Het vergeten virus

Geen paniek! Dit wordt niet weer een stuk over Covid-19, de Spaanse Griep of de Zwarte Dood in de Decamerone van Boccaccio. Toch wil ik het hebben over een moordend virus. Omdat ik werd besprongen door flitsen van herinnering en spijt. Waarom zijn er in onze literatuur – of nee: in heel het collectieve geheugen van de Lage Landen – zo weinig sporen terug te vinden van de angstpsychose, de apocalyptische debatten en de zondebokverwijten die de pers en het publieke leven beheersten bij de uitbraak van aids? Komaan, Geheugen! Doe je chaotisch en onbetrouwbaar werk.

In de volksmond stond de nieuwe ziekte bekend als langzame builenpest voor alleen maar nichten: The Gay Cancer. In die sinistere troetelnaam klonk vaak een grijns van voldoening mee: de dood als verdiende loon voor vuiligheid. Dat verdict werd wereldwijd aangewakkerd door wraakzuchtige godsdienstfanatici en patriarchen die hun geliefde seksbanvloeken opnieuw van stal konden halen.

Dat waren niet eens altijd mannen met baarden. In 1987 kondigde de Britse premier Margaret Thatcher ‘Section 28’ af. Een wet tegen alle zogeheten propaganda „die homoseksualiteit opzettelijk wil bevorderen of aanmoedigen”. Of „die de toelaatbaarheid van homoseksualiteit als een zogenaamde familierelatie onderwijst”. Ja, dat zijn echte citaten uit echte wetteksten, uit de koker komend van iemand die door rechts Europa nog altijd kritiekloos wordt vereerd als was ze Moeder Teresa en Greta Thunberg in een persoon verenigd.

Met dit verschil: Maggies woorden hadden toen meer gevolgen dan die van Greta nu. Scholen en bibliotheken zuiverden zelf hun boekenrekken om geen overheidssteun te verliezen. Belangengroepen, zelfs aan universiteiten, hieven zich op uit angst voor represailles, de hardhandige Section 28 zou pas in 2003 worden afgeschaft. Wie vandaag Russisch president Vladimir Poetin wil aanwrijven dat hij homohaat tot wet verheft om zijn macht te bestendigen, moet beseffen dat de man zijn mosterd niet alleen uit de Russisch-Orthodoxe kerk of islamitisch Tsjetsjenië haalt.

Overal, heel anders dan nu met Covid-19, loerden schaamte en ontkenning, met onnodige drama’s erbovenop

Een van de populaire misverstanden in die dagen was dat aids zich pas kon voordoen als direct gevolg van honderden, zo niet duizenden seksuele contacten. De goorste broodje-aapverhalen deden daarover de ronde, nooit vrij van een zekere morbide jaloezie. Overal waar dood, seks en bloed zich mengen, slaat de verbeelding op hol. Ik heb zelfs ooit gediscussieerd met een kunstvriend die bij hoog en laag beweerde dat het hiv-virus uit zichzelf ontstond door de wrijving bij langdurig anaal contact, zoals een vlam die opstijgt als je twee droge houtjes tegen elkaar schuurt. Ja, daar heb ik ooit echt in alle ernst over gediscussieerd.

Ook drugsverslaafden en lijders aan diabetes of bloederziekte zouden risicogroepen worden. En zwarten, niet omdat ze zwart waren maar overwegend in armoede en navenante onwetendheid leefden, zowel in Afrika als in de VS. In beide gevallen ook nog zonder adequate ziekenzorg. Die sociale component zou alle vooroordelen alleen maar versterken en zelfs almaar meer gaan doorwegen. Hoeveel have nots zouden straks de nodige hygiëne en verpleging kunnen bekostigen? De eerste medicijnen waren peperdure experimentele pillencocktails.

Overschillig en lacherig

Aanvankelijk was ik onder de berichtgeving onverschillig gebleven, zelfs wat lacherig. Misschien uit zelfbescherming? Ik weet het niet meer. Ik herinner me wél – behalve veel verwarring overal – veel uitzinnige feesten overal. Dat kan komen door de jeugdige leeftijd waarvan ik nog mocht genieten. Of door de eeuwige reden van overdreven feesten. Verdringing.

De werkelijkheid opende zich al snel als een poort naar de hel. Ik zal nooit de foto’s vergeten van patiënten die in klinieken aan hun lot waren overgelaten omdat niemand ze durfde aan te raken. Sommige tandartsen legden het werk neer uit vrees voor het mogelijke waas van bloeddruppels bij het boren in andermans tandvlees. Huilende ouders belden op de radio in: kon hun kind op sportkamp niet besmet kon worden door een gulzige mug die van een geniepige patiënt naar hun oogappel zou zoemen? ‘Malaria wordt toch ook door muskieten overgedragen?’ Antwoorden waren er vaak nog niet, of ze werden maar half geloofd, of helemaal weggelachen.

En overal, heel anders dan nu met Covid-19, loerden schaamte en ontkenning, met onnodige drama’s erbovenop. Onterving. Verstoting. Geliefden die de toegang tot het ziekenhuis werd ontzegd door de fatsoensgekke familie van hun niet-wettelijke wederhelft die zelf te verzwakt was om zijn verwanten weg te jagen. Hoezo, ‘het bloed kruipt waar het niet gaan kan’? Bloed spuwde in die dagen naar alles wat de naam en faam van de eigen clan kon besmeuren.

Die arme Rock Hudson, het eerste beroemde slachtoffer van de Nieuwe Pest, kende blijkens zijn biografie de diagnose van zijn ziekte wel, maar nog niet de ware toedracht van de overdracht. Hij moest contractueel verplicht Doris Day alweer op de mond kussen voor een feelgood-comedy. Urenlang poetste de stakker tevoren zijn tanden, tussendoor gorgelend met ontsmettingsmiddelen, nog net geen bleekwater. En dan toch, één take lang, zo kort mogelijk: een kus wisselen met de Koningin van de Onschuld. Direct daarna: een kater van schuld en zelfverwijt. Nog later: de vernedering van zijn gedwongen coming-out. De treurige visitekaart van zijn veel te vroege dood.

Het is onrechtvaardig tegenover de ontelbare aids-doden zonder naam, maar de omvang van de catastrofe wordt ijzingwekkend tastbaar als je de lijstjes leest van bekende slachtoffers, velen weggerukt in de fleur van hun bestaan. Uiteraard Freddie Mercury, maar ook — ik noem maar een handvol — Keith Haring, Tom Fogerty, Michel Foucault, Isaac Asimov, Arthur Ashe, Liberace, Brad Davis, Anthony Perkins, Rudolf Nureyev, Bruce Chatwin, Klaus Nomi… Zowaar ook komiek Kenny Everett en Cookie Müller, de heerlijke absurdistische schrijfster uit de entourage van Divine en John Waters. En Frans Kellendonk natuurlijk, nog geen veertig, auteur van Mystiek lichaam. Welke meesterwerken had hij nog kunnen schrijven?

Knagende wroeging

In mijn directe vrienden- en verre kennissenkring kom ik toch ook aan een tiental doden. Van de meesten, besef ik thans, heb ik niet gepast afscheid genomen. Door mijn knulligheid en obsessieve ikkigheid. Ook toen al ‘druk, druk, druk’. Was het alleen maar dat? Verdringing van angst kent vele gezichten. De wroeging niet. Die knaagt, maar ze is onherstelbaar.

Het virus zelf? Niemand spreekt nog van een epidemie. Wie de cijfers opduikelt vraagt zich af waarom. Het laatst onderzochte jaar, 2019, eiste wereldwijd nog altijd 690.000 doden. Het totaal komt daarmee op bijna 33 miljoen. In totaal lopen er op aarde 40 miljoen besmette stervelingen rond en per jaar komen er meer dan anderhalf miljoen bij. Weliswaar in uithoeken die ons maar matig interesseren. Noord-Afrika, de rafelranden van voormalig Oost-Europa, de binnenlanden van China.

En bij ons? We bekijken talkshows waarin deskundigen en complotdenkers ruzie maken over mondmaskers. We zijn er vreemd van overtuigddat aids eigenlijk allang overwonnen ís, omdat wij, in onze contreien, de facturen van onze onbezonnenheid kunnen betalen, voor afremmende middelen die hier ruim voorradig zijn. De rest van de wereld kan blijkbaar de pot op.