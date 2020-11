Zo verkruimelde de Keuringsdienst van Waarde ook nog het babykoekje

„Wat is er baby aan dit koekje?” Al bij de aankondiging dat Keuringsdienst van Waarde (KRO-NCRV) zich donderdag zou vastbijten in het fenomeen ‘babykoekje’ wist je dat dit op een totale verkruimeling zou uitlopen. Eerst stak Sofie van den Enk haar koekjeslicht op in de betere biologische winkel. Meel maakte het babykoekje, hoorde ze, maar de eerste de beste ingrediëntenlijst die ze doornam bevatte vooral tarwemeel in plaats van het als heilzaam voorgespiegelde maïsmeel.

„Met toegevoegde vitamine B1″, kraaiden vrijwel alle pakken, maar die wordt er vooral ter conservering aan toegevoegd – en is wettelijk verplicht. Feitelijk hebben alleen sommige alcoholverslaafden in Nederland een tekort aan vitamine B1. „Nee, dat is voor alcoholisten”, zei Ersin Kiris dan ook tegen de baby op zijn schoot, toen deze een verpakte Liga in haar mond duwde. Kiris was met baby en koekjes voor goede raad naar het consultatiebureau gekomen. Hij trof daar een heerlijke, klassiek gedecideerde verpleegkundige: „Niemand heeft koekjes nodig en een baby zeker niet.” Kiris ging er bedremmeld van kijken.

„Eigenlijk is het een val”, concludeerde hij nadat hij de suikergehaltes van de babykoekjes had doorgenomen. Het voornaamste onderdeel van het gezondheidsrookgordijn waarachter het dreumessnoep schuilgaat is de bewering dat er geen ‘toegevoegde suikers’ in zitten. Wel zitten ze vol met fruitsuikers, tot wel 23 gram per 100 gram. „Ik denk dat je beter een mariakaakje kunt nemen”, zei de verpleegkundige.

Inmiddels maakte Teun van de Keuken, de Godfather van De Keuringsdienst, zich op voor de finale afrekening. Met een oude boodschappentas waarin wij een geheim wapen vermoedden sjokte hij naar „de kinderkoekjesbakker”, een onderneemster in een bosvilla die de koekjes maakte die we in de biologische winkel hadden gezien. Er volgde een vriendelijk verhaal over goede en gezonde ingrediënten – de vrouw hoopte nog deze ontmoeting publicitair te overleven.

Toen begon Van de Keuken zijn tas uit te pakken. Behalve een jaarrantsoen aan babykoekjes verscheen daar inderdaad het geheime wapen: een doosje minitompoucen. Daarin zat – u raadt het – minder suiker dan in de verantwoorde babykoekjes van zijn gastvrouw. Die probeerde de schande te relativeren door te pruttelen over soorten suiker en te stellen dat een tompouce „heel veel schuim” bevatte, maar de conclusie was onontkoombaar: het enige goede babykoekje is géén babykoekje.

De verpleegkundige bij Kiris deed nog een sociologische duit in het zakje: „Iedereen roept dat laagopgeleiden zo ongezond eten, maar de fabriek zorgt er wel voor dat de mensen die gezond willen leven… Dan zit je in feite gewoon rommel te geven.” Het zou zomaar kunnen dat Keuringsdienst van waarde donderdag de eerste golf van babykoekjesschaamte in Nederland heeft veroorzaakt.

Vooralsnog is er nog geen sprake van vuurwerkschaamte, bleek even later in Danny op straat (NTR). Danny Ghosen was een dagje meegelopen met de Pyroboys Twente en andere zeventienjarigen die van het stiekem afsteken van vuurwerk vlotjes waren doorgegroeid naar de handel in illegaal knalwerk. Of ze wat merkten van de invloed van het vuurwerkverbod? „Meer omzet!”

Zelf hadden de Pyroboys een huisje in Duitsland gehuurd, om het daar ongestoord te kunnen laten donderen. Voor de oppassende burger hadden ze nog een tip: mijd Brabant, want daar was hun verkoop recent explosief gestegen. „Iedereen wil het mannetje van de wijk zijn.” Het zou toch niet allemaal van de babykoekjes komen?