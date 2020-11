Humberto Tan gaat weer talkshow op late avond presenteren bij RTL

Humberto Tan gaat opnieuw een lateavondtalkshow presenteren bij RTL 4. Het programma gaat Humberto heten en wordt in het nieuwe jaar, wanneer precies is nog niet duidelijk, uitgezonden op de zondagavond. Dat maakte RTL vrijdag bekend.

Tan (55) presenteerde van 2013 tot 2018 al RTL Late Night op RTL 4. Vanwege tegenvallende kijkcijfers werd hij in 2018 vervangen door Twan Huys, die na een halfjaar alweer vertrok. Sindsdien presenteren afwisselend Eva Jinek en Beau van Erven Dorens de opvolger van die talkshow.

In de nieuwe talkshow gaat Tan met zijn gasten in gesprek over actualiteit, sport, entertainment, kunst en cultuur. In de sportzomer van 2021 is Tan op werkdagen te zien. Hij zal dan met Jinek en Van Erven Dorens een trio vormen dat de show afwisselend presenteert. Na zijn vertrek bij de talkshow presenteerde Tan enkele maanden onder andere voetbalpraatprogramma VTBL op RTL 7.