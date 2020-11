Hoe een soldaat een moordenaar wordt

Wie niet durfde te schieten was een ‘lemon’, een lafaard. Militairen die aankwamen bij een Australische elite-eenheid in Afghanistan kregen tussen 2009 en 2013 van hun meerderen de opdracht om ongewapende krijgsgevangenen of burgers dood te schieten, zodat ze hun eerste kill te pakken hadden. Het was een soort ontgroeningsritueel dat, gecombineerd met andere oorlogsmisdaden, in ieder geval 39 mensen het leven heeft gekost, zo bleek uit een vorige week verschenen onderzoeksrapport dat voor grote ophef zorgde in Australië. Politiek, pers en publiek worstelen met de vraag: hoe heeft dit zover kunnen komen? Wat maakte deze soldaten tot moordenaars?

Wetenschappers houden zich al lang bezig met deze problematiek, zegt Ugur Üngör, hoogleraar holocaust- en genocidestudies en werkzaam bij het NIOD in Amsterdam. Hij is een van de oprichters van het onlangs gelanceerde Journal of Perpetrator Research. „Om oorlogsmisdaden te begrijpen, moet je een onderscheid maken in drie niveaus: dat van het individu, dat van de groep en het niveau van militaire en politieke leiders.”

Het bevel om onschuldige mensen dood te schieten, kwam in het Australische geval niet van de top, zegt Üngör. „Maar zo direct hoeft de beïnvloeding ook niet te zijn. Je moet ook kijken wat de rules of engagement waren waarmee deze mannen op pad zijn gestuurd: hoeveel geweld mochten ze gebruiken, werden alle Afghanen gezien als potentiële terroristen?”

Vol goede moed

Een verklaring voor de moordpartijen moet echter worden gezocht in de interne groepsdynamiek van deze eenheid, denkt Üngör. „In het rapport is veel informatie weggelakt, maar ik zou graag willen weten hoe lang ze gevochten hebben. Zijn ze te lang aan het front geweest en zo gebrutaliseerd? Deze mannen kwamen wellicht vol goede moed om de Taliban te bestrijden, maar op een gegeven moment zijn ze de hele samenleving als een bedreiging gaan zien. Dat is een fenomeen dat je vaak ziet als een leger vecht tegen guerrilla’s. Zo ontstaat een proces van dehumanisering, waarbij de ander op een gegeven moment geen mens meer is, zoals jij. Uiteindelijk gaan de eersten dan een grens over en de onderlinge groepsband zorgt ervoor dat het heel moeilijk is om je hierna nog aan de situatie te onttrekken – als je dat al zou willen.”

Hoe op zo’n moment ook gewone, brave mannen in moordenaars kunnen veranderen, beschreef Christopher Browning in zijn inmiddels klassieke boek Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland (1992), waarin hij aan de hand van naoorlogse verhoren analyseert hoe een Duitse eenheid in 1942 en 1943 tienduizenden Joden doodschoot of naar een kamp afvoerde. „Deze mannen waren als individu geen seriemoordenaar: dat werden ze pas als onderdeel van een groep”, zegt hij.

Schokken toedienen

Na zijn onderzoek in de Duitse archieven zocht Browning, emeritus hoogleraar geschiedenis aan de University of North Carolina at Chapel Hill, een theoretisch kader om zijn bevindingen mee te duiden. Dat vond hij in de sociale psychologie, en dan met name in het Stanford Prison Experiment en het Milgram-experiment. Browning: „Hoewel er inmiddels de nodige kritiek op deze studies is geuit, denk ik dat hun bevindingen nog steeds waardevol zijn.”

In het Stanford Prison Experiment uit 1971 verdeelde Philip Zimbardo een groep proefpersonen onder in ‘gevangenen’ en ‘bewakers’. Het gedrag van de bewakers liep na een paar dagen zo uit de hand, dat het experiment voortijdig moest worden stopgezet. Stanley Milgram testte in 1963 de bereidheid van proefpersonen om andere mensen steeds sterker wordende schokken toe te dienen als ze daartoe de opdracht kregen van een autoriteitsfiguur. Onder bepaalde omstandigheden bleek tweederde bereid te zijn een in potentie dodelijke schok te geven.

In het geval van Politiebataljon 101 ging het niet om een commandant die met harde hand zijn eenheid leidde, zegt Browning. „Hij was juist heel geliefd, niet gevreesd. De mannen voelden een sterke genegenheid voor hem, ze wilden hem niet in de steek laten. Een autoriteitsfiguur ontleent zijn macht dus niet alleen aan het feit dat hij in de positie verkeert om orders te geven die gehoorzaamd moeten worden. Het ligt complexer.”

Militairen willen ook hun kameraden niet teleurstellen, zegt Browning. „Dus conformeren ze zich aan de groep. En als ze dat écht niet met hun geweten in overeenstemming kunnen brengen, dan ligt dat niet aan de groep, maar aan henzelf. De mannen van het bataljon die niet meededen aan het vermoorden van Joden, deden dat omdat ze daar naar eigen zeggen te laf voor waren. Zij waren dus degenen die tekortschoten.”

Binnen het Duitse bataljon had je mannen die niet meededen (zo’n 10 tot 20 procent), mannen die graag meededen en de grootste groep die meedeed omdat ze meenden dat het moest. Browning: „Uit mijn onderzoek werd helaas niet duidelijk wat de weigeraars gemeen hadden waardoor ze zich aan de groepsdruk konden onttrekken, maar een promovenda van me heeft later uitgezocht welke mensen tijdens de oorlog in Polen Joden hielpen, terwijl dat daar bepaald niet gebruikelijk was. Het bleek dat deze redders ook vóór 1939 al buiten de grote groep stonden en dus kennelijk niet zo gevoelig waren voor de drang erbij te willen horen.”

