Hoera, je erft een ton. En dan?

lGoed nieuws, je hebt een ton geërfd. Al stemt de aanleiding – de dood van een dierbare – vaak treurig, het is natuurlijk wél aangenaam om over extra geld te beschikken. Toch kan het nog behoorlijk wat getob opleveren om de beste bestemming ervoor te bedenken. Je zou zomaar een stuk van je hypotheek kunnen aflossen of iets aan je pensioen(gat) doen. Of vooruit, je kind het geld schenken, zodat het geen studieschuld heeft of makkelijker zijn eerste huisje kan kopen.

Een ton klinkt misschien royaal; het ís toch nog iets minder dan de gemiddelde waarde van een erfenis, becijferde het CBS. De helft van de erfenissen (2016) is overigens kleiner dan 23.300 euro.

Je hoeft niet alleen maar verstandige dingen te doen met een erfenis, houdt onafhankelijk financieel planner Hanneke Wolff-Rierink uit Vreeland haar klanten altijd voor. „Stel jezelf óók de vraag wat je leven fijner zou maken.” De meeste mensen die zij spreekt, kiezen voor een combinatie van „iets verstandigs, iets voor later en iets leuks”.

Zo deed zij het zelf ook, toen haar moeder vorig jaar overleed en ze een bedrag erfde. Ze besloot haar hypotheek, die uit 2006 stamde en waar dus nog een hoge rente aan vastzat, over te sluiten. Van 4,5 procent daalde die naar minder dan 2 procent, waardoor Wolff-Rierink en haar man nu permanent veel lagere woonlasten hebben.

De kosten van de boete die ze aan de bank moest betalen voor het openbreken van de hypotheek – ongeveer 25.000 euro, inclusief de rekening van notaris en hypotheekadviseur – betaalde ze van de erfenis. Tot zover het verstandige deel. Voor het deel ‘iets voor later’ koos Wolff-Rierink voor verduurzaming van het gezinshuis, met isolatie en zonnepanelen. Met het leuke deel, tot slot, is ze nu druk bezig: „Een gezellige bank, waar we met z’n allen tegelijk op kunnen zitten.

Rekensommen maken

Als financieel planner helpt Wolff-Rierink mensen vaak uitzoeken wat ze het beste met erfenisgeld kunnen doen. Deels is dat een kwestie van veel cijfers op een rij zetten en rekensommen maken, om te achterhalen hoe iemands inkomsten en uitgaven zich tot elkaar verhouden – nu en in de toekomst. Dan stuit je vanzelf op de kwetsbare punten in de financiële huishouding en op de problemen die bij tegenslag kunnen ontstaan.

Dat is geen overbodige luxe, want met tegenslag krijgt vrijwel iedereen wel eens te maken in zijn leven. Denk aan je baan verliezen, een echtscheiding, een verrotte fundering of kapot dak in je koophuis of een inkomensval door langdurige ziekte.

Een goede bestemming voor erfenisgeld kan daarom óók de aanleg van een (grotere) spaarpot zijn, zodat je minder kwetsbaar bent bij serieuze pech.

Volgens de jongste CBS-cijfers lieten in 2016 148.200 overleden mensen in Nederland 17,5 miljard euro na

Allemaal heel wijs en verstandig, maar wat elke financieel planner en vermogensbeheerder óók weet, is dat mensen beslissingen over geld meestal niet louter op rationele gronden nemen.

Het beeld van de mens als homo economicus, die op basis van koele feiten kiest wat financieel het beste is, is fictie gebleken. Wetenschappelijk onderzoek, zoals dat van de Israëlisch-Amerikaanse psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman, heeft dat overtuigend aangetoond. Als het over geld gaat, worden mensen vaak juist door emoties als angst, hebzucht en zelfoverschatting gedreven.

Risico nemen

Financiële beslissingen worden door nog een andere, bepaald niet rationele factor beïnvloed: hoeveel behoefte aan veiligheid iemand heeft op financieel gebied. En in het verlengde daarvan, hoeveel risico hij geneigd is te nemen.

Dat zie je ook terug als iemand gaat beleggen: houdt hij dan vast aan een verstandige mix van aandelen en obligaties via een geblokkeerde rekening waar je niet bij kunt, of stort hij zich met groot enthousiasme op riskante aandelen en opties? En zet hij in op een pensioen dat een zeker inkomen oplevert of zet hij niks opzij voor zijn oude dag?

Extreme risico-aversie kan er trouwens óók toe leiden dat iemand niet de beslissingen neemt die, vanuit fiscaal-financieel oogpunt,het verstandigste zouden zijn. Dian Huyssen van Kattendijke, van Vermogensbeheerder Sequoia uit Oosterbeek, maakt wel mee dat vermogende klanten per se hun hele hypotheekschuld willen aflossen. „Terwijl ze dan gezien hun hoge inkomen of grote vermogen juist méér belasting moeten betalen.” Want wie geen hypotheekschuld meer heeft, hoeft ook geen hypotheekrente meer te betalen en loopt dus een aftrekpost mis. Huyssen van Kattendijke: „Sommige mensen zijn opgevoed met het idee dat je geen schulden mag hebben en ervaren een hypotheek echt als een last.”

Herkenbaar, vindt financieel planner Wolff-Rierink: „Hun leven wordt er oprecht leuker op zonder schulden. En als dat zo is, laat ze dan met die erfenis vooral hun hele hypotheek aflossen.”

Verlangens in het leven

Wie zijn financiën al prima op orde heeft, en bijvoorbeeld niet met pensioengaten of hoge hypotheeklasten worstelt, heeft uiteraard meer ruimte om erfenisgeld in leuke dingen te steken. In die positie verkeren veel mensen die Huyssen van Kattendijke bij Sequoia bijstaat; de vermogensbeheerder hanteert bij nieuwe klanten als ondergrens een vermogen van een ton.

Als een klant geld erft, bekijkt zij diens „hele financiële plaatje” opnieuw, vertelt ze. „Het zou bijvoorbeeld kunnen dat iemand door dat extra geld een eerder aangegeven doel over zijn pensioeninkomen ineens al bereikt. Maar misschien wil hij nu het kán wel eerder stoppen met werken. Of wil hij het extra geld graag doorgeven aan de volgende generatie, aan zijn kinderen of kleinkinderen.” En dan is het tijd voor nieuwe rekensommen.

Het komt ook voor dat mensen geen concrete ideeën hebben hoe de erfenis te besteden. Hun legt Wolff-Rierink graag drie prikkelende vragen voor. „Eén, wat zijn je verlangens in het leven? Twee, als je alle geld van de wereld hebt, wat doe je dan? En drie, als je nu hoort dat je over vijf jaar onverwacht, pijnloos overlijdt – wat wil je dan de komende jaren nog doen? Met die vragen kom je vanzelf uit bij wat je gemist hebt in je leven en waar je van genoten hebt.”

Die vragen heeft tekstschrijver Xenia Wassenbergh (48) niet nodig: zij wist direct wat ze zou wil doen met de aanstaande erfenis van haar oom Arnoud, die afgelopen maand overleed. En dat is een appartement kopen en het dan verhuren. Dat klinkt vooral als een verstandige keuze, die een regelmatige inkomstenbron oplevert. Toch wil Wassenbergh het vooral omdat ze met vastgoed bezig zijn „heel erg léuk” vindt, zegt ze – het hele proces, van op huizenjacht gaan, van een bouwval iets aardigs maken tot aan het contact met huurders. Dat heeft ze niet van een vreemde: „Als kind verhuisde ik zo ongeveer elk jaar. Dan hadden mijn ouders hun huis weer opgeknapt en kochten ze weer iets krakkemikkigs.”

Bovendien, zegt ze, een huis erbij in de buurt van Haarlem is toch „een soort spaarpot in stenen”, een veilige belegging. „En ik heb al een buffer waarop ik een jaar kan teren en een lage hypotheekrente – daar hoeft dus geen geld heen.”