Eerste kunsttoeristen bereiken geheimzinnige monoliet in Utah

De eerste avonturiers hebben de geheimzinnige stalen balk bezocht die vorige week woensdag in de woestijn van Utah werd ontdekt. Dat blijkt uit foto’s en video’s op sociale media waarbij mensen triomfantelijk naast de drie meter hoge balk poseren.

De autoriteiten hadden de exacte locatie van de balk geheim gehouden, omdat die op een zeer afgelegen plek is geïnstalleerd. Ze hoopten zo te voorkomen dat geïnteresseerde kunsttoeristen zouden verdwalen.

Maar op basis van de vrij gegeven televisiebeelden wisten internet-speurneuzen de bewuste plek al snel te lokaliseren. De coördinaten werden gepubliceerd op de sociale nieuwswebsite Reddit.

De BBC sprak een van de eerste bezoekers, de 33-jarige David Surber. Na het lezen van het Reddit-bericht stapte de oud-militair direct in zijn auto. Na een nachtelijke, zes uur durende rit bereikte hij de stalen balk. Aanvankelijk was hij alleen, maar al snel meldden zich ook andere kunsttoeristen. Surber: „Het was kennelijk een goede manier om te ontsnappen aan alle negativiteit die we in 2020 hebben meegemaakt.”

Vluchtgegevens

Agenten van het Utah Department of Public Safety (DPS) ontdekten de balk toen ze vanuit een helikopter wilde schapen aan het tellen waren. De man die de coördinaten op Reddit publiceerde, Tim Slane, gebruikte de vluchtgegevens van de helikopter. Hij zag op welke plek in de woestijn het toestel van de radar verdween, een aanwijzing voor een landing. Met behulp van Google Earth was het daarna een koud kunstje om de balk te traceren.

Slane besefte, zei hij tegen de BBC, dat zijn bekendmaking van de coördinatie tot bezoekers zou leiden. „Ik heb een paar boze berichten ontvangen voor mijn onthulling van de locatie”, zei Slane. „Maar als ik het niet had gevonden, zou iemand anders dat waarschijnlijk snel genoeg hebben gedaan.”

Wie verantwoordelijk is voor het staaltje land art blijft voorlopig onduidelijk. Op satellietopnames van Google Earth uit 2015 is de balk nog niet te zien. Een jaar later staat hij er opeens. In eerste instantie werd gedacht aan een onbekend (en zonder vergunning geïnstalleerd) werk van de Amerikaanse kunstenaar John McCracken. Zijn galeriehouder David Zwirner meende dat zelfs zeker te weten. Maar McCracken overleed in 2011. Een andere in aanmerking komende land-artkunstenaar is Petecia Le Fawnhawk, die in Utah gewoond heeft. Maar zij heeft intussen ontkend verantwoordelijk te zijn voor de glanzend gepolijst balk.

Het Utah Department of Public Safety heeft gereageerd op het kunsttoerisme. „De geest is uit de fles”, zei een woordvoerder. Hij waarschuwde voor de gevaren van het gebied. Maar zei ook dat de balk op vrij toegankelijk terrein staat, en dat de overheid bezoekers niet zal tegenhouden. „Het is een vrij land.”