Ugur Üngör van het NIOD denkt dat de leider in deze complexe mix uiteindelijk het belangrijkste ingrediënt is. „Dat zie je bijvoorbeeld aan het optreden van kapitein Raymond Westerling, de commandant van de Speciale Troepen die tussen 1946 en 1948 op grote schaal oorlogsmisdaden begingen in Indonesië. Als hij besloot om een groep gevangenen te laten gaan in plaats van ze te executeren, kwam daar van zijn mannen geen protest tegen. De wens om te doden kwam niet uit henzelf.”

Opvoeding, scholing en islamofobie

In de wetenschap wordt de school van Browning die van het situationisme genoemd: het zijn de omstandigheden ter plekke die militairen tot oorlogsmisdadiger maken. Volgens Jessica Wolfendale schiet die analyse echter tekort. Wolfendale is hoogleraar filosofie aan Marquette University in Milwaukee en ze publiceerde vorig jaar samen met Matthew Talbert het boek War Crimes. Causes, Excuses and Blame. „Ik denk dat je ook de dispositie van daders moet bestuderen: de persoonlijke kenmerken die ervoor zorgen dat een militair op een bepaalde wijze omgaat met de situatie waarin hij zich bevindt. Want waarom moordt de ene dader met een glimlach op zijn gezicht en de ander met tegenzin? Wat vormt hun monologue intérieur?” Dan kom je aan bij opvoeding en scholing, maar bijvoorbeeld ook bij in welke mate racisme een rol speelt in het maatschappelijk discours van een land. Dat kan bij deze casus zeker van belang zijn geweest, want er is sprake van nogal wat islamofobie in Australië.”

Binnen dit soort eenheden bestaat het idee dat ze de beste zijn Jessica Wolfendale filosoof

Wat dat betreft zijn er parallellen te zien met twee bekende Amerikaanse militaire excessen, zegt Wolfendale, die van My Lai en Haditha. „In My Lai in Vietnam vermoordde een compagnie infanterie in 1968 400 inwoners van dit dorp en in Haditha in Irak doodden mariniers in 2005 24 onschuldige burgers. Hoewel de omstandigheden anders waren – in het Vietnamese geval was er voor de moordpartij begon niet gevochten met de vijand, in Irak wel – was er één ding hetzelfde: de denigrerende, dehumaniserende manier waarop over de andere partij werd gesproken, ook door de legerleiding.”

De Australische militairen die zich in Uruzgan te buiten gingen, waren lid van een elite-eenheid, een eskadron van het Special Air Services Regiment. Wolfendale, die Australisch is, zegt dat dit haar niet verbaast. „Binnen dit soort eenheden bestaat het idee dat ze de beste zijn, dat ze uitzonderlijke dingen moeten doen en dat de gewone regels voor hen niet gelden. De hele organisatie – niet alleen de commando’s zelf – is doordrongen van deze speciale status. Dat merken die mannen ook.”

Op zelfde manier ontspoord

Andere elite-eenheden, zoals bijvoorbeeld Canadese paratroopers in Somalië in 1993, zijn op eenzelfde manier ontspoord, zegt Wolfendale. „De krijgercultus die in dit soort eenheden wordt gecultiveerd – niemand is harder, beter en stoerder dan deze kerels – is nuttig als ze gevaarlijke opdrachten moeten uitvoeren, maar wordt gevaarlijk als het ontaardt in giftige mannelijkheid.”

Is het mogelijk om oorlogsmisdaden te voorkomen? Üngör, Browning en Wolfendale denken allen van niet. Wel zeggen ze dat met een goede opleiding de kans zo klein mogelijk kan worden gemaakt. Dat vindt ook antroploog Tine Molendijk, die militairen les geeft over ethiek. Ze werkt bij de Radboud Universiteit en de Nederlandse Defensie Academie en is gepromoveerd op een onderzoek naar ‘morele verwonding’ bij daders. „Binnen het leger bestaat soms de neiging om te zeggen dat oorlogsmisdaden alleen worden begaan door een paar rotte appels, maar die appels liggen vaak in een rotte mand die zich bevindt in een verrotte situatie. Daar heb ik het over tijdens de colleges die ik geef aan officieren in opleiding.”

Molendijk is het eens met Üngör en Wolfendale dat het van groot belang is met welke opdracht militairen op pad worden gestuurd. „In Afghanistan kregen mensen het idee dat ze gingen om bij te dragen aan de bestrijding van de Taliban, maar in de praktijk konden ze hun hielen niet lichten of die Taliban kwam weer terug. Dat heeft voor veel frustratie gezorgd. Als mensen de zin van hun handelen niet meer zien, ontstaat er een gevaarlijke situatie. Daarop moet de politieke en militaire leiding bedacht zijn.”

Moet het optreden van militairen vanuit het thuisland dus kritischer gevolgd worden? Daar zit een risico aan, zegt Molendijk. „Oorlog is inherent een gewelddadige bezigheid, maar in Nederland hebben we het liever over opbouwmissies. Je kan een tegenstander echter niet altijd uitschakelen door beren en pennen uit te delen. Militairen zien dat verschil in opvatting en dat maakt voor sommigen de neiging sterker zich terug te trekken in hun eenheid: die NuKubu’s – de afkorting staat voor nutteloze kutburgers – begrijpen er toch niks van. Als we oorlogsmisdaden willen voorkomen, moet we ook durven praten over bloed, afgescheurde ledematen en doodsangst. Dan wordt ook beter bespreekbaar dat een sterke groepsband, gehoorzaamheid en loyaliteit schaduwkanten kunnen hebben.”