Een verschrikkelijk ongeluk” (premier Mark Rutte). „Een berg leed en ellende” (oud-minister Lodewijk Asscher). „Een afschuwelijke zaak” (oud-staatssecretaris Frans Weekers). „Een systeem zonder een druppeltje menselijke maat.” (oud-staatssecretaris Menno Snel). „Wat een verdrietige boel. Verschrikkelijk.” (oud-staatssecretaris Eric Wiebes). „Fnuikend” (minister Wopke Hoekstra).

Als er iets was waarover de getuigen het tijdens de openbare verhoren over de Toeslagenaffaire roerend eens waren, dan was het wel de ernst van de ellende die vele duizenden gezinnen is aangedaan door de uit de bocht gevlogen fraudebestrijding van de Belastingdienst.

Maar de fouten bij de Belastingdienst boven tafel halen was niet de opdracht van de parlementaire ondervragingscommissie – al vroegen de onderzoekende Kamerleden geregeld wat de politieke en ambtelijke kopstukken er eigenlijk zelf van vonden. De centrale vraag die de commissie-Van Dam zich had gesteld – ‘wie wist wat wanneer, en waarom is daar niks mee gedaan?’ – leverde veel minder eensluidendheid op. Twee weken van openbare verhoren hebben een beeld geschetst dat iedereen wel een béétje zicht had op de misstanden bij het fraudebeleid, of de funeste gevolgen daarvan voor kwetsbare gezinnen, maar dat niemand de complete ramp overzag. Laat staan hier iets mee deed.

Op ambtelijk niveau werden waarschuwingssignalen uit lagere echelons van de departementen gemist, of niet ‘naar boven’ doorgegeven. De ondervraagde topambtenaren van Financiën en Sociale Zaken wezen hierbij vooral naar elkaar. Sociale Zaken, beweerde Financiën, bleef maar roepen dat de hardheid van de fraudeaanpak nu eenmaal in de wet was vastgelegd en niet zomaar kon worden veranderd. Dat was voor de Belastingdienst nog geen reden, zo reageerde Sociale Zaken, om de rechtsbescherming van ouders te schenden die bezwaar maakten tegen stopzettingen en terugvorderingen.

De zeven (voormalige) bewindspersonen die de afgelopen dagen onder ede voor de commissie verschenen, hielden eenzelfde betoog. Ze kregen niet, of veel te laat, door dat de eerder alom gewenste harde fraudeaanpak problematische effecten had op armlastige en, naar later ook bleek, onschuldige huishoudens. „De bal rolde richting ravijn”, zei premier Rutte, „en niemand stak een poot uit.” Voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Belastingdienst sprak een week eerder over „een ramp in slow motion”. Eric Wiebes, verantwoordelijk staatssecretaris in het vorige kabinet, had het over losse puzzelstukjes die steeds op tafel kwamen. „Niet de puzzel als gehéél.”

Het wordt voor de commissie onder leiding van CDA’er Chris van Dam nog een klus om de komende weken op een rij te krijgen welke betrokken hoofdpersonen in het drama verwijtbaar steken hebben laten vallen. Elke keer als de commissie probeerde te achterhalen waarom een ambtenaar of bewindspersoon een alarmerend signaal gemist had, luidde het antwoord: ‘Daar was ík niet bij.’ Of: ‘Die notitie heb ik niet onder ogen gekregen.’

VVD’er Wiebes, nu minister van Economische Zaken en Klimaat, sprak steeds in termen van ‘hier is iets gemist’ en ‘dit is misgegaan’. En niet: ‘ík heb iets gemist’ of ‘er is bij míj iets misgegaan’. Ondervrager Renske Leijten (SP), al jaren een van de felle strijders in het toeslagendossier, vond dat maar slap afschuiven. „Het lijkt alsof de periode dat u staatssecretaris was gewoon uitgegumd kan worden.”

Stevig en streng

Het was een van de vaak terugkerende spanningen tussen de parlementair ondervragers en de bewindslieden in de beklaagdenbank. De acht Kamerleden stelden zich stevig en streng op – al wisten sommigen niet echt door te bijten bij zwakke momenten van een minister of staatssecretaris.

Andersom probeerden de (voormalige) kabinetsleden en topambtenaren de bal terug te leggen. Was het niet het parlement dat ooit een uiterst ingewikkeld toeslagensysteem had opgetuigd en door een overspannen Belastingdienst had laten uitvoeren? Had diezelfde politiek niet ook gevraagd om stevige fraudebestrijding? En had niet ook de Tweede Kamer zelf signalen soms gemist die wezen op de onevenredig harde gevolgen?

Frans Weekers, de voortijdig opgestapte staatssecretaris uit Rutte I en II, werd door PvdA-Kamerlid Attje Kuiken gewezen op een motie van de PVV uit 2010, die opriep om ouders te ontzien die hun kinderen nietsvermoedend bij een frauderend gastouderbureau hadden ondergebracht. De goed voorbereide Weekers reageerde gevat. Hij wees naar een andere motie, van de SP in 2016, van gelijke strekking. Daar had Kuiken zelf, met haar (coalitie)fractie destijds tegen gestemd.

Het illustreerde het ongemakkelijke feit dat het immense drama van de Toeslagenaffaire vele oorzaken en omstandigheden kent. En dat die ook moeten worden gezocht bij het politieke orgaan dat beleidsplannen en wetgeving weegt en goedkeurt: de Tweede Kamer zelf.

Twee gedupeerden van de Toeslagenaffaire over de verhoren In januari zat premier Mark Rutte nog tegenover Saskia Gantvoort (48) op een bijeenkomst voor ouders die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire. „Hij heeft toen een traan gelaten en gezegd dat het heel erg is wat me is overkomen. Ik voelde me gehoord. Maar nu blijkt dat hij dat hele fraudeonderzoek heeft opgezet. Ik zeg heel eerlijk: ik heb de verhoren met Hoekstra en Rutte uitgezet, ik kon niet meer kijken omdat het zoveel zeer deed. Die traan in januari was een krokodillentraan.” Lees ook: de reacties van Saskia en Janet na de bijeenkomst in januari De afgelopen twee weken leken op een rit in een achtbaan. Vlak voor de verhoren begonnen, kreeg Gantvoort te horen dat zij recht heeft op compensatie en geen fraudeur is. „Al die jaren twijfelde ik of ik zelf niet iets verkeerd had ingevuld. Ik ben twaalf jaar lang voorgelogen.” Nu betwijfelt ze of ze, zoals beloofd, nog dit jaar financieel gecompenseerd gaat worden. „En als ik het krijg, is mijn grootste angst dat de Belastingdienst later weer zegt dat ik dat terug moet geven.” De verhoren, zegt ze, zijn vooral belangrijk voor haar rechtvaardigheidsgevoel. Ze wil dat iemand verantwoordelijkheid neemt. „Niemand heeft het lef in z’n donder om te zeggen dat het zijn fout is. Als iemand dat eerder had gedaan, zou ik daar nog respect voor kunnen opbrengen. Nu hang ik de vlag uit als naar boven komt wie de schuldige is. Tijdens de verhoren wijzen ze naar elkaar en zeggen ze alleen dat ze het erg vinden en er buikpijn van hebben. Buikpijn? Ho even! Dan loop ik al tien jaar met een maagzweer!”

Saskia Gantvoort ‘Achteraf was die traan van Rutte een krokodillentraan’ Het drama van de toeslagenaffaire kent meerdere oorzaken. En uit de verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie van de afgelopen twee weken blijkt dat die ook moeten worden gezocht bij de Tweede Kamer zélf